Tres correos electrónicos de 2014 cuya existencia no se ha conocido hasta ahora pueden convertirse en una prueba relevante para afianzar la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que "un lobby de personas vinculadas al PP" participó en la presunta extorsión al exjuez Javier Gómez de Liaño, quien en esas fechas era el abogado del extesorero popular Luis Bárcenas y quería que confesara sobre lo relativo a la financiación ilegal o 'caja B' de la formación conservadora.

Los citados mensajes fueron requisados por la Policía Nacional con motivo de la detención del abogado Óscar Jiménez Rubia en el seno de la Operación Prima, promovida por el Ministerio Fiscal en el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada (Madrid). Este abogado, según la investigación policial que le afecta, intercambió mails con Villarejo, quien utilizaba para ello una de sus identidades falsas (operativas) controladas actualmente por la Fiscalía. Se da la circunstancia de que Anticorrupción tiene en su poder otras grabaciones que ya vinculaban a un "lobby" ligado a esferas del Partido Popular con su hipotético interés por presionar a Gómez de Liaño a través de informaciones derivadas de un condenado rusogeorgiano, a quien había defendido ante la justicia.

Cabe recordar. asimismo, que Gómez de Liaño se hizo cargo de la defensa de Bárcenas el 11 de julio de 2013, cuando el extesorero del PP llevaba ya dos semanas en la cárcel y se sentía traicionado por su partido. Y ese mismo 11 de julio Villarejo anotó en su agenda personal las supuestas instrucciones que le había dado el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez: "Plan contra LB [Luis Bárcenas]. Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo".

"Todos los pagos"

Los tres mensajes interceptados en otra operación policial pueden darle, en estos momentos, una nueva visión a la investigación sobre el papel de Villarejo y un supuesto "lobby" de personas cercanas al PP en la 'operación Kitchen'. "Interesa de K. Todos los datos de los pagos en el extranjero que le hizo a G. de L. Todos los pagos que les hizo a miembros del CNP, GC y otros. Otros pagos a políticos", dice de forma específica uno de esos correos electrónicos a los que ha tenido acceso El Periódico de España, enviado por "José Javier Esteban Alonso" el 14 de junio de 2014, que según fuentes de la causa al escribir "K" se refieren al condenado rusogeorgiano Zakhar Kalashov; y al redactar "G. de L" a Gómez de Liaño.

En cuanto al emisor del mensaje, esto es, "José Javier Esteban Alonso" se trata en realidad de una de las identidades operativas de las que se valía el comisario José Manuel Villarejo, según adelantó eldiario.es. El correo tenía como destinatario el letrado Jiménez Rubia, quién dos días después, en un mensaje titulado "Visita pendiente", contesta a su interlocutor (Villarejo camuflado bajo otro nombre falso) con un escueto: "Ok".

En su mensaje el comisario, el abogado Jímenez Rubia también alude a "Halit Sahitaj", a quien identifica como intermediario con el preso rusogeorgiano, pues era "la persona que preparó la visita con K. [Kalashov] a cambio de estar presente en dicho encuentro".

Información comprometida

Como ya adelantó El Periódico de España, en las agendas de Villarejo aparecen numerosas anotaciones relacionadas con el mencionado letrado Óscar Jiménez Rubia y con Halit Sahitaj. Según el comisario, este abogado acudió a la prisión de Estremera (Madrid) para entrevistarse con Kalashov. Del contenido de la reunión en la prisión dio cuenta el propio abogado a Villarejo, quien pretendía obtener información comprometida sobre Gómez de Liaño, quien había sido abogado del convicto rusogeorgiano.

El propio Jiménez Rubia confirmó, a peguntas de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que efectivamente mantuvo una reunión en la cárcel con Kalashov. Sin embargo negó que el motivo del encuentro tuviera algo que ver con el abogado de Bárcenas: "Fue una reunión muy breve y vi que [Kalashov] estaba muy bien asesorado por sus abogados. Ni se habló ni se trató nada sobre Gómez de Liaño. Era un tema de una extradición que tenía. Me sorprende que Villarejo diga eso, no tengo conocimiento de nada de eso", respondió a este diario.

Sin embargo, las agendas el comisario dicen otra cosa. Villarejo escribió el 30 de junio de 2014 que Jiménez Rubia le había hecho un comentario sobre el intermediario del convicto rusogeorgiano: "Dice que dispone de datos sensibles sobre Liaño. Trajo documentos para analizar". Después asegura en sus notas personales que Halit le había dicho que Liaño le había llamado enfadado "por la visita del abogado". Un mes después, Jiménez Rubia mostraba su preocupación por la posibilidad de que Halit informara a Liaño sobre quién le estaba persiguiendo.

Un favor

La agenda de Villarejo sigue aportando más datos sobre lo sucedido en el verano de 2014 respecto a esta supuesta persecución a Gómez de Liaño. El 20 de agosto de dicho año Jiménez Rubia traslada al comisario, siempre según las anotaciones, que Gómez de Liaño estaba en Suiza "recibiendo dinero de Bárcenas". Villarejo también redacta que el presunto intermediario del preso, Sahitaj Halit, le había reclamado un favor a cambio de dar datos sobre el abogado del extesorero del PP: "Informó de que tenía un problema de "busca-captura con Georgia".

Y de las agendas de Villarejo a los correos requisados por la policía a Jiménez Rubia en la Operación Prima. En el tercero de los mails localizados, fechado precisamente en ese verano de 2014, el 7 de julio, el abogado Jiménez Rubia informa al comisario sobre la supuesta negociación con Kalashov y su intermediario Sahitaj Halit. "Te escribo en relación a H. He hablado con él este fin de semana, y le propuso lo acordado. Él me dice que me da la información, pero que no confía en que se pueda sacar una solución rápida al asunto de K. Que teme que efectivamente se produzca una reunión, cosa que no duda, pero que luego la situación de K. no se pueda arreglar antes de la finalización de agosto. Me pide que se le diga que si se puede arreglar para terminar con el asunto, caso contrario no está interesado en continuar. Ya me dirás", indica de forma textual el mensaje. Kalashov fue extraditado tras cumplir su condena a Rusia, ya que Georgia renunció 'in extremis' a su reclamación.

Estos correos electrónicos, a cuyo contenido ha tenido acceso El Periódico de España en exclusiva, podrían dar un giro a la parte de la investigación que ha sido retomada por la Fiscalía Anticorrupción, que consiguió abrir el 10 de febrero de 2022 una nueva pieza separada del caso Tándem o Villarejo, la número 36. En esta causa se analiza "un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido como Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el PP vinculadas con dicho sumario", especificaba el auto de 1 de febrero de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ordenaba reabrir la causa que había archivado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón.

Un 'lobby' detrás del PP

Anticorrupción inició sus pesquisas tras recibir cuatro grabaciones que fueron descubiertas en el registro del domicilio de Jana Kleiner y Halit Sahitaj. Estos audios ponían de manifiesto que 2014 "un lobby" que estaba "detrás del PP" trató de obtener información sobre los supuestos trapos sucios del abogado defensor del extesorero del PP Luis Bárcenas, el exjuez Javier Gómez de Liaño. "Me pidieron ese favor, porque yo de vez en cuando digamos, trabajo para ellos, [...] para obtener información comprometedora del por entonces abogado de Bárcenas. [...] Quieren tirar a matar, a matar a Liaño, a Bárcenas", indica de forma textual uno de los audios.

Así consta en la transcripción de la conversación incluida en el escrito del pasado 2 de septiembre, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, en el que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba la imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que ha rechazado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

Los interlocutores de esta conversación, que según la Fiscalía es una prueba relevante de la "conexión política" de la trama policial Kitchen con el Partido Popular, son las personas identificadas como "Mónica (intermediaria entre José y el tercer interlocutor, quien dice tener contacto directo con otra persona a la que se refiere como Álex, socio de Hernando, a los que a su vez José parece relacionar con la “parte noble del Partido Popular”), y Juan Ramón". Y este último es, a su vez, el encargado de “activar y transmitir la propuesta al entorno de Kalashov, quien dispondría de esa información comprometedora" sobre el exjuez Gómez de Liaño.

Otros implicados

Las anotaciones de Villarejo muestran que la cloaca policial también contactó con otras personas en su intento de investigar, sin aval del juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, a Gómez de Liaño. El 28 de marzo de 2014 Villarejo apuntó, tras una supuesta conversación mantenida con otro abogado: "José Aliste Martín. Juzgado de Instrucción 20. DP/135/2006. Con abogado José Luis Moreno Cela. Tema Kalashov (que llevó Andreu). Se reparten 4 millones con Liaño. Hay sociedades uruguayas que usaron".

El auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también confirma la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que en la pieza 36 declaren como investigados José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro. En relación a "José", los fiscales especifican que en la grabación asegura, de forma literal: "Si además el señor Kalashov dice cómo ha cobrado eso, se le puede levantar un tema de delito fiscal y de blanqueo de capitales”. El audio completa que al ciudadano rusogeorgiano se le había exigido "un pago de 5 millones de euros a cambio de facilitar su puesta en libertad". Y todo con la promesa de que un fiscal informaría de forma positiva "para su puesta en libertad”, según las palabras de "José".

Para los fiscales, estas grabaciones ponen de manifiesto una "conexión política ajena al Ministerio del Interior de la Operación Kitchen", pues su actuación había sido "alentada o tutelada también desde la cúpula del Partido Popular, por entonces en el Gobierno de la nación".

"Sujeto interesante"

En su búsqueda de los presuntos trapos sucios del abogado de Bárcenas Villarejo contactó con Halit, con quien habría mantenido una conversación el 4 de abril de 2014. Villarejo escribió: "Sujeto interesante. Dice que pagó personalmente mucho dinero en efectivo a Liaño". Fuentes conocedoras de los hechos han explicado a este diario que Halit había actuado como intermediario de Kalashov. Las notas muestran que el comisario se habría reunido hasta dos veces con él: la primera en un hotel de Zaragoza y la segunda en Madrid.

El 1 de mayo de 2014 Villarejo transcribe en su diario sus impresiones sobre una supuesta conversación que habría mantenido de forma directa con Sahitaj Halit: "Corrupción Cospe. 20 millones por compra del Aeropuerto C. Real, fondo Luxemburgo. Origen mafia rusa [...] Liaño 5,5 millones de euros en condado de Zut (Suiza). También en Uruguay. Pagos por Bélgica (pasa dinero en coche y en Francia, hija de la mujer lo recoge)".

En enero de 2015, tras dos años de investigaciones sin respaldo judicial y seguimientos presuntamente ilegales, Gómez de Liaño abandonó la defensa de Bárcenas, que cambió su estrategia. Pasó de culpar al PP y reconocer la existencia de una caja B a negar de nuevo su existencia. El 22 de enero de 2015, al salir de la cárcel tras abonar una fianza de 200.000 euros, el exsenador dijo, de forma literal: "El PP no tiene nada que temer de mí, pero yo he asumido mi cuota alícuota de responsabilidad, y las responsabilidades las tenemos que asumir todos”.

Tal y cómo adelantó esta redacción, Villarejo reconoció en diciembre de 2014 a su jefe en la Policía, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, haber investigado las cuentas de Gómez de Liaño sin control de la autoridad judicial responsable del caso Gürtel, el juez Pablo Ruz".