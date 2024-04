Aragonès exprime su propuesta de financiación y desacredita las de Illa y Puigdemont

Ya hace años que ERC dejó de fiar sus discursos y sus campañas solo a la carpeta independentista. Ahora se siguen escuchando propuestas en clave de 'procés' -el referéndum-, pero también en clave de mejorar el día a día de los ciudadanos -reforzar el Estado del Bienestar-. Además, en las últimas semanas, los republicanos creen haber descubierto una propuesta que aúna los dos mundos a partes iguales: la petición de una financiación singular para Cataluña. ERC considera que es una idea que conviene explotar porque aúna ingredientes soberanistas -concierto económico- y, a la vez, le permite defender que enfocaría el nuevo modelo a mejorar los servicios públicos de los catalanes. Una propuesta que, en definitiva, apela al votante moderado tratando de evitar que se incomode el más independentista.

Es por esto que el president de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, se ha lanzado en el último mes y medio a exprimir su proyecto de nueva financiación. La anunció formalmente el pasado mes de marzo, al poco de convocar las elecciones, y desde entonces ha sido uno de sus temas más recurrentes. Este martes por la mañana, ERC ha organizado un acto de campaña para abordar específicamente esta cuestión. El argumento principal del president es que Cataluña no puede seguir asumiendo "un déficit fiscal de 22.000 millones anuales" ni un ejercicio más. "Es la mitad del presupuesto de la Generalitat. Tenemos las finanzas confiscadas. No podemos devolver a la gente el esfuerzo que hace", ha resumido. Actualmente, Cataluña es la tercera comunidad que más recursos aporta a la caja común y la decimocuarta en luego recibirlos.

Tenemos las finanzas de la Generalitat confiscadas. No podemos devolver a la gente el esfuerzo que hace Pere Aragonès — Presidente de la Generalitat y candidato a la reelección

La propuesta del president es un modelo de financiación a la vasca por el que Cataluña pasaría a recaudar el total de los 52.000 millones de impuestos que se pagan en territorio catalán. Si ahora gestiona el 9% de los tributos, la idea sería pasar al 100%. Luego, la Generalitat pagaría una "cuota" al Estado por los servicios que presta en Cataluña y, a diferencia de Euskadi, también abonaría una cantidad a un "fondo de reequilibrio territorial" en concepto de solidaridad para comunidades autónomas con menos capacidad económica. En resumen, lo que plantea el president es un concierto económico a la vasca con un añadido de solidaridad interterritorial que, por ahora, no ha especificado a cuanto ascendería. "Formará parte de la negociación", ha alegado hoy.

Aragonès, que ha comparecido acompañado de Laura Vilagrà y Natàlia Mas, dos de sus conselleras más próximas, también ha dedicado parte de su comparecencia a tratar de desacreditar las ideas del PSC y Junts sobre financiación. El PSC fía su propuesta a activar un consorcio tributario entre la Generalitat y el Estado para que gestione una parte de los impuestos catalanes dentro del actual modelo de financiación. Para Aragonès es una propuesta insuficiente que evidencia la "mentalidad de súbdito" de Illa ante la Moncloa.

Tampoco ha sido benevolente con los planteamientos de Junts, a quien acusa de presentar propuestas que, o son "copiadas" de ERC -sobre impuestos-, o que son "estrafalarias y faltas de rigor". De este segundo tipo, ha puesto como ejemplo que Puigdemont planteara hace unos días un plan de cancelación de la deuda que la Generalitat tiene con el Estado a cuenta de las inversiones presupuestadas por el Gobierno en Cataluña que no ha ejecutado nunca. Según Aragonès, es una idea difícilmente aplicable que, además, reportaría menos ingresos a la Generalitat de lo que pactó ERC con el PSOE: condonar 15.000 millones de la deuda la Generalitat que ha ido adquiriendo a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Es un pacto que está pendiente de aplicarse.

Contactos con el PSOE

En una entrevista con El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial, este fin de semana, Aragonès reveló que ya había habido contactos con el Gobierno de Pedro Sánchez para abordar esta materia y que, además, el PSOE no cerraba la puerta. "Es una propuesta que no cuenta con un rechazo de entrada, pero tampoco hay una contrapropuesta", explicó el president. Es decir, que hay margen para negociar. De hecho la financiación es un tema que, a priori, tanto a la parte estatal como a la catalana le interesaría explorar. Sánchez podría alegar que ha devuelto a la Generalitat al redil de las cuestiones autonómicas -y no independentistas-, mientras que Aragonès podría exhibir que es el primer president en más de una década en mejorar los ingresos de la Generalitat. Para esto, sin embargo, queda mucho. En primer lugar, conocer el desenlace de las elecciones catalanas.