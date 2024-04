Feijóo aprovechará la campaña catalana para lanzar a Dolors Montserrat como candidata a las europeas

Sería fácil perderse en las múltiples llamadas a las urnas este año: tras las elecciones ya celebradas en Galicia y Euskadi, ahora quedan las catalanas el 12 de mayo y las europeas, el 9 de junio. España vive en una campaña permanente y Dolors Montserrat lo va a experimentar más que nadie en los próximos días.

La actual eurodiputada lleva semanas volcada en los comicios catalanes como jefa de campaña (con Alejandro Fernández como candidato) y, a la vez que todo eso, según fuentes populares, será proclamada en los próximos días número uno de la lista para las europeas. Quedó patente durante días que Fernández no era el cabeza de cartel deseado por Alberto Núñez Feijóo. Él quería que Montserrat ocupara ese puesto, aunque ella le pidió seguir en Bruselas, donde está desde 2019. Feijóo cedió, aunque le reclamó que se hiciera cargo de la campaña y se entendiera con Fernández, una manera de coser al partido por dentro.

Esa conjugación de dos perfiles políticos muy diferentes (Montserrat, más moderada, y Fernández, ayusista, más combativo en la forma y en el fondo) es lo que quiere exhibir el líder del PP en esta campaña de las catalanas que empieza este viernes y que serán para él más importantes de lo esperado después del ajustado resultado en Euskadi y las dudas sobre si allí se ha hecho la mejor campaña: a toro pasado, unos dicen que habría que haber hablado de ETA y Bildu más, otros dirigentes, sobre todo en Génova, consideran que, de haberlo hecho, se habría dado más oxígeno a Vox. En Catalunya, Feijóo ya pensó hace semanas que sería bueno hacer un tándem y esa solución llega en un momento oportuno. La pareja Fernández-Montserrat puede representar a las dos almas y llegar a una amplia horquilla de electores, desde el centro a la extrema derecha.

Los populares, poco movilizados

Los conservadores necesitan movilizar a su electorado, escasamente activo según los sondeos internos que manejan. El principal temor en la sede del PP es que Salvador Illa (PSC), primero en todas las encuestas, conquiste el voto constitucionalista, el voto útil para frenar a Carles Puigdemont, que ya ha dicho que si no es ‘president’ de la Generalitat deja la política. Ante eso, Montserrat podrá decir que ella lleva cinco años intentando pararle los pies al candidato de Junts en el Parlamento de Estrasburgo, donde los dos han coincidido estos años como eurodiputados y donde ella ha dado la batalla contra la ley de la amnistía.

Multiplicar los tres escaños

La mejora en las urnas del PP, no obstante, será clara porque parten de su peor resultado: en 2021 sacó tres escaños, frente a los 11 de Vox y los 6 de Ciudadanos. El último sondeo del GESOP publicado este martes por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA otorga a los populares 13-14 diputados; a Vox, 8-9 y a Cs, le deja fuera del Parlament. La encuesta de GESOP señala que el PP es el partido con más indecisos (32%) mientras Vox retiene más votantes que en el sondeo hecho en marzo.

La relevancia que Feijóo otorgará a Montserrat proclamándola como candidata al Parlamento Europeo le permitirá a ella exhibirse más en los mítines por Catalunya (no tendría tanto sentido si lo hiciera solo como jefa de campaña) y, de paso, darse a conocer más en el territorio, clave también para sumar papeletas en las elecciones del 9 de junio, cuando el pulso sí que ya será directo entre Feijóo y Pedro Sánchez. El líder del PP ya dijo en un acto en Barcelona el pasado 3 de abril que “sin Catalunya no se puede gobernar España”. El jefe de los conservadores necesita que su partido salga del pozo de los tres escaños, vuelva a confirmar que ya ha absorbido a Ciudadanos y muerda algo a Vox después de no hacerlo en Euskadi (los ultras mantuvieron su única diputada).

Ayuso, en campaña

Una de las frases que más repetirán en los próximos días Montserrat, Fernández y todos los dirigentes que pasen por Catalunya (Isabel Díaz Ayuso está cerrando la agenda para visitarla en dos ocasiones) es que el apoyo al PP es el único voto útil para acabar con el ‘procés’. Elegir al PSC supondrá, advertirán, de que en los próximos años cederá a un referéndum de independencia, algo que los socialistas niegan. Los populares necesistan alejar a su simpatizante de la papeleta de Illa. Dan por hecho que el partido de Sánchez crecerá, como admitió Borja Sémper este lunes, pero necesitan que no sea demasiado y, sobre todo, que Vox mengüe.