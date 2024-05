Detingut a Torrent per quatre delictes de robatori amb violència

Un home de 47 anys ha ingressat a la presó després de ser detingut per la Policia Nacional a Torrent per atracar dos establiments amb un ganivet i ser vinculat amb altres dos robatoris amb violència i intimidació en els quals va abordar les seues víctimes per l'esquena per a robar-los la bossa.

Segons informa la Policia Nacional, el detingut, d'origen alemany, va usar un ganivet per a acovardir la dependenta d'una gasolinera i així poder fer-se amb la recaptació, i va fer el mateix en un altre atracament en un supermercat.

La seua detenció es va produir després d'una investigació dels agents del Grup de Delinqüència Urbana de la Comissaria de Policia Nacional de Torrent en la qual també es va esbrinar que esta mateixa persona era la responsable d'altres dos fets violents ocorreguts en via pública, en els quals el sospitós es va aproximar a les seues víctimes de manera sorprenent per l'esquena aconseguint després d'un forcejament apoderar-se de les seues bosses i fugir del lloc a la carrera.

Fugida amb cotxe

En les perquisicions van participar els agents de la Brigada Local de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Policia Nacional de Torrent, que van detindre el presumpte autor mentres circulava a bord d'un cotxe, utilitzat en una de les seues fugides, en l'interior del qual es van trobar dos telèfons mòbils i dos ganivets.

