Elisenda Alamany (ERC): “Hemos cerrado un pacto con el PSC para aprobar los presupuestos”

Elisenda Alamany, presidenta del grupo de ERC en el consistorio de Barcelona, anuncia en El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, que los republicanos votarán a favor del proyecto de presupuestos del gobierno de PSC. A cambio, dice, han logrado partidas que suman más de 70 millones de euros y que las cuentas tengan su sello. Esquiva responder si este pacto es la antesala de un bipartito formado por socialistas y republicanos, y niega que imponga un veto a Barcelona en Comú para un acuerdo a tres bandas.

Este martes Collboni vuelve a someter a votación el proyecto de presupuestos para 2024, para lo que ha pedido responsabilidad a la oposición. ¿Qué responde ERC?

Nosotros votaremos a favor porque hemos conseguido que el PSC venga a la ciudad que quiere ERC. Empezamos el mandato con los socialistas con claras tentaciones de mirar hacia la derecha, y creo que con las conversaciones mantenidas hemos logrado que el PSC se acerque a la ciudad que defendemos, en la que los grandes eventos tengan un retorno para los barceloneses, en la que se pueda vivir plenamente en catalán, una ciudad en la que la gente pueda vivir. Hemos acordado propuestas como mil nuevos pisos de protección en 2024. Por lo tanto, estamos satisfechos.

¿Qué medidas logra ERC a cambio de su voto favorable y cuánto dinero suponen?

Para nosotros lo importante es entender que hay una ciudad que evidentemente tiene que ser competitiva económicamente pero que no puede dejar atrás a los barceloneses, que no puede perder su personalidad y su identidad y que no puede dejar de cuidar su cotidianidad. El acuerdo que hemos cerrado con el PSC enmarca bien eso. En cuanto a las cifras, en partidas concretas las medidas del acuerdo ascienden a cerca de 70 millones de euros, más otros puntos con los que podrían llegar a superar los 100 millones.

El pasado mandato ERC cerró pactos, desde la oposición, con el gobierno Bcomú-PSC y no siempre acabó satisfecha. ¿Este acuerdo es el principio de una colaboración más estable entre el PSC y ERC?

Cuando tenemos un gobierno débil y una oposición fuerte podemos arrastrar a los partidos adonde no querían ir en un principio. El acuerdo es la prueba del algodón de que el PSC puede ir hacia posiciones que ERC ha defendido en el último mandato y defiende ahora. Estos presupuestos tendrán el sello de ERC y eso es una buena noticia.

¿La votación de mañana puede ser un ensayo de la geometría variable a la que se arroja un gobierno sin mayoría absoluta?

Teníamos la responsabilidad de que ERC, con sus resultados en las municipales, fuera protagonista. No sé qué harán los otros grupos, pero nosotros hemos aprovechado la rendija de la que disponíamos para presionar y condicionar el rumbo de la ciudad. Hablar de geometría variable le corresponde al alcalde. Lo que está clarísimo es que ERC aprovechará cualquier opción de arrastrar al PSC hacia la Barcelona que queremos y defendemos.

¿No sería una rendija aún mayor, un futuro acuerdo de gobierno PSC-ERC?

El acuerdo de presupuestos es la prueba de que las conversaciones que hemos tenido hasta ahora son sobre modelo de ciudad. Cuando se pone la ciudad por delante todo es más sencillo. No renunciaremos a cualquier posibilidad de mejorar la vida de los barceloneses. Este es un acuerdo de presupuestos, de tramitación de una aprobación inicial. Sobre el resto, tendremos que seguir hablando. Pero demuestra la predisposición del PSC hacia tesis como el alcalde de noche que ERC puso sobre la mesa.

¿El acuerdo ERC-PSC incluye el ‘Sí’ republicano en la aprobación inicial y también la definitiva, en el pleno del 22 de marzo, si llega el caso? Los Comuns permitirán la luz verde, pero no la final si no hay tripartito.

Ahora estamos donde estamos. Damos luz verde a la aprobación inicial, a la espera de lo que hacen el resto de grupos. Pero si el presupuesto tira delante de una manera o de otra dibuja la Barcelona que quiere ERC. El modelo de ciudad que hemos negociado es el que está en este presupuesto.

En caso de que al final el proyecto no logre el apoyo mayoritario, ¿el sello republicano puede concretarse también con la aprobación de las cuentas mediante una cuestión de confianza?

Paso a paso, primero la aprobación inicial. Nos alegramos de que el PSC no se vea tentado de mirar hacia la derecha y de que Barcelona gane con el acuerdo, porque creemos que gana, con 13 propuestas que tienen relación con la vida de la gente: 1.000 pisos nuevos, una Oficina de la Lengua Catalana, el retorno social de eventos como la Copa América o la transformación del eje Besòs con la figura de un comisionado. A partir de aquí tendremos que seguir hablando.

La elección de un comisionado no es una aportación presupuestaria, sino al organigrama de gobierno. ¿Cómo un acuerdo económico obliga a cambiar el gobierno si no se entra en el gobierno?

Para nosotros este acuerdo tiene que ver con partidas presupuestarias pero también con aspectos extrapresupuestarios. Nos parece que Barcelona no ha mirado hacia el Besòs durante mucho tiempo, y nos parecía necesaria esta figura. Ya se decidirá quién la ocupa. Tiene componentes de organigrama, es cierto, pero son apuestas políticas de ERC.

¿Ha vetado ERC la presencia de Barcelona en Comú o de Ada Colau en un gobierno de Barcelona para formar un tripartito con el PSC?

Es una tesis poco consistente. Porque si se mira qué ha hecho ERC en el mandato anterior, siempre ha mostrado una actitud de predisposición y colaboración y diría que excesiva generosidad hacia el gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni en los últimos cuatro años. Me parece una idea poco consistente y pobre.

Usted dijo hace unos meses que esa colaboración no había premiado a ERC y que la actitud sería distinta este mandato. Si el acuerdo de hoy no va más allá, ¿no es repetir lo del mandato anterior?

Seguramente en el mandato anterior la excesiva generosidad vino también por la pandemia y quizá se dio la imagen de que nosotros íbamos hacia el modelo que compartían Barcelona en Comú y el PSC. Y ahora queda muy claro que quien viene hacia nuestro modelo es el PSC. Por lo tanto, es diferente.

¿Y cómo ve el futuro de esa colaboración?

Tendremos que seguir trabajando en el perfil y la identidad que ERC quiere tener en Barcelona. Por eso las conversaciones se han dado sobre tres diagnósticos: está en riesgo que Barcelona sea capital de Catalunya y ejerza como tal, que la ciudad se despersonalice y que la gente pueda seguir viviendo en Barcelona.

Si esas tres ideas son compartidas por otros grupos como BComú o Junts, ¿podría haber un acuerdo más amplio de presupuestos o uno de gobierno?

El alcalde lo decidirá. Nosotros no hablamos en nombre de nadie. Nuestro trabajo es ver cómo ERC puede ser decisiva para Barcelona. Me ciño a eso.