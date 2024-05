Naix un bebé en un autobús de l'EMT en un part assistit pel pare i la resta del passatge

Una dona ha donat a llum a un bebé mentres es trobava en un autobús de l'EMT, en un part d'urgència assistit pel pare en col·laboració amb la resta del passatge, segons han informat fonts del consistori. Ha ocorregut a les 7.30 d'este matí. La dona, acompanyada del seu marit, ha pujat a un bus de la línia 63 d'EMT València prop del passeig Marítim. I al cap de pocs minuts, arribant al final de l'avinguda de Tarongers, s'ha posat de part.

Ha sigut tan sobtat que en només 5 minuts ha nascut el bebé, assistit en principi pel pare i el conductor i després per tot el passatge. El conductor de l'autobús, Antonio Rodríguez, amb 23 anys de treball en l'empresa, s'ha posat de seguida al volant i no ha dubtat a desviar-se de la seua ruta per a conduir per tota l'avinguda Blasco Ibáñez fins a l'Hospital Clínic de València.

El bebé nascut a bord de l'autobús d'EMT és un xiquet i es troba bé, igual que la mare.

Agents de l'autoritat

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha dictaminat que els conductors i inspectors d'EMT València ostenten la condició “d'agents de l'autoritat”. Una categoria reconeguda en l'exercici de les seues funcions de control i fiscalització del passatge per a l'ús adequat dels títols de transport.

Els passatgers i els pares han agraït al conductor per la seua ràpida reacció, per atendre'ls immediatament i portar-los a l'Hospital Clínic perquè la mare i el bebé reberen ràpidament atenció mèdica.

Suscríbete para seguir leyendo