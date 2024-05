Una de cada tres depuradores detecta abocaments industrials molt contaminants

Una de cada tres depuradores patix abocaments d'alta càrrega contaminant a la Comunitat Valenciana. Durant l'any passat es van registrar més de sis incidents cada dia en algunes d'elles, amb deu entre les més afectades per l'arribada d'aigües en molt mal estat. La Generalitat va dur a terme un total de 2.357 inspeccions a 1.435 indústries valencianes, amb un total de 15.322 paràmetres. Eixos controls continus han permés reduir un 92,5 % la presència de metalls pesants a la xarxa de sanejament en els últims díhuit anys.

L'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar) té constància de 2.470 incidents en 167 estacions depuradores valencianes. Així es desprén de la memòria de gestió de 2023. En els 7.403 controls en 653 punts de mostreig es van efectuar un total de 61.957 anàlisis. Dels esbrinaments realitzats arran d'això es van localitzar 63 focus de contaminació amb 275 incidències que corresponien a empreses amb afectació directa a 27 depuradores i altres 49 l'origen de les quals es va identificar en 19 polígons industrials.

L'ens públic dependent de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori dona compte d'esta mena d'actuacions a les firmes responsables, a la resta de les administracions implicades, així com a les confederacions hidrogràfiques del Xúquer i el Segura, al Servici d'Inspecció Ambiental de la Generalitat i el Seprona. En la majoria dels casos, no obstant això, no es va poder determinar l'origen de la contaminació, ja que passen més de 24 hores des que entra l'abocament fins que es disposa dels resultats de les mostres.

Dels 11.985 paràmetres examinats, en 4.922 es van incomplir els límits màxims establits. És a dir, un 41,07 %. Un volum que segons l'Epsar s'explica perquè se centralitzen les inspeccions sobre les activitats amb un major potencial contaminant. En fins a 990 dels processos oberts es va poder determinar almenys el sector productiu causant del problema: l'agroalimentari en quasi la mitat, seguit pel de la metal·lomecànica, tèxtil, indústria química, adobament de pells, ceràmica i vidre, així com del paper i cartó.

Entre les EDAR més colpejades es troben la de la Vila-Joiosa, Dénia-Ondara-Pedreguer, Font de la Pedra, Aspe, Sistema de Callosa, Carlet, Chiva, Santa Pola, Bétera i la de la Mancomunitat del Marquesat.

Per a protegir les depuradores davant de l'entrada d'aigües residuals amb alta càrrega contaminant, cal garantir que les activitats industrials efectuen els seus abocaments amb unes característiques fisicoquímiques assimilables a les de naturalesa domèstica. Per a això, des de l'Epsar es realitzen dos tipus d'inspecció. Per un comunicat, la comprovació de les dades reflectides en la Declaració de Producció d'Aigües Residuals, per a establir el coeficient corrector que s'ha d'aplicar en cada cas.

Un programa que canvia

Una altra alternativa és la inspecció dels abocaments en si per a certificar-ne la qualitat, encara que també hi ha controls sobre xarxes de sanejament o polígons industrials per a determinar la possible presència de focus contaminants aigües amunt. El programa d'inspecció s'adapta mes a mes, i fins i tot dia a dia, als problemes i les circumstàncies particulars de cada moment en cadascuna de les depuradores de la Comunitat Valenciana. Una flexibilitat que permet disposar el personal de les assistències tècniques en punts concrets i que les actuacions «es duguen a terme de manera particularitzada per a cada problemàtica», segons l'Epsar.

