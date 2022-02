Con la llegada de la sexta ola de coronavirus en España, son muchas las Comunidades que han decidido mantener la vigencia de este certificado de vacunación como una de las medidas para combatir la explosión de casos de coronavirus provocados por la variante 'ómicron'. Estas han sido Andalucía, Aragón, Baleares, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana, cuyo pasaporte es obligado para aquellas personas que accedan a la hostelería y ocio nocturno como para las visitas a hospitales y residencias de mayores, y para la entrada a gimnasios y cines. La vigencia de este documento permanecerá en estas regiones hasta mediados-finales de febrero.

Mientras tanto, son otras autonomías las que han decidido quitar la vigencia del pasaporte Covid ya que este no cumple el objetivo deseado, la existencia de menos casos positivos, estas son Asturias, Canarias, Cataluña, País Vasco y Cantabria, cuyo presidente Miguel Ángel Revilla ha dicho que el pasaporte Covid "ya no cumple el objetivo de cortar la transmisión del virus en espacios interiores¨. Por otro lado, son otras las regiones que nunca han llegado a implantar esta medida al no considerar el documento tan relevante para frenar los contagios, estas son Castilla y León, Extremadura, Castilla la Mancha y Madrid.