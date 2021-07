Raquel Sánchez Jiménez, alcaldesa de Gavà desde 2014 y hasta este domingo, se ha despedido de la localidad en un pleno convocado para tal fin. Minutos antes de que empezara, se ha sentado en su despacho para que los medios de comunicación la filmaran y la retrataran. “Esta tarde me voy a Madrid. Echaré mucho de menos a Gavà a la gente, a mi equipo, a mi familia. Sí, iré volviendo”.

Todavía en su despacho, Sánchez, que este lunes se convertirá en ministra de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho que está algo nerviosa aunque honrada. Pasadas las 12.00, ha entrado en la sala de plenos, donde la asistencia la ha recibido de pie y con aplausos que se han prolongado un buen rato. Siete años después de asumir la vara de mando municipal, Sánchez se ha despedido para ascender. Su designación como ministra, como sucede en tantos casos, era algo que hace apenas unas horas no se esperaba en la localidad del Baix Llobregat.

Un día emocionante

“Para mí es un día muy emocionante”, ha empezado Sánchez. Se ha votado con urgencia, y se ha aprobado por unanimidad, la decisión de celebrar el pleno extraordinario en el que se ha despedido, que es, por cierto, el primero que se celebra de forma presencial en la ciudad desde que se dictó el confinamiento, en marzo de 2020.

“Hace unas semanas nadie hubiera dicho que estaríamos aquí. Recibí esta petición del presidente, de que quería contar conmigo para esta remodelación. Mostré mi disposición”, ha explicado. Los grupos de la oposición han optado por el tono amistoso previsto para estos casos en sus intervenciones: le han deseado un buen viaje profesional a la regidora y le han pedido que no olvide a Gavà.

Jordi Tort, primer teniente de alcalde y portavoz del PSC, número dos de la alcaldesa saliente, la ha llenado de elogios y ha mostrado el “orgullo” que supone para los vecinos de Gavà que sea elegida ministra. “La ciudad está contigo”, ha dicho Tort, que ha recordado que en 2019 fue elegida por mayoría absoluta. “Ahora el turno es mío”, ha afirmado entonces Sánchez.

La todavía alcaldesa ha leído un discurso de despedida en el que ha subrayado: “Lo he dado todo, lo he hecho lo mejor que he podido. Pero esto va de equipos. El de este ayuntamiento es fantástico”. Ha dado las gracias a todos los trabajadores del consistorio a los concejales y exconcejales: “Ser concejal imprime carácter”. También ha aplaudido la labor de las entidades de Gavà y a su gente: “Hemos vivido años muy intensos. Y el último, con la pandemia, ha sido muy complicado”. “Estoy segura de que me seguiréis viendo por Gavà. Seguiré siendo vuestra vecina. Siempre estaré con vosotros y vosotros estaréis siempre conmigo”.

La sucesora

“Quiero anunciar, en el pleno de mañana se presentará como candidata a alcaldesa Gemma Badia”, ha afirmado Sánchez. Gavà seguirá, pues, teniendo una alcaldesa socialista. Badia es la tercera teniente de alcalde del ayuntamiento, responsable de Espacio Público, Seguridad y Convivencia y de las políticas feministas.

Sánchez ha agradecido a continuación al presidente del Gobierno que la haya elegido: “Es un honor inmenso, increíble, trabajar por mi país, por España, por Catalunya, por mi ciudad. Es un reto que asumo con mucha humildad pero también con mucha determinación. Me voy a dejar la piel para mejorar este país. Me llevo todo lo que he aprendido aquí”.

También ha dirigido agradecimientos al anterior alcalde, Joaquim Balsera, que la eligió como sucesora. Ha mencionado a su familia y cuando ha aludido a sus hijos -tiene dos- se ha emocionado. Finalmente, ha tenido unas palabras para las alcaldesas de otras localidades cercanas, que son varias. Unos 40 minutos después de que empezara, el pleno ha concluido, de nuevo entre aplausos.