Otegi no prevé presentarse como candidato de EH Bildu como lehendakari a no ser que así lo decida su formación El pasado día 20, la formación afirmó que ya había adoptado una decisión sobre presentarse o no a aspirante a lehendakari, basada en "factores familiares"