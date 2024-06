La Volta a la Comunitat Valenciana recupera la contrarellotge per equips

La Volta a la Comunitat Valenciana (VCV) recuperarà per a la seua pròxima edició una contrarellotge per equips. Eixa és la principal novetat que va anunciar el seu director general, Ángel Casero, en el desdejuni amb la premsa mantingut ahir al Sabadell Hub Empresa de València. La ronda ciclista valenciana, que celebrarà en 2025 la seua 76a edició, es disputarà com és habitual el mes de febrer, entre el dimecres 5 i el diumenge 9. En esta trobada amb la premsa, la VCV va presentar també les dades d'impactes mediàtics obtinguts per la recent 75 VCV i la 6a VCV Dones Gran Premi Tuawa, que continuen la seua línia ascendent dels últims anys.

«Per a la VCV 2025 recuperem en el recorregut una contrarellotge per equips. Era una cosa que ens demanaven molt els aficionats cada any i per fi ho hem pogut aconseguir. No és fàcil organitzar una etapa d'este tipus, però per sort tornarem a viure un dia tan especial com els que vam gaudir en 2017 a Orihuela o 2018 entre Benitatxell i Calp», va comentar Ángel Casero. «Encara no podem donar-ne més detalls, però com és habitual en la VCV, estem preparant un recorregut amb atractiu en les cinc etapes, amb ports inèdits i amb emoció fins a l'últim segon», va concloure l'exciclista valencià, campió de la Volta Espanya en 2001 i director general de la Volta a la Comunitat Valenciana des de 2016.

