"Todos nos vamos a contagiar". El número dos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos, Agustín Portela, lo tiene claro y subraya que la vacuna no evita el contagio, sino que el covid enseñe su peor cara como enfermedad. Según explica la Cadena Ser, Portela ha indicado en una conferencia en la Real Academia de las Ciencias lo más probable es que todos nos infectemos, estemos o no vacunados.

Portela, de hecho, considera que lo normal será que todos "nos infectemos y pasemos la enfermedad en casa, de forma leve, como un catarro o una faringitis".

Además, el también el jefe del Servicio de Biotecnología de la AEMPS advierte de que los ancianos seguirán falleciendo por el coronavirus, y que eso no supone que la vacuna no funcione: "No vamos a acabar con la mortalidad por coronavirus en personas mayores aunque tengan la pauta completa de vacunación. El covid es, para ellos, "la gota que colma el vaso de su salud", zanja, mostrando su respaldo a la tercera dosis. "Con la tercera dosis estamos viendo que hay una subida de anticuerpos. Esa es mi predicción. A gente con muchas patologías y las personas mayores habrá que darles pinchazos sucesivos para tener muy alto el nivel de anticuerpos y muy alto en mucosas", ha indicado.

Este mismo miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que la ponencia de vacunas ha acordado proponer una tercera dosis contra el coronavirus para los mayores de 60 años y para el personal sanitario y sociosanitario.

Ante las peticiones de algunos presidentes autonómicos para incrementar medidas ante la pandemia, se ha apostado por "continuar con la vacunación sin pausa" como mejor remedio ante el repunte de casos de coronavirus en España, que en cualquier caso ha recordado que distan mucho de los de otros países europeos.