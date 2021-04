El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado este viernes que se pensará acudir a más debates con Vox por "amparar el terrorismo" tras conocer que en una entrevista la candidata de este partido, Rocío Monasterio, cuestionara las amenazas de muerte que ha sufrido, con una carta con balas.

En una entrevista en 'TVE' recogida por Europa Press, preguntado por esa misiva amenazante, Iglesias ha respondido que "no es agradable que amenacen a tu familia". "Es una amenaza seria, grave, esperamos detenciones. Esperamos también detenciones por el ataque a nuestra sede en Cartagena y criticamos que aquel legionario que amenazara a los ministros con disparos se fuera de rositas. Se está instalando un clima de impunidad y los que quieren que dejemos la político dan un paso más. Estoy preocupado", ha reconocido.

El líder de Podemos se ha referido también las recientes declaraciones de Monasterio en RNE sobre las cartas con balas, en las que condenaba todo lo que sea violencia, pero le gustaría "que ellos hubieran condenado lo que sufrimos en Vallecas", A continuación, ha dudado de las amenazas. "De Iglesias me creo poco, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias lo ponemos en duda", ha afirmado.

El aspirante de la formación morada considera "gravísimo que una fuerza política que hace abiertamente apología de la dictadura ponga en cuestión que yo hayamos recibido esas balas". "Es inaceptable y nos vamos a replantear estar en ningún espacio con Vox. Si una amenaza terrorista la ponen en duda es una prueba más de que no son una fuerza democrática", ha manifestado.

"Vamos a valorar estar en un debate con alguien que pone en cuestión estar amenazado de muerte. Quien ampara el terrorismo no puede esta en los medios. Hay que acabar con el blanqueamiento. Al ministro del Interior, cuya trayectoria no es sospechosa de estar en la izquierda, en el Congreso le hacen poco menos que responsables de los atentados de ETA. A mí directamente ya no me llaman rojo, sino chepudo o rata. Están llegando a un nivel inaceptable y no se les puede blanquear más", ha dicho.

Respecto al polémico cartel de Vox en el Cercanías de Sol, que un juez rechaza retirar, Iglesias ha reiterado que está "claramente inspirado en carteles de Alemania nazi, es ese mismo tipo, están señalando a niños menores de edad". "Hay un problema con una parte de la judicatura en España. Es gravísimo. Lo que está ocurriendo en este país no tiene nombre. Es una señal claro de que si luego lo denuncia a lo mejor los jueces dicen que no es para tanto. Esta situación no es de normalidad democrática, digan lo que digan", ha señalado.