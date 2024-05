Nadal s'enfronta a Zverev en el seu debut més difícil en Roland Garros

Rafa Nadal afronta des d'este dilluns un Roland Garros incert per l'ampli repartiment de bitllets de candidats, amb sabor de comiat per al rei de la terra i la dificultat d'una primera ronda contra Alexander Zverev.

Fins i tot per a Nadal són paraules majors dir que és la seua última presència a París i, en la seua primera roda de premsa en l'Obert de França, no va ser capaç de pronunciar-ho. "No vull obligar-me a dir que és el meu últim Roland Garros", va dir el balear, encara que, fins ara, tot el que ha jugat en 2024 ha acabat amb un adeu.

El 14 vegades campió en la terra parisenca va deixar eixa porta oberta, però la gira europea ha sigut d'homenatges a Barcelona, Madrid i Roma. Després d'un 2023 en blanc, el de Manacor ha tractat de recuperar físic i joc, rodatge que no li ha acompanyat del tot perquè després de tornar a Brisbane tot es va anar complicant.

L'objectiu que s'havia marcat el balear, quan precisament fa un any va anunciar que no arribaria a Roland Garros, va ser acomiadar-se en les pistes. "És la primera setmana que em sent lliure de poder jugar pensant en la pilota i poc més, portava molt de temps pensant en quin moviment puc fer i això m'ha llastat moltíssim. Porte una setmana i més amb una sensació diferent i això m'il·lusiona per a poder competir", va confessar Nadal.

Així, i amb els galons que ningú més té en la Philippe Chatrier, el tenista espanyol confia a traure la seua millor versió, encara que haurà de fer-ho des del seu debut per un capritxós sorteig. Zverev serà el rival de Nadal en primera ronda este dilluns, recent campió de Roma i de nou a un alt nivell des que precisament patira una greu lesió de turmell contra l'espanyol a París.

El campió de 22 grans tindrà una bomba per a començar, però si és capaç d'esquivar-la, tot pot semblar més senzill fins a octaus de final, on li arribaria Holger Rune que ha decebut esta temporada en terra. Danill Medvedev, Novak Djokovic i Carlos Alcaraz seria la traca final pel títol.

Suscríbete para seguir leyendo