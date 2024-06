Les Arts retornarà el 50 % del preu de l'entrada del dissabte

El Festival de les Arts, que per motius meteorològics va haver de cancel·lar el dissabte la seua segona jornada quan esta ja s'havia iniciat, retornarà el 50 % del preu de les entrades i el 25 % dels imports dels abonaments generals i VIP. La devolució, han anunciat, s'efectuarà a través del mateix mètode de pagament que va utilitzar el comprador abans de quinze dies.

Respecte al saldo de les polseres cashless, la devolució ja es pot sol·licitar, de manera gratuïta i a través del web. Això sí, se n'exclouen els imports regalats amb la promo de recàrrega.

"Per motius meteorològics i davant la declaració d'alerta groga i per la seguretat de tots els assistents, les bandes i els treballadors del Festival de les Arts ens hem vist obligats a cancel·lar la resta dels concerts de la jornada", va anunciar en eixe moment el festival que va ser cancel·lat passades les 22.00 hores després de l'actuació de Dani Fernández.

Llavors, la direcció del festival ordenava el desallotjament del recinte. En eixe moment milers de persones es resguardaven de la pluja en les zones cobertes del complex construït per Santiago Calatrava amb l'esperança que la pluja remetera i poder continuar gaudint de les cinc hores de música en directe que restaven de festival, amb les actuacions pendents de mitja dotzena de grups que encara faltaven per eixir a l'escenari, entre ells dos de les bandes més esperades entre el públic, Love of Lesbian o els cap de cartell, els londinencs Crystal Fighters.

Suscríbete para seguir leyendo