Mensajes en varias direcciones y con un solo objetivo: hacer visible una posición política antagónica a la de Pedro Sánchez y sus alianzas. Y, al mismo tiempo, matizar lo que sea necesario para tranquilizar a las voces conservadoras que ponen en duda lo que puede aportarle al PP buscar apoyos en el PNV o sentarse con Junts mirando a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del partido acompañó a Isabel Díaz Ayuso en la apertura del nuevo curso político 24 horas después de haberse sentado con Pedro Sánchez.

Y asumió que llegar a la Moncloa en en este momento casi imposible: “Este proceso de investidura puede no llevarme a la presidencia del Gobierno, pero defender la igualdad de todos los ciudadanos merece la pena. No voy a adquirir una deuda que perjudique a los intereses de los españoles mientras me beneficie a mí”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid había advertido momentos antes sobre el PSOE: “Apelamos de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron”. También Feijóo, que defendió “la madurez y la responsabilidad” de su partido por ofrecer un pacto de Estado a la segunda fuerza, terminó asumiendo: “El PSOE ha dejado de ser un partido de Estado”.

Y lanzó un mensaje con el que pretende poner orden a un discurso que ha dado varias vueltas en los últimos días: “Esa presidencia llegará, más tarde que temprano, pero no lo haremos a costa de la igualdad de los españoles”. Lo que no cambiará es la hoja de ruta hacia su debate de investidura y que pasa, como también quiso dejar claro, por sentarse con todos los grupos políticos a excepción de Bildu. También con Junts, a pesar de las voces críticas con esa decisión.

“¿Por qué les molesta tanto que estemos abiertos a escuchar lo que se nos diga desde cualquier lugar a España?”, reflexionó mirando al PSOE, pero dirigiéndose a más interlocutores. Y aclaró: “Nosotros sí somos libres para aceptar aquello que cabe en la Constitución y decir que no a todo aquello que excede la Constitución”.

“Nuestro proyecto es para todos y por eso escucharé a los diferentes presidentes autonómicos. Escucharé lo que me quieran trasladar (…). Y rechazaremos a los que nos planteen cosas que perjudiquen la igualdad efectiva de los españoles”, dijo. “Yo no quiero un mayor beneficio de los independentistas a costa de los propios vascos y catalanes”, insistió, aludiendo directamente a las dos comunidades autónomas clave en la gobernabilidad. En el caso de Euskadi, horas después de mantener una conversación con el lehendakari, Íñigo Urkullu.

Aval del PP de Madrid a Feijóo

A pesar del recado sobre la “bisoñez”, la presidenta madrileña avaló el intento de Feijóo (abocado al fracaso) para ir a una investidura. El mensaje que cala en el partido, como explican en el entorno más cercano a Ayuso, es “intentar todas las vías” para evitar que Sánchez sea presidente.

Hasta el punto de que los principales dirigentes madrileños reconocen un “diagnóstico compartido” con Génova y justifican el intento de sentarse con Junts. Como publicó este diario, con dos argumentos clave: que el cordón sanitario del PP se circunscribe a Bildu (porque la fuerza abertzale no se puede equiparar a ninguna otra) y por ponerle piedras en el camino a Sánchez, salir del aislamiento y encarecer el precio que puedan poner encima de la mesa los independentistas. “Más que nunca estamos contigo”, repitió Ayuso.