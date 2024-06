Alzira millorarà la seguretat de l'entorn del col·legi Ausiàs March

L'Ajuntament d'Alzira ha rebut una subvenció de 35.000 euros per a adequar l'entorn del CEIP Ausiàs March. El govern municipal es disposa a iniciar les converses amb la direcció del centre escolar, l'associació de famílies del col·legi i els veïns del barri per a col·laborar en el disseny del nou entorn escolar.

El principal objectiu de les ajudes del pla Reacciona és la pacificació del trànsit al voltant dels centres escolars. Les escoles atrauen diàriament moltes persones (alumnat, docents, famílies…) i, per tant, segons destaquen des de l'ajuntament, és necessari promoure alternatives al vehicle particular de combustió i afavorir els desplaçaments en transport públic, a peu o amb bicicleta, que transformen els entorns escolars en espais més amables i saludables.

Una primera experiència

El mes de setembre de 2023, i coincidint amb el dia sense cotxe, ja es va tancar al trànsit el carrer Concepción Arenal, a on es localitza l'entrada del col·legi. Este tancament es va realitzar amb la col·locació de jardineres i bancs davant de la porta que faciliten l'espera dels familiars, i d'esta manera s'unia el col·legi amb el parc infantil de la plaça de la Marina Espanyola en una zona per a vianants, una reivindicació històrica del centre i de l'AFA d'esta escola.

Ara, amb esta segona fase, gràcies a esta subvenció del pla Reacciona, s'ampliaran les actuacions amb la presentació d'una solució que integre tota la zona. L'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, ha declarat que “una de les prioritats és pacificar el trànsit i crear espais segurs i per als vianants, començant per l'entrada dels centres escolars, per la importància que tenen”.

Suscríbete para seguir leyendo