Los interrogados en la jornada del miércoles en el juicio del procés: "La DUI no obligaba a nada"

Cuatro exconsellers del Govern de Carles Puigdemont declararon este jueves en el Tribunal Supremo en una larga jornada en la que se pudieron oír desde críticas al TC por su "déficit" de autoridad moral, hasta el reconocimiento de que ni el 1-O ni la DUI implicaban la llegada de la independencia a Cataluña.

La frase del día: "Fue un acto político, pacífico, no hubo nada más, ninguna mención especial en el hemiciclo, no se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat, ni en el Boletín Oficial del Parlament, no se comunicó a ningún organismo oficial, a ninguna organización. No se hizo nada", dijo la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa sobre la DUI.

La imagen del día: Meritxell Borràs rompió a llorar en su interrogatorio cuando ha explicado al tribunal que el 12 de septiembre de 2017 no estaba junto a los otros miembros del Govern cuando se les notificó una providencia del Tribunal Constitucional porque su padre, Jacint Borràs, un histórico fundador de CDC, había fallecido un día antes.

Con la voz entrecortada y sin poder contener las lágrimas, Borràs ha evocado la figura de su progenitor, ante lo que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha preguntado si quería interrumpir su declaración, aunque finalmente no ha sido necesario y ha podido proseguir con normalidad.

La protagonista: La exconsellera Dolors Bassa ha sido la primera mujer acusada en declarar en el juicio. De su partido, ERC, también ha sido la primera en descartar que sea una "presa político" en un "juicio político" (ni rastro de esas expresiones en su declaración), a diferencia de sus compañeros de filas, Oriol Junqueras y Raül Romeva.

Toda una declaración de intenciones que continuó con una alegato tan diferente del de sus colegas que llegó a decir que el referéndum "nunca fue un acto concluyente" para declarar la independencia y que la DUI fue "un acto político y pacífico" que ni se publicó ni se comunicó a organismos internacionales: "No hubo nada más".

La anécdota: Como todos los exconsellers encarcelados que han declarado hasta el momento, Rull se quejó de no poder intervenir en catalán porque no se ha autorizado la traducción simultánea, sacó su orgullo egarense para reprender a Fiscalía y Abogacía del Estado por cómo pronunciaban el nombre de su Terrassa natal.

"Se escribe con una 't' y con una 'e' y no con una 's' y tres 'as'. Rogaría que la Fiscalía y la Abogacía del Estado usen los topónimos adecuadamente, y no los de épocas pasadas de memoria infausta", exclamó, después de que le preguntaran 'Tarrasa'.

Agenda: El Supremo reanuda hoy el juicio a partir de las 10.00 horas en una nueva jornada en la que, tras la declaración del exconseller Santi Vila, llegará otro de los momentos más esperados: el turno del exlíder de ANC Jordi Sànchez.