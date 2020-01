Iglesias rebaja a Guaidó a "dirigente de la oposición"

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado este jueves al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, de mero "dirigente de la oposición" y, como tal, ha considerado que lo correcto es que le reciba la ministra de Exteriores y no el presidente del Gobierno.

"Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela", ha asegurado Iglesias al ser preguntado en una entrevista en Telecinco por el hecho de que el Gobierno haya designado a la titular de Exteriores, Arancha González Laya, como la responsable de recibir a Guaidó si finalmente visita España.

"Yo creo que es un actor político importante y que está bien que la ministra de Exteriores le reciba y le transmita que la voluntad de España es contribuir al diálogo entre venezolanos", ha respondido Iglesias pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez reconoce a Guaidó como "presidente encargado" o interino, como hacen más de 50 países.

Preguntado por si la decisión de que sea la ministra y no el presidente quien reciba a Guaidó se debe a presiones de Podemos, que considera a Guaidó un "golpista", Iglesias ha respondido que "no es verdad, al señor Guaidó nosotros solo podemos respetar su decisión de venir o no venir. Si viene va a ser recibido por la ministra de exteriores.

Fuentes de Presidencia del Gobierno han asegurado que el Ejecutivo mantiene su apoyo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y que el hecho de que Sánchez no vaya a reunirse con él no supone un cambio en la línea política sobre Venezuela.

Las fuentes no han querido precisar la razón por la que Sánchez no va a recibir al líder opositor venezolano, pero han subrayado que no se trata de "cálculos" para no ofender al régimen de Nicolás Maduro.

Por ello, han asegurado que no hay que darle más importancia a "ese simbolismo" que supone que sea la ministra de Asuntos Exteriores la que pueda recibir a Guaidó y no el propio Sánchez.

González Laya, por su parte, ha expresado su disposición a reunirse con Guaidó si así lo solicita, aunque según la agenda oficial del Ministerio, tiene previsto viajar a Marruecos el viernes y a Argelia el sábado.



No está descartado que pase por España

El propio Guaidó, quien se encuentra de gira por Europa y ha acudido a Davos a entrevistarse con numerosos mandatarios, ha afirmado este jueves que "no está descartado todavía" que pase por España y que sigue en contacto con las autoridades españolas para tratar de cuadrar las agendas.

"Vamos a insistir en tratar de coincidir en la agenda; es un tema de agenda", ha añadido antes de precisar que, para él, "cada día fuera de Venezuela representa un riesgo adicional".

Quien sí le ha recibido es el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, quien expresó a Guaidó "el firme apoyo de la UE a la Asamblea Nacional" como "único órgano elegido democráticamente en Venezuela", y en concreto al propio Guaidó "como presidente legítimo".

Tras la reunión, Borrell señaló que González Laya instó durante el Consejo del pasado lunes a convocar una "reunión urgente" del grupo internacional de contacto impulsado por la UE para favorecer condiciones que permitan nuevas elecciones presidenciales justas en Venezuela.

González Laya también habría ofrecido que España acoja la próxima reunión del grupo internacional de contacto, que incluye tanto a países de la UE como latinoamericanos.

En su gira por Europa, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana ha hecho escala en Londres donde fue recibido por el primer ministro Boris Johnson, y visitó el Parlamento Europeo donde se reunió con grupos políticos y vicepresidentes de la Comisión Europea.