Club Voleibol Oliva-Gloriamar Piles unixen forces per a la final autonòmica cadet

Igual que l'any passat va succeir amb l'equip aleví, que va aconseguir la quarta posició en el campionat provincial, els dos equips cadets de l'entitat unixen les seues forces este cap de setmana.

L'equip lluitarà per una de les dos places d'ascens de categoria que estan en joc en la final autonòmica zonal de voleibol, que es disputa el dissabte i el diumenge al Pavelló Ciutat Jardí d'Alacant.

El dissabte a les 10.00 s'enfrontaran en el partit inaugural contra el CV Elx-Crevillent. El mateix dissabte a les 20.00 contra el CV Mediterrani de Castelló i el tercer enfrontament serà el diumenge a les 12.00 contra l'amfitrió de la competició, el CV Alacant 2000.

Els partits seran retransmesos en directe en el canal de youtube del Club Voleibol Alacant 2000.

"One dream" és el lema de l'equip per a esta final, on segur lluitaran des del primer fins a l'últim punt de cada partit per a fer realitat l'objectiu de l'ascens de categoria.

Des del cos tècnic volen donar l'enhorabona a les 24 xiquetes que formen part dels dos equips per la fantàstica temporada que han disputat i per l'esforç que han fet en els complicats encreuaments i els desitgen que "gaudisquen molt, tant dins com fora de la pista, de la meravellosa experiència de participar en una final autonòmica. Són motiu d'orgull per als dos pobles".

