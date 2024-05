Compromís es mobilitza en l'aniversari de la victòria de PP i Vox en la Generalitat

La llista de maneres de commemorar els aniversaris és àmplia: hi ha els qui s'estiren les orelles, els qui són més de pastís i ciris, mentres que hi ha països que són de prendre fideus, en altres, iogurt, o fins i tot pans amb mantega i confeti de colors. El problema està quan eixa data suposa un "punt negre", un dia fatídic, com per a Compromís ho és el 28 de maig, aniversari de la victòria de PP i Vox a la Comunitat Valenciana, i davant el qual, més que celebració, els valencianistes han preparat mobilitzacions i fins i tot un web.

Este dimarts es complixen 365 dies des que les urnes van canviar la composició de les Corts, d'una majoria de dretes a una d'esquerres, la qual cosa, al seu torn, ha acabat provocant un canvi en el govern de la Generalitat, del Botànic de PSPV, Compromís i Unides Podem a un bipartit de PP i Vox. Davant d'això, més que pastís i festa, Compromís ha convocat protestes en més d'un centenar de municipis per a assenyalar els "incompliments" i les mesures preses per les dos formacions "en un any de vergonya".

"Si calguera definir enguany en una paraula, hi ha una que ens ve: vergonya", ha explicat el síndic dels valencianistes a les Corts, Joan Baldoví. Així, ha assenyalat entre les mesures les "retallades en educació", la "degradació de la sanitat pública", la "censura cultural", l'"abandó dels sectors productius", així com el "negacionisme i el canvi climàtic". "I per a adobar-ho tot, retallades en els controls, la transparència i manipulació de la televisió pública", ha assenyalat al mateix temps que ha agregat: "No es podia fer pitjor".

"Plantar cara"

Així, Baldoví, junt amb el candidat de Compromís al Parlament Europeu, Vicent Marzà; la síndica adjunta en el parlament autonòmic, Isaura Navarro; la coportaveu de Compromís i portaveu dels Verds, Paula Espinosa, i la portaveu de la formació en la Diputació de València, Dolors Gimeno, han explicat que dimarts eixiran al carrer tots els càrrecs institucionals de la coalició en un centenar de municipis, a més de posar en marxa una pàgina web en la qual s'assenyalen els "punts negres".

"Cada col·lectiu a les nostres comarques visualitzarà com canvia la vida amb un govern de PP i Vox en la Generalitat i com canviaria si arriba esta majoria al Parlament Europeu", ha indicat Marzà, qui porta com a lema de campanya de cara al 9 de juny "plantar cara", cosa que faran, ha explicat, a les cinc proposicions de llei de populars i voxistes en les institucions comunitàries amb mesures com impulsar una normativa europea sobre memòria democràtica.

Suscríbete para seguir leyendo