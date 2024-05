Xàbia recupera el bou encaixonat després de 8 anys de no autoritzar-lo

Picada d’ullet taurina a Xàbia. Des de 2016, no s’autoritzava ni el bou embolat ni l’encaixonat. Este municipi, com Ondara, Pedreguer, Gata, Benissa o Benitatxell, havia suprimit estes dos modalitats per considerar que el foc i la claustrofòbia significaven infligir als bous un sofriment innecessari i al caire del maltractament animal. Ara Xàbia recupera el bou encaixonat. Arriben les festes de Fogueres i el 16 de juny arranquen els bous al carrer. Es fan els actes habituals en els últims anys (soltes de bous i vaques, entrades i desafiaments i concursos de ramaderies). I hi ha una novetat: el 18 de juny, a les 23.45 hores, es durà a terme la desencaixonada de sis bous de la ramaderia Hermanos Cali.

Fins ara el nou govern de Xàbia, el tripartit de PP, CpJ i Vox, no havia modificat els espectacles taurins respecte al que es feia en els anys anteriors, quan governava el PSPV. A Xàbia, hi ha bous al carrer en les festes de febrer de Sant Sebastià, en les de finals d’abril del Natzaré, en les Fogueres de juny i bous a la mar en la celebració del Loreto de finals d’agost i principis de setembre. El tripartit no havia recuperat ni el bou embolat ni l’encaixonat. Ara llança la primera picada d’ullet als taurins.

Transport o modalitat taurina?

Des de la Regidoria de Festes (la responsable és Mavi Pérez, de CpJ), s’ha precisat que, en realitat, no hi ha cap canvi. Sostenen que encaixonar es referix al transport i no a una modalitat taurina i que eixa sessió del 18 de juny consistirà a soltar els bous directament des dels receptacles en els quals s’han emportat al recinte taurí. No obstant això, els taurins sempre s’han referit al bou encaixonat com una modalitat específica dels festejos de bous al carrer.

