Gamarra: "Sánchez debe dar explicaciones del caso Koldo, es una trama de su núcleo duro"

El segundo mandato de Pedro Sánchez al frente del Gobierno acaba de cumplir cien días de vértigo, a los que se ha sumado el caso Koldo por si faltaba más picante y polémica política. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra (Logroño, 1974), que este lunes presidía el comité ejecutivo del PP asturiano en Oviedo, analiza el agitado escenario político nacional en esta entrevista.

¿El caso Koldo va más allá de José Luis Ábalos?

Estamos ante el principio del caso Ábalos, que afecta al círculo más cercano a Pedro Sánchez, el que le llevó hasta la secretaría general del PSOE. Esto no es algo que afecta a un tal Koldo, sino que tiene que ver directamente con Pedro Sánchez y con los que le llevaron hasta la secretaría general del PSOE y de ahí a la presidencia del Gobierno.

¿Qué pasos va a dar el PP?

Hemos dado ya dos con un objetivo: llegar hasta el final y que se conozca la verdad de la corrupción que se instaló de la mano de Pedro Sánchez en el Ministerio de Fomento. El PP se ha personado como acusación popular en el procedimiento en la Audiencia Nacional y vamos a instar todas las diligencias para que se conozca hasta dónde llega esta trama. El segundo paso es impulsar en el Senado una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas más allá del ámbito penal.

¿No se fían de la comisión de investigación que promueve el PSOE en el Congreso?

Es como poner al zorro a cuidar las ovejas, teniendo en cuenta que una de las personas señaladas por las diligencias es la propia presidenta del Congreso de los Diputados. Más bien creemos que será una comisión de la ocultación de lo que ha ocurrido en este asunto que de querer llegar hasta el final.

Les ha cogido por sorpresa la decisión de Ábalos de pasar al Grupo Mixto? ¿Cambia en algo el escenario?

En este esperpento y degradación de la política ya nada nos coge por sorpresa. El PSOE ha tardado varios días en reclamarle al acta y lo ha hecho para usar a Ábalos de cortafuegos, pero las responsabilidades no acaban en el exministro y exvicesecretario de Organización. Esta trama afecta a la banda del Peugeot, a quienes auparon a Sánchez en las primarias, a su núcleo duro. Esta supuesta trama de corrupción afecta a todo el PSOE y por supuesto a Sánchez, que debe dar explicaciones por estos hechos que se han producido bajo su mandato.

¿Ve a Ábalos tirando de la manta?

Todavía nos falta muchas cosas por ver, pero tengo claro que esto es la punta del iceberg y que este caso no solo afecta a Ábalos, sino que alcanza a distintos ministerios y a dos gobiernos autonómicos con dos expresidentes socialistas que hoy son la presidenta del Congreso y un ministro del Gobierno de Sánchez. El mismo Sánchez reconoce en su "Manual de resistencia" el papel que jugó Koldo, que era, nada más y nada menos, quien custodiaba los avales de aquellas primarias. Y Koldo llega a donde llega de la mano de Santos Cerdán, que hoy es número 3 del PSOE y el negociador de la amnistía a la corrupción por parte de Pedro Sánchez.

Ha hablado varias veces de trama. ¿Es una situación muy distinta a la del hermano de Isabel Díaz Ayuso, que acabó siendo archivada?

La gran diferencia es que en lo que afecta al hermano de Isabel Díaz Ayuso todo ha sido archivado y no ha habido ninguna actuación judicial contra él. Y, sin embargo, en el caso Koldo estamos es en detenciones desde el ámbito judicial. Por tanto, nada que ver una cosa con la otra.

¿El límite del reproche político está entonces en que los hechos puedan ser delito o no?

Sin duda alguna.

"La reforma de la financiación autonómica que negocia el Gobierno con Junts no es la que necesitan los asturianos"

Cambio de tercio.¿La victoria en Galicia da oxígeno a Alberto Núñez Feijóo para liderar el PP hasta las próximas elecciones generales?

Esta victoria confirma que los españoles no están dispuestos a asumir que Pedro Sánchez imponga dos Españas. una España del privilegio y una España de españoles de segunda, que pasan a estar perjudicados. Esta nueva victoria en Galicia ratifica que el PP es la alternativa y la esperanza de España y que Alberto Núñez Feijóo, que ha vivido una campaña de dureza extrema sin ser el candidato, es un político que cuenta con el respaldo de los ciudadanos y, sobre todo, de aquellos que más le conocen.

¿Galicia es la prueba de que al PP le va mejor sin el influjo de Vox?

Nuestra aspiración son las mayorías absolutas. Mientras Pedro Sánchez ha renunciado a la política de las grandes mayorías, el PP es un partido abierto que quiere aglutinar grandes mayorías, de españoles muy distintos, muy diversos, muy plurales, pero capaces de encontrar lo que nos une por encima de todo. La España de la convivencia frente a la España de los muros. Nuestro objetivo no es gobernar en coalición con otro partido, sino los gobiernos de grandes mayorías con máxima estabilidad.

En mayo de 2022 declaró en una entrevista que "el independentismo es insaciable, apoya a Sánchez porque facilita la debilidad del Estado". ¿La vida sigue igual?

Parece que los conocía bien y no me equivoqué. El independentismo está encantado de haberse convertido en imprescindible y tener la máxima fortaleza tras unas elecciones en las que obtuvo un mal resultado. Pero el responsable de todo ello no es el independentismo; es Pedro Sánchez que ha preferido gobernar desde la debilidad, y, por tanto, desde el chantaje y la sumisión, a facilitar que Alberto Núñez Feijóo y el PP gobiernen España con un planteamiento distinto, que era un gobierno solitario en base a grandes pactos de Estado a articular con la segunda fuerza política, el PSOE.

Pero con todo y con eso el PP no se resistió a tantear a Junts para la investidura de Feijóo

Tras en encargo de investidura por parte del Rey lo lógico es hacer una ronda de contactos con el resto de fuerzas políticas, salvo con Bildu. Y eso se hizo. Hay quien no quiso reunirse, como Podemos o Esquerra, pero hasta un portavoz de Sumar, no Yolanda Díaz, se sentó con el PP. Es algo que forma parte de lo que es la normalidad democrática. Pero cuando se superaron las condiciones, evidentemente, se dijo no, por considerarlas inaceptables. Esta es la diferencia entre unos y otros.

¿Qué armas le quedan al PP ante la ley de Amnistía?

Pues seguir dando la batalla desde el punto de vista político en toda su tramitación parlamentaria y desde el punto de vista judicial y jurídico. Hay una grandísima mayoría social en nuestro país que se revela y se levanta ante lo que significa esta amnistía que, aparte de inconstitucional e ilegal, es inmoral, porque lo único que busca es comprar una investidura a cambio de impunidad. En el PP no nos vamos a callar, ni nos vamos a estar quietos ante la ley de Amnistía.

¿Qué recorrido le ve a esta legislatura?

Lamentablemente el que Puigdemont decida, ni más ni menos. Es el escenario que ha elegido Pedro Sánchez. Pero eso significa inestabilidad y no es bueno para España ni para los españoles.

¿Será esta la legislatura de la reforma de la financiación autonómica?

Sánchez, con su dependencia del independentismo, privilegia acuerdos bilaterales con una comunidad, mientras el resto de españoles tienen que esperar y no veo que el presidente del Principado se esté movilizando y alzando la voz. Está claro que la reforma de la financiación que negocia Sánchez con los independentistas no es la que necesitan todos los españoles y los asturianos para tener garantizado el acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones.

Un cuestión reivindicada en esta negociación por Junts es la cesión del 100% de sus impuestos a Cataluña. ¿El PP nunca llegaría a ese extremo?

Toda esa negociación se basa en un marco bilateral y no se puede tocar una pieza si va a afectar a la solidaridad desde la que se articula la igualdad de acceso de los españoles a los mismos servicios y derechos. El problema es el marco antes de hablar de la propuesta concreta. Todo lo que afecta al sistema de financiación debe ser conocido y negociado entre todas las autonomías porque solo así se garantiza que la solidaridad esté blindada y que esa igualdad vaya a ser defendida y protegida.