Collboni mantiene gran parte de los cargos de Colau y solo consuma seis ceses

El gobierno de Jaume Collboni en Barcelona se está asentando sobre buena parte de los cimientos que sostuvieron al ejecutivo de Ada Colau. Ya lo previno el alcalde en su entrevista con EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, a las pocas horas de la investidura de vértigo que, aún no hace dos semanas, lo aupó al frente del Ayuntamiento, con el sostén de comunes y el PP. Dijo el socialista a este diario que la panoplia de gerentes y directivos que se despliega tras los concejales se mantendría sin apenas modificación. “No somos sectarios”, alegó.

Si bien sí hay movimientos para cambiar responsabilidades y promocionar algunos nombres (como el de Albert Dalmau, nuevo gerente municipal), las fichas que componen la estructura que vertebra la cúpula de la institución apenas varían. De los 37 gerentes heredados del mandato anterior, todos conservan el cargo o han sido reubicados con el inicio de la era actual, excepto cinco de ellos, cesados sin que hayan sido designados para nuevas tareas dentro del consistorio. Al menos por ahora.

A la espera de concretarse el reparto de carteras entre los 10 ediles del PSC, los anuncios publicados en la gaceta municipal van dibujando cómo se compone la segunda fila del ejecutivo, engrosada por los gerentes, que perciben sueldos que fluctúan entre 86.700 y casi 109.000 euros. A no ser que sean repescados en los próximos días, seis directivos no han superado la criba con la alternancia en la alcaldía: son Águeda Bañón, directora de Comunicación, de la confianza directa de Colau; Jordi Ayala, exgerente de Presupuestos y Hacienda, en la órbita del exteniente de alcalde Jordi Martí; Laia Grau (exgerente de Urbanismo) y Xavier Matilla (ex arquitecto jefe), del equipo de la exteniente Janet Sanz; Frederic Ximeno, exgerente de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, integrado en la concejalía que estaba en manos de Eloi Badia, y Aida Guillén, hasta ahora gerente de Sants-Montjuïc, que el concejal Marc Serra encabezaba hasta que Colau cedió el timón.

Los altos cargos de los que se prescinde dependían de áreas gobernadas por Barcelona en Comú o estaban significados con la formación. El caso más evidente es el de Matilla. Fue reclutado para recuperar la figura de arquitecto jefe en 2019, meses después de quedarse fuera del Ayuntamiento de Terrassa: aquel año, Matilla se presentó como alcaldable en la ciudad por segunda vez, pero los comunes se quedaron sin representación. Antes, estuvo cerca de ser alcalde de la ciudad vallesana en coalición con ERC en 2015 y 2017, pero los concejales neoconvergentes se lo impidieron. También fue secretario de organización de Catalunya en Comú, nada más constituirse la fuerza de Colau.

Continuismo como tónica

En todo caso, la continuidad es la tónica que transpira de los nombramientos de los primeros días de Collboni al mando. Se ha ratificado a 23 directivos en las funciones que ya ostentaban o, en algún caso, las han ampliado. Entre quienes siguen tras el relevo en la Alcaldía, se cuentan los gerentes de los institutos municipales de Vivienda, Servicios Sociales, Urbanismo y Educación, así como los de los distritos de Gràcia y Sant Andreu, todos ellos en la esfera de los comunes hasta la sucesión.

A su vez, los socialistas han reubicado a otros cargos vinculados a áreas que Barcelona en Comú gestionaba, sin degradarlos en absoluto. Joan Cambronero pasa a gerente de Urbanismo tras haberlo sido del Eixample -que gobernaba el edil Pau Gonzàlez, ahora asesor de los comunes-; Laia Claverol, procedente de la gerencia de Derechos Sociales -que dependía de la concejal Laura Pérez-, se resitúa en la de Economía; Sonia Frias transita de Ecología Urbana a Servicios Urbanos, mientras que Yolanda Hernández canjea la gerencia de Ciutat Vella por la de Les Corts.

El PSC también rescata a Javier Burón, hasta ahora gerente de Vivienda, cuestión capital para los comunes que se la reservaron en el bipartito con los socialistas. Burón no renueva labores de gerencia, pero se le adscribe a la Alcaldía con el papel de asesor, como informó ‘Tot Barcelona’.

El trasfondo de las negociaciones

La permanencia de numerosos gerentes del ejecutivo de Colau tiene de trasfondo la expresa insistencia de Barcelona en Comú de reincorporarse al gobierno local, ahora como socio menor, intercambiando los roles que hasta hace poco intepretaban con el PSC. Los socialistas no se han pronunciado sobre si mantendrán aún más directivos ligados a los comunes.

A su vez, la formación de la exalcaldesa niega que haya exigido que perdure parte de los cargos en los que delegó para allanar un próximo retorno al ejecutivo municipal. Prefiere subrayar que se constata un “manifiesto" goteo de ceses.

En paralelo, el PSC ha incorporado cargos de relieve de estricta adscripción al partido. El primer secretario socialista en Sants-Montjuïc, Ignasi Conesa, ha sido designado gerente de ese mismo distrito, dirigido por los comunes hasta ahora. A la par, Miquel Rodríguez ha dejado de ser asesor del grupo municipal del PSC para ser elegido como gerente de Promoción Económica. Al margen, la estrategia de comunicación se ha confiado a Pilar Roca. Con larga experiencia en el ayuntamiento, hasta ahora se encargaba de la difusión del Institut de Mercats.