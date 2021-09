La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este domingo que las únicas "líneas rojas" que hay en el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat son la Constitución y el Estatut.

Lo ha dicho en la Festa de la Rosa del PSC, que también ha congregado en Gavà (Barcelona) al ministro Miquel Iceta; la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia; el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y el expresidente de la Generalitat José Montilla, ante un aforo limitado de 500 personas por la pandemia.

"Nadie puede saltarse la ley y nadie os puede pedir saltarse la ley para conseguir lo que no está en vuestras manos", y ha opinado que una parte muy importante del independentismo está rechazando la vía unilateral por inviable e indeseable, textualmente. Por ello, considera que los socialistas tienen la oportunidad de retomar el camino del diálogo: "Tenemos nosotros la responsabilidad de cerrar las heridas y reconstruir los puentes que se derribaron hace mucho tiempo".

Y ha priorizado cuestiones importantes para Cataluña como "el déficit histórico en infraestructuras, la financiación y recuperar de una vez por todas tantos años perdidos" para impulsar grandes proyectos.

El Prat

En cuanto al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ha lamentado que finalmente no se haya aprobado su ampliación: "Era necesaria la compatibilidad de un aeropuerto que nos sitúa como motor económico de Cataluña en España con la necesaria convivencia y respeto al medio ambiente". Y ha criticado que se acusara al Gobierno de chantaje por finalmente retirar el proyecto: "¿Dónde se ha visto ofrecer una inversión de más de 1.700 millones de euros para ir en contra de Cataluña?".

Ha afirmado que cuando a Cataluña le ha ido bien es porque los socialistas han liderado el Gobierno y la Generalitat: "Pedro Sánchez en la Moncloa es la garantía de que a los catalanes les va bien. Somos la garantía de que, en España, Cataluña importa".

Cohesión, recuperación y eléctricas

"Estamos recuperando la inversión, estamos protegiendo a los trabajadores, subiendo el salario mínimo, y estamos protegiendo a nuestros mayores con la reforma de las pensiones", y ha añadido que su Gobierno es el de la cohesión social y la recuperación. Así, ha asegurado que no puede haber trabas para que las mejoras tras la crisis por la pandemia lleguen a todo el mundo: Somos la garantía de que, en España, Cataluña importa".

El PP, "enemigo de España"

Además, Raquel Sánchez, ha criticado la "oposición tan desleal" que ejerce el PP, al que, en su opinión, solo le mueve el "interés partidista": "Son los mayores enemigos de España. Los que piensan que cuando a España le va mal, a ellos les va bien".

A juicio de Raquel Sánchez, el PP "nunca ha arrimado el hombro y siempre se ha dedicado a poner palos en las ruedas, a sembrar el odio y la crispación". Se trata de "una oposición que siempre ha sido antipatriota y siempre ha hablado mal de España", ya sea para comparar la independencia judicial del Estado con la existente en Hungría o Polonia o bloqueando la renovación del Poder Judicial, ha aseverado la ministra.

"No han parado de aprovecharse siempre de los malos momentos", ha lamentado Sánchez, quien ha defendido que el presidente de los populares, Pablo Casado, está más pendiente de frenar internamente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que de trabajar por el bien común. "A Casado solo le importa su silla, solo le preocupa que Ayuso no le quite el poder", ha censurado, antes de añadir: "Solo tiene su interés partidista en mente, el interés general le trae al pairo. Son los mayores enemigos de España. Los que piensan que cuando a España le va mal, a ellos les va bien".

Iceta también ha tenido palabras de reproche para el PP, un partido que "tiene una falta absoluta de sentido de Estado" y que, según ha pronosticado, deberá conformarse con ver cómo el PSOE vuelve a ganar las próximas generales. "Estamos para trabajar en lo que cuenta, no nos dejamos distraer", ha asegurado Iceta, quien ha celebrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya acertado con "las prioridades de fondo" que deben guiar la acción política de su Ejecutivo y se ha mostrado confiado en la recuperación económica.

Por su parte, Illa también ha mostrado su "orgullo" por haber pertenecido a "un Gobierno que se preocupa y ocupa de los problemas reales, garantizando que nadie se quede atrás". Ha citado como ejemplo la presencia durante estos días de Sánchez en la isla de la Palma: "Qué orgullo de presidente del Gobierno, que está siempre al pie del cañón", ha exclamado.