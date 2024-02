En plena resaca de un fin de semana turbulento dentro del PP, a cuenta de las informaciones sobre la posición de la dirección nacional sobre la amnistía y los indultos, el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, asegura que el PSOE “se ha lanzado a una campaña orquestada por determinados medios” para “decir lo que no es” y “mostrar cierto contacto entre el PP y el independentismo catalán, cuando no lo hay y no lo ha habido”. Además de lo publicado por varios medios como El Periódico de España de fuentes del máximo nivel del partido, Alberto Núñez Feijóo afirmó públicamente en un mitin este fin de semana que el partido de Carles Puigdemont “nos ofreció sus votos para nuestra investidura a cambio de la amnistía” y continuó: “Evidentemente, después de haber conocido este ofrecimiento no tardamos ni un día en descartarlo”.

Confirmaba así el líder conservador que sí se produjeron esos contactos durante el pasado verano y, como explican fuentes del PP a este periódico, se produjo un análisis durante 24 horas de la petición de Junts a nivel jurídico para desechar la exigencia y trasladar a Puigdemont que no había camino posible. Además, hay otros contactos que son públicos, los que mantuvo el dirigente del PP catalán, Daniel Sirera, con otros cargos de Junts. Tellado aseguró también en una entrevista en ‘Informa Radio’ que las informaciones de este fin de semana responden a “expresiones sacadas de contexto”. Feijóo aseguró también este domingo desde Ferrol que su partido “dijo no a la amnistía por ilegal” y “dijo y digo no a los indultos porque no se dan las condiciones”. Este periódico publicó precisamente que el partido conservador llegó a pensar en indultos si esas condiciones se daban y, entre otras cosas, Puigdemont se entregaba a la Justicia.