A sabiendas que para agotar la legislatura el mejor pasaje que puede tener el 'president' Pere Aragonès son unos nuevos presupuestos en 2024, los Comuns no piensan poner esta vez fácil su apoyo a las cuentas. Si en el caso de la investidura de Pedro Sánchez han dejado clara su vocación de ejercer de argamasa entre el PSOE y los independentistas para que sea posible una amnistía, en el Parlament amenazan con dar la espalda de forma definitiva a Pere Aragonès si el 'president' no le "da sentido" a llegar hasta el final de la legislatura. Eso pasa, ha concretado Jéssica Albiach, por un "cambio de rumbo" para que no sean "el PSC y Junts los que acaben marcando la agenda". Hablando en plata: que ERC haga caer de su agenda cuestiones como la ampliación del aeropuerto del Prat, el Hard Rock o los Juegos Olímpicos de Invierno.

Conscientes de que la amnistía va a ser el plato fuerte de las propuestas que se someterán a votación en el debate de política general, los Comuns han dejado claro que para ellos es "imprescindible" y un "paso natural" de la desjudicialización del conflicto político, aunque ha pedido a Aragonès, en referencia a Junts, que "no hable en nombre de terceros" ni dé nada por descontado ante el riesgo de que la negociación descarrile. "Es mi causa. Si alguien espera que me inhiba de una negociación de temas cruciales para el país, que se espere sentado", ha espetado el 'president' visiblemente molesto con esta petición de En Comú Poden. De hecho, ha aprovechado la ocasión para echarles en cara que su negociador, Jaume Asens, diga "qué se negocia y qué no". El toma y daca por esta cuestión ha acabado, sin embargo, con el compromiso de ambas partes de llegar a un acuerdo y el punto en común de condicionar la agenda de los socialistas. Porque Albiach también ha emplazado al PSC y al PSOE a romper su silencio sobre la amnistía y les ha reclamado que atiendan la "agenda catalana" en un futuro Gobierno que debe ser "valiente" y no solo consolidar lo ya logrado. "Necesitamos un gobierno a favor en el Estado, pero también un gobierno a favor en Catalunya", ha resumido Albiach, cuyo partido ha defendido en los últimos años una alianza con ERC y socialistas en todas las instituciones, también en el Ayuntamiento de Barcelona, donde ya no gobiernan. Aún así, y a pesar de haberse ofrecido para volver a negociar los presupuestos de 2024 tras haber sido ya socios en los anteriores, ha advertido de que estos no pueden seguir contribuyendo a una legislatura "de trámite". Una expresión que también ha hecho saltar al 'president', que ha replicado con un listado de políticas impulsadas por el Govern, como la gratuidad del segundo curso de la educación infantil, y emplazado a los Comuns a responder si son o no "de trámite". "Demuestre que aquello que empezó mal puede acabar mínimamente bien", ha insistido Albiach, que ha recordado los "giros de guion" de un mandato que arrancó con una "mayoría del 52%" y que encara su recta final con las relaciones rotas con la CUP y Junts y una minoría de 33 diputados que contrasta con el discurso "triunfalista" y "autocomplaciente" del 'president'. La última oportunidad de Aragonès, han venido a decir los Comuns, es que Aragonès aclare qué Catalunya quiere en 2030 y ponga fin a su "inoperancia" y un "modelo de país" que consideran que brilla por su ausencia.