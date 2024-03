Junts a Aragonès: "O hay presupuestos o le corresponde convocar elecciones"

Junts ha pedido al president Pere Aragonès que convoque elecciones anticipadas si no logra aprobar hoy los presupuestos en el Parlament. El portavoz de JxCat, Albert Batet ha cargado contra la gestión del Govern y ha ofrecido apoyar las cuentas pero manteniendo la propuesta de eliminar el impuesto de sucesiones, propusta que el Govern ha rechazado reiteradamente. Batet ha afirmado: "O hay una propuesta clara y sólida de presupuestos o le corresponde convocar elecciones". El portavoz independentista ha hablado de "agonía" y ha apelado al "patriotismo" de Aragonès para que "rectifique y convoque elecciones" si no salva las enmiendas a las cuentas.

Junts lima su exigencia sobre impuestos

A renglón seguido, el protavoz de Junts ha reiterado la mano tendida de su partido con las conocidas condiciones -que ha dicho que entregará a Aragonès esta mañana- basadas en la supresión del impuesto de sucesiones (en la propuesta de hoy, a diferencia de la de semanas atrás, Junts no concreta qué porcentaje de reducción del impuesto propone), el equilibrio territorial, mejoras educativas (en materia de escuela inclusiva, entre otras), reducción de la burocracia e impulso del catalán. "La pelota está en su tejado, todavía está a tiempo", ha concluido Batet.

"El Govern es el único responsable", ha descrito Batet. Un Govern al que ha calificado de "incapaz por debilidad, falta de liderazgo y de diálogo con los grupos" salvo el PSC, al que ha calificado de "muleta fiel del Govern". JxCat y el Govern se reprochan mútuamente falta de voluntad de acuerdo sobre las cuentas. El portavoz de Junts ha recordado la propuesta de su partido en octubre del 2022 de una cuestión de confianza. "No hay nada que les salga bien", ha concluído sobre la gestión del Ejecutivo de ERC en su totalidad, tanto en materia de educación, sequía o falta de generación de consensos y acuerdos.

"No han querido negociar con Junts"

En cuanto a la negociación de los presupuestos, Batet ha afeado al Govern que haya presionado a los Comuns a través de llamadas "a Madrid". "A ver si resultará que son menos sucursalistas los Comuns" que el Govern, ha espetado Batet sobre la falta de apoyo de la formación de izquierdas a ERC.

El representante de la formación independentista ha afeado a la consellera de Economía que solo haya acudido a una sola reunión de las cuatro que ha mantenido el Govern con Junts para negociar las cuentas. "No nos pueden pedir una adhesión, ni cheques en blanco ni 'a cambio de nada', no han querido negociar con Junts", ha asegurado. Batet se ha referido a las condiciones que puso Junts para mantenerse en el Govern con ERC ("un frente común" independentista en Madrid) y ha sacado pecho sobre el fruto de las negociaciones de Junts con el Gobierno del PSOE.

Junts no ha tenido voluntad "sincera" de pactar

De hecho, Batet ha contestado a la invectiva que en su intervención inicial ha lanzado la consellera de Economía, Natàlia Mas, en el debate sobre las cuentas. Mas ha acusado a JxCat de no tener voluntad "sincera" de negociar los presupuestos. Y de nuevo ha afeado a la formación del 'expresident' Carles Puigdemont que proponga la práctica supresión del impuesto de sucesiones, lo cual significaría, según la 'consellera', una pérdida de 1200 millones de ingresos para la Generalitat. También ha acusado a Junts de "preferir un casino a una industria de alta tecnología", con relación al Hard Rock y a la fábrica de baterías eléctricas en Mont-roig del Camp.

La CUP mantiene la enmienda

Ante el 'no' de los Comuns y las diferencias con Junts, al ejecutivo de Pere Aragonès también le serviría una abstención de la CUP para salvar las cuentas. Sin embargo, en su discurso durante el pleno, los anticapitalistas no han dado muestra alguna de que esta opción pudiera llegar a estar sobre la mesa. "Estamos donde estábamos hace un año", ha espetado el diputado Xavier Pellicer al inicio de su discurso, reprochando al Govern que haya escogido "el modelo del país del Hard Rock", al pactar con el PSC, y que hayan renunciado a hacer "el giro que necesita el país".

En este sentido, Pellicer ha asegurado que las cuentas "no revierten los recortes" y ha puesto en duda que se trate de los presupuestos "más expansivos" de la historia. Además, ha recordado que durante los últimos años el ejecutivo ya han sacado pecho de hacer los presupuestos más sociales posibles, algo que considera que no se ha visto en los indicadores de pobreza y bienestar. "¿Dónde está la trampa?", se ha preguntado de forma retórica. También ha recriminado al Govern el desarrollo de las negociaciones con su grupo, asegurando que nunca se tomaron "en serio" sus propuestas ni llegaron a hacer ofrecimientos reales. "No llegaban si a ser contrapropuestas", ha remachado Pellicer.