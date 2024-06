Paiporta bonificarà el 50 % de l'Escola d'Estiu per a donar suport a la conciliació

L'Ajuntament de Paiporta anuncia una bonificació del 50 % en el cost d'inscripció per a l'Escola d'Estiu. Esta mesura és una iniciativa de la Regidoria d'Educació i Esports que busca fer costat a les famílies en la conciliació. “Sabem la importància de la conciliació familiar i laboral, especialment durant els mesos d'estiu, i amb esta mena de mesures pretenem alleujar la càrrega econòmica que suposen els mesos estivals a l'hora de compaginar treball i família i dotar l'alumnat d'un entorn lúdic i segur de qualitat”, afirma la regidora Susana Moreno.

La mesura estarà disponible per a tots els inscrits que presenten el resguard de la seua inscripció i sol·liciten la devolució, fins i tot aquells que ja hagen realitzat la matrícula. No obstant això, és important destacar que esta bonificació no cobrirà els costos de menjador ni de matinera.

El procés per a sol·licitar la devolució serà possible una vegada finalitzada l'Escola d'Estiu i haurà de realitzar-se a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Paiporta. La data i els passos específics per a realitzar la sol·licitud seran anunciats pels canals oficials de l'Ajuntament al final de l'Escola d'Estiu. La devolució es durà a terme a partir del mes de setembre.

