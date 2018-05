Moción de censura en directo | Sánchez respetará los Presupuestos y Rajoy le recuerda que votó en contra

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy, durante el debate de la moción de censura, que mantendrá el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 por "responsabilidad de Estado" y para mantener la estabilidad económica en el país y garantizar la gobernabilidad, un gesto para tratar de arrancar el decisivo apoyo del PNV. En su réplica, el presidente del Gobierno le ha recordado que votó en contra de las cuentas y ha indicado que Sánchez no tiene proyecto para España.





La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha ordenado un receso en el debate después de más de cuatro horas de sesión, tal y como es preceptivo según el Reglamento de la Cámara Baja. Al término del duro cara a cara entre el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo, Pastor ha comunicado que la sesión se reanudará a las tres de la tarde.

Tras este 'primer asalto' le tocará el turno al resto de grupos parlamentarios de menor a mayor representación, comenzando por el grupo mixto. Cada grupo contará con un tiempo inicial de 30 minutos cada uno, al que podrá responder sin límite el candidato, Pedro Sánchez.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que la decisión de su grupo sobre la moción de censura planteada por el PSOE se sabrá "prontito" y ha señalado a los periodistas que estén "atentos" a su discurso. Ante la insistencia de las preguntas sobre el sentido del voto del PNV, el portavoz de los nacionalistas vascos se ha remitido a lo que dirá esta tarde en el debate de la moción de censura.

Sánchez mantendría los Presupuestos

Durante su discurso en el Pleno del Congreso para defender la moción de censura presentada por el grupo socialista, Sánchez ha dicho que no son los Presupuestos del PSOE pero que asume el mantenimiento de estas cuentas ante un momento "extraordinariamente complejo".

Sánchez ha reiterado que el PSOE es un partido de Estado y asume esta obligación al tiempo que abordará otros grandes retos como la amenaza que cierne sobre la cohesión social y territorial y el cumplimiento de los objetivos de déficit público.

"Este no es nuestro presupuesto pero no lo vamos a retirar por responsabilidad de Estado y nos vamos a centrar en el futuro", ha dicho al tiempo que se ha comprometido a impulsar medidas en el ámbito del diálogo social para hacer un pacto de rentas y la igualdad salarial.

El presidente le ha acusado al líder socialista de buscar apoyos "con desesperación" y estar dispuesto para ello a mantener las cuentas para 2018 elaboradas por el PP, contra los que votó en el Congreso con un "no, de los de 'no es no'", ha bromeado.

Rajoy: "El señor Sánchez lo único que quiere es llegar con quien sea y como sea"

Rajoy ha añadido que de hecho el sostenimiento del Presupuestos para 2018 es el "único" punto del programa de gobierno que Sánchez tendría que haber presentado hoy ante el Congreso para lograr su confianza. Rajoy ha acusado al líder del PSOE de carecer de un proyecto para España y de ser "pura ambigüedad táctica".

Además, el jefe del Ejecutivo ha advertido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que "se van a tener que comer con patatas" los Presupuestos Generales del Estado de 2018 si prospera la moción de censura presentada.

Argumentos de Pedro Sánchez

Sánchez ha dicho hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que su sola permanencia en el cargo "debilita nuestra democracia" y la ha preguntado: "¿Qué más tiene que pasar?" cuando una sentencia reconoce que "su palabra como testigo no merece ningún crédito".

Sánchez ha comenzado su discurso en defensa de la moción de censura en la que es candidato a la Presidencia del Gobierno, reivindicando la "fuerza moral" de la Constitución de 1978 e invocando la letra y la vigencia de la Carta Magna.

En su intervención ante el hemiciclo de la Cámara Baja, Sánchez ha justificado la presentación de la moción de censura en la "inacción" del Gobierno tras la sentencia del caso Gürtel y la falta de asunción de "responsabilidades" por el jefe del Ejecutivo. Sánchez, ha considerado hoy que ningún "cálculo político, electoral o democrático" justifica que Mariano Rajoy continúe "ni un minuto más" como presidente del Gobierno, por lo que ha pedido a los distintos grupos su apoyo a la moción de censura.

De hecho, ha dicho que Rajoy es el "responsable" del debate que este jueves acoge el Congreso. "Este escenario puede cambiar en este momento. Este debate en este segundo puede llegar a su fin. ¿Está dispuesto a dimitir aquí y ahora? Dimita y todo terminará", ha indicado Sánchez, aludiendo a la petición de dimisión para Rajoy.

Pedro Sánchez pide a Rajoy que dimita y ponga fin a la moción de censura. Vídeo: Agencia Atlas Foto: EFE

Rajoy habla de "incompetencia" de Pedro Sánchez



Rajoy ha arremetido hoy contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha reprochado "inconstancia, incompetencia, daltonismo político, querer denigrar la realidad española, y no comprometerse nunca ni hablar claro por "ambigüedad táctica".

En su réplica, Rajoy no ha ahorrado en descalificaciones contra Sánchez, quien cree que ha demostrado -con los apoyos que ha buscado "en su desesperación"- la inconsistencia de sus proyectos y propósitos. Según Rajoy, el problema de Sánchez es que "no es claro sobre nada", que no tiene proyecto para España, y que "no puede tenerlo" porque actúa por "pura ambigüedad táctica".

Le ha criticado además que no haya dejado pasar "ni una sola oportunidad" de poner "zancadillas al Gobierno" y no demostrar "ninguna capacidad de sacrificio de sus intereses personales y de su partido" para poner por delante los de los españoles. Por ese interés "personal" Rajoy cree que Sánchez no convocará elecciones hasta que las encuestas mejoren y eso "puede ser nunca".

Rajoy ha recalcado la inconcreción y la inconsistencia que a su juicio tienen las propuestas de Sánchez, a quien ha acusado también de presentar un proyecto de "las tres D": "Desmantelamiento, demagogia y despilfarro".

Y si su candidatura sale adelante, Rajoy le ha preguntado a Sánchez con quién va a tratar la situación en Cataluña: "¿Con usted y sus socios o serán sus socios quienes lo traten con usted?, percibe el aroma del absurdo. No, no lo percibe, ese es el problema", ha lamentado Rajoy.

Así, ha recordado que Sánchez igual defiende una España plurinacional y el derecho a decidir que la igualdad entre los españoles, o apuesta por cambiar la Constitución, pero "nadie sabe para qué".

"Las leyes no se cambian con intenciones, deseos o ensoñaciones, se cambian con palabras que forman frases y sustituyen a otras palabras que forman otras frases y en ese proceso cambian los contenidos", le ha explicado al líder del PSOE. "Usted es inconstante, no habla claro y sus planes cambian más que el famoso mapa de las isobaras", ha añadido.

Según Rajoy, Sánchez "no se da cuenta" porque se lo impide "su daltonismo político", "su incapacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal" y de "reconocer lo que tiene delante de los ojos".

"Para usted está todo mal, a lo mejor tiene un defecto en la vista y secuela de ello es su famoso No es No", ha ironizado el presidente para insistir que puede ser "daltonismo o mala fe" de Sánchez.

En su "cara a cara" previo con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, Rajoy ha reconocido que en el PP ha habido corruptos, pero no es un partido corrupto y ha preguntado al PSOE si cuando salga la sentencia por el caso de los ERE en Andalucía también se van a presentar una moción de censura a sí mismos.

Por su parte, Ábalos ha preguntado al resto de grupos, y en especial a Ciudadanos, si van colaborar con la corrupción del PP avalando su "impunidad" y ha insistido en que lo que tiene que hacer el Congreso es "dejar constancia" de la reprobación a Rajoy "y después, elecciones".

En su primera réplica de las dos que ha hecho a Ábalos, Rajoy le ha preguntado al secretario de Organización del PSOE si cuando salga la sentencia por el caso de los ERE en Andalucía también se van a presentar una moción de censura a sí mismos.

"¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta?", ha interpelado Rajoy al dirigente socialista durante el debate de la moción de censura del PSOE, en el que el jefe del Ejecutivo ha recordado a los socialistas que nadie está libre de corrupción.

"Señor Ábalos, ¿pueden ustedes presumir de incorruptos?, ¿tienen algún procesado en sus filas?, ¿le han abierto a algún militante de su partido juicio oral?, ¿tienen algún condenado en sus filas?, ¿alguien de su partido está en la cárcel por corrupción? Señor Ábalos, ¿cuando llegue la sentencia del caso de los ERE se van a poner una moción de censura a sí mismos?, ha ironizado Rajoy.

"Corrupción hay en todas partes"



Rajoy ha reprochado este jueves al PSOE que haya presentado la moción de censura en el Congreso basada en el caso Gürtel, una "historia vieja" que "no tiene relación" con su Ejecutivo ni ninguno de sus miembros, y ha atacado al socialista José Luis Ábalos con las investigaciones judiciales en marcha sobre la financiación del PSPV.

"Corrupción hay en todas partes, no conoce barrios, banderas ni doctrinas. Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, si no mejor callarse", ha recomendado el jefe del Ejecutivo desde la tribuna del Congreso a Ábalos, el encargado de defender la moción de censura de Pedro Sánchez.

Rajoy ha garantizado que el PP "no es un partido corrupto" aunque en el PP sí haya habido corruptos --"sí, lo reconozco"--. Y ha preguntado al PSOE si puede "presumir" de ser un partido "incorrupto". "¿Son ustedes María Teresa de Calcuta?", ha preguntado haciendo hincapié en las investigaciones sobre la financiación del PSOE valenciano o el caso de los ERE de Andalucía. "¿Está en condiciones de garantizar que se ha presentado a las elecciones sin financiación ilegal ninguna?", ha insistido a Ábalos, diputado valenciano.



Rajoy acusa a Ábalos de mentir al Congreso. Vídeo: Agencia Atlas Foto: EFE

Aplausos para Rajoy



Rajoy ha destacado la recuperación económica que se ha producido con su Gobierno tras recibir de los socialistas un país en la "ruina" y ha señalado que "nadie se cree estos aspavientos de España negra" que hace el PSOE para "intentar justificar lo injustificable" con su moción de censura.

El presidente del Gobierno ha comenzado su réplica acusando al número tres del PSOE de hacer un "cuadro siniestro" que no se parece a la realidad. "Le ha faltado razón en la forma y en el fondo, en una moción impulsiva e impetuosa", ha criticado.

Ha criticado al PSOE por hacer una visión "libre, interesada y manipulada" de la sentencia de Gürtel, que no tiene "ni una línea de condena al Gobierno y al PP". En su primera intervención en el debate de la moción de censura, y para responder al socialista José Luis Ábalos, Rajoy también ha reprochado al líder socialista, Pedro Sánchez, que se haya "precipitado" con esta moción para que "nadie le disputara la iniciativa".

"Si la sentencia es toda la base de la moción ya pueden retirarla, salvo que se inventen otra", ha dicho Rajoy en su respuesta al dirigente socialista durante el debate de la moción de censura del PSOE contra el Gobierno.

Rajoy ha insistido en que la Audiencia Nacional únicamente ha considerado al PP responsable civil a título lucrativo y eso implica que no conocía la comisión de ningún delito. "El PP no es un partido corrupto, aunque a ustedes les disguste", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

En su primera intervención que ha abierto el debate Ábalos ha reprochado a Rajoy que no haya tenido "la decencia política de por lo menos, dimitir" y ha instado a los grupos de la Cámara a no colaborar con la "impunidad" de la corrupción del PP. "Primero reprobación" y después elecciones, ha garantizado.

A su llegada al hemiciclo, José Luis Ábalos ha reconocido que su partido no tiene "atado nada" de cara a la votación de la moción de censura y que no hay nada "definitivo" aunque acude con la esperanza de sacar adelante la moción y con "el deber cumplido".

Todas las miradas puestas en el PNV



Son necesarios al menos 176 votos a favor para que la moción de censura salga adelante y desalojar así a Rajoy del Palacio de la Moncloa, para lo que son absolutamente imprescindibles los cinco escaños del PNV, partido que se reúne este jueves de manera extraordinaria para decidir el sentido de su voto. El PNV comunicará su decisión tras escuchar las motivaciones del PSOE para presentar la moción de censura y conocer los compromisos que adquiere el candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez.

Aunque no es diputado, Sánchez se sentará en un escaño de su grupo parlamentario y podrá asistir el viernes a la votación que es nominal por llamamiento.

Sánchez buscará que el PNV, clave para que prospere la moción de censura que promueve contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tome conciencia del coste político de seguir manteniendo en La Moncloa al presidente de un partido "corrupto" como acredita la sentencia del 'caso Gürtel'.

Desde su entorno avanzaron que la intervención de Sánchez será "honesta", "directa" y se centrará en pedir el apoyo a los grupos sin contrapartidas. El candidato a sustituir a Rajoy se abrirá a pactar con los partidos la convocatoria de las próximas generales, que quiere adelantar porque rechaza la idea de mantenerse hasta 2020, pero no podrá ofrecer una fecha concreta, más allá de un horizonte electoral.