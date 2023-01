Luis Cueto, ex número dos de Manuela Carmena, será el candidato de Recupera Madrid a la alcaldía de Madrid. La agrupación de electores que presenta este lunes su candidatura confirmará esta tarde que finalmente presenta al edil del grupo mixto para disputarle el sillón de Cibeles a José Luis Martínez Almeida.

Podría decirse que es la cuarta candidatura de la izquierda a la alcaldía de Madrid, junto con la de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, pero en Recupera Madrid casi que reniegan de las categorías izquierda, centro o derecha cuando se trata de partidos, lo suyo, dicen, es "política práctica". Se presentan como gestores con experiencia en alusión a su pasado en el gobierno de Carmena y porque se presentan con expertos en cada una de las distintas materias que deben gestionar; las políticas de limpieza, movilidad o urbanismo pueden ser más de un lado que de otro, pero lo importante es gestionar y no dejarse llevar por la inercia, que es lo que critican al equipo de gobierno actual. Su candidatura se presenta, además, en plena disputa por la marca Carmena.

Cueto es un alto funcionario del Estado, técnico de la Administración General adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos, y gracias a su conocimiento de la Administración llegó a la coordinación general de la alcaldía. La buena cabeza que le conceden sus compañeros del Pleno llevó a la exalcaldesa a poner al frente de su gestión a alguien que tenía los procedimientos de la Adminstración ya metidos en vena, pero es conocido, ahora y entonces, que también hubo otro factor fundamental para que la exmagistrada lo tuviera a su vera como alguien de confianza, la relación personal y familiar que les une.

El ahora candidato da juego a los medios y también en los plenos, es ágil cuando se trata de dar respuestas o buscar soluciones alternativas, aseguran de él que no tiene dobleces y eso permite a quien tiene delante saber lo que piensa y como alcalde en la sombra en la era Carmena y su paso por el Ministerio de Asuntos Económicos tiene un conocimiento amplio del tejido empresarial madrileño. A eso se suma que no tiene nada que perder precisamente porque su plaza como funcionario le posibilita lanzarse con red.

Optimismo

Todo ese cóctel es lo que ha llevado al equipo de Recupera Madrid a presentar a Cueto como candidato definitivo. No niegan en la agrupación, de todos modos, que tampoco era fácil encontrar a alguien de la sociedad civil lo suficientemente conocido y que respondiera a ese perfil gestor o experto con el que han querido identificar a la candidatura que se lanzara a encabezar una lista que no tiene aún nada garantizado. Aunque de optimismo van sobrados y están convencidos de que de aquí a mayo Recupera Madrid puede ganar terreno en una sociedad madrileña cansada de políticos a la que demostrar que "existe otra forma" de gestionar y gobernar. Su lema es que no tienen nombres, sino áreas claras y expertos en cada una de ellas.

A falta del detalle que presenten esta tarde, la agrupación ya adelantó hace unas semanas que quieren, por ejemplo, impulsar una Concejalía del Mayor y otra del Calor. En la política municipal se colocaron el cartel de outsiders hace ya meses y su plan no pasa de momento por quitarse ese sambenito de encima.