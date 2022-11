El martes 26 de enero de 2021, Salvador Illa asistió a su último Consejo de Ministros. Dejó el Ministerio de Sanidad para ser encabezar el cartel del PSC a las elecciones catalanas del 14 de febrero. Su sucesora, Carolina Darias, está a punto de dar un paso parecido, como candidata socialista al Ayuntamiento de Las Palmas, y con ella la ministra de Industria, Reyes Maroto, que será la aspirante del PSOE a la Alcaldía de Madrid. El precedente de Illa, que apuró sus días en el Ejecutivo, permite a ambas seguir el mismo camino. Aunque todo dependerá del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cuándo le puede convenir precipitar una remodelación.

Maroto y Darias deben concurrir a un proceso de primarias, en el que se espera que sean elegidas sin alternativa. El propio Sánchez, en una entrevista el viernes en La Sexta, avaló sus candidaturas con un listado de atributos que fue interpretado como una ratificación. Aseguró que son "dos extraordinarias ministras", "comprometidas con su trabajo", "buenas gestoras", con "capacidad de liderazgo" y que "pueden garantizar solvencia" en los proyectos políticos en los que estén, cuando se le preguntó, precisamente, por si liderarían las listas de Madrid y Las Palmas. Este lunes, fuentes socialistas han confirmado que Maroto se presentará.

Ministros candidatos

El envío de ministros a las candidaturas municipales es una idea que Sánchez lleva mascando desde antes del verano. Antes incluso que la renuncia de Adriana Lastra a la vicesecretaría general del PSOE precipitara el recambio en la cúpula del partido. Aunque la dirección llevaba meses en entredicho, sobre todo porque la vida interna estaba sumida en una absoluta parálisis y no cumplía la misión de vender la gestión del Gobierno y parar los golpes de la oposición, las críticas se dirigían más al propio Ejecutivo. Poco antes de las elecciones autonómicas en Andalucía en los territorios ya pedían una remodelación para coger un poco de aire. Había cuajado la sensación de que los cambios de un año antes eran improductivos.

Ahora, la certificación de que miembros del Gobierno encabezarán listas para las municipales obliga al presidente a remodelar su equipo. Pero dispone de medio año para hacerlo. Si aplica el antecedente de Illa, Reyes Maroto y Carolina Darias podrían ser ministras hasta principios de mayo. Serán objeto de las mismas críticas de la oposición que el dirigente del PSC recibió, por aprovechar el foco nacional que permite el Ministerio. Pero legalmente no existe ningún impedimento.

Illa dejó el Ejecutivo el 26 de enero y sólo tres días después, el 29, empezaba la campaña electoral. En su caso el tiempo que pasó desde que le eligieron candidato hasta su salida del Ejecutivo fue menor al medio año de carrera electoral al que se enfrentan las dos ministras. Los socialistas catalanes nombraron a Illa candidato, de manera totalmente inesperada, el 30 de diciembre, apenas un mes antes.

Seis meses para una remodelación

Este margen de seis meses permite al presidente mantener intacta la bala política del cambio de Gobierno porque ya está obligado a tocar dos Ministerios. Podría forzar que Maroto y Darias apuren al máximo el protagonismo que le concede ser ministras o plantear una salida antes para que dediquen el tramo final a recorrer Madrid y Las Palmas, respectivamente. Pero con Illa no vio esta necesidad.

La candidatura de Reyes Maroto parece haberse decantando casi por eliminación ya que, inicialmente, no figuraba entre los miembros del Gobierno más potentes para ocupar este puesto. El hecho de que Sánchez no haya encontrado ninguna figura fuera de su Gabinete que aceptara competir con el alcalde popular, José Luis Martínez-Almeida, a pesar de haber sondeado a ex ministros, de haber pensado de nuevo en la titular de Defensa, Margarita Robles, y de intentar incluso buscar un perfil parecido al que representan Manuela Carmela o Cristina Almeida, han situado al frente de este reto a la ministra de Industria.

Con Darias, en cambio, hace meses que se tiene decidido y por eso tras el verano incrementó su presencia en Las Palmas. Allí se apostó por demorar las primarias sobre todo para evitar que haya más candidaturas. Tras dos legislaturas en el cargo, los socialistas canarios habían decidido que el alcalde actual, Augusto Hidalgo, fuera el candidato al Cabildo Insular de Gran Canaria. Con la certeza de que esa plaza quedaba libre, enseguida se miró hacia ella en Canarias y en Madrid.

En el caso de la capital, el PSOE ofreció señales de que tenía ya decidido un cabeza de cartel en septiembre -eso, al menos, es lo que se transmitió dentro y fuera del partido- pero al final, casi de un día para otro, optó por retrasar las primarias al segundo plazo, que es noviembre. Maroto y Darias deben presentar sus candidaturas entre el día 21 y 22, recoger y entregar los avales entre el 23 y el 29. Si no hay más aspirantes, como se prevé, el 30 ya podrían ser proclamadas.