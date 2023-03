«¿Hacia dónde vamos?». Esta pregunta que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos se ha convertido en un acertijo indescifrable en un mundo marcado por la velocidad y los cambios acelerados. La revolución tecnológica ha acentuado la incertidumbre instalada en los ámbitos laboral y empresarial en torno a un presente en el que las máquinas cobran cada vez más protagonismo. Consolidado ya como un espacio de encuentro de referencia para las pymes de la Vall d’Albaida, el II Fòrum Empresa Activa —promovido por los ayuntamientos de Ontinyent, Bocairent y l’Olleria con la patronal comarcal Coeval— volvió este miércoles a llenar la Sala Gomis con el objetivo de aportar certezas y el foco puesto en la ventana de oportunidades que ofrece la digitalización en el camino hacia la maximización de la eficiencia empresarial.

Dos primeros espadas de la investigación, la docencia y la consultoría tecnológica vinculados a la Universitat Politècnica de València fueron los encargados de abrir la jornada con dos ponencias sobre los cambios que vienen y las posibilidades que brindan la Inteligencia Artificial, el Metaverso y la realidad extendida. Alejandro Rodríguez y Núria Lloret animaron al empresariado asistente a vencer el miedo y las reticencias y a ir «a toda pastilla» para «subirse al carro» cuanto antes, empezando por pequeños cambios en la recopilación y el tratamiento de datos que pueden ofrecer «grandes ventajas» para reforzar la competitividad. «Estamos en un momento de transformación digital apasionante que no depende del tamaño ni del presupuesto de la empresa, sino de las personas y su voluntad. El reto no es tecnológico, sino de mentalidad», resumió Rodríguez, que vaticinó que «algunas profesiones van a desaparecer y otras se crearán nuevas».

Apoyándose en las experiencias de éxito que comienzan a materializarse, el profesor universitario señaló las gafas de realidad aumentada como nueva plataforma de computación inminente: permitirán a las empresas trabajar en entornos y fábricas virtuales para simular y monitorizar procesos, mejorar el control de calidad, optimizar recursos o reducir el consumo energético. «Viviremos en un mundo híbrido entre lo físico y lo digital. Esto no es ciencia ficción, está pasando y no lo podemos parar», zanjó.

Núria Lloret coincidió en la tesis de que la Inteligencia Artificial «ha venido para quedarse y cada vez va a ir a más», a las puertas de una quinta revolución industrial. La influyente presidenta de la asociación de empresas de tecnología e innovación aclaró que el Metaverso «no es exclusivamente de Facebook» y subrayó que se están desarrollando muchos espacios inmersivos cada vez más interactivos que tratan los datos de los usuarios y abren nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia en todos los sectores.

Lloret, por ejemplo, ha trabajado en la implantación de terapias para niños con autismo o TDAH en hospitales que permiten analizar de forma personalizada cómo interactúan los pacientes y cómo pueden mejorarse las terapias. La catedrática de la UPV aseguró que la inversión para obtener resultados «no es tan cara», aunque hizo hincapié en los desafíos a los que hay que enfrentarse como la brecha digital, la alfabetización digital y la tecnoeducación. «Hay cosas mucho más caras de mantenimiento, lo que hay es miedo y reticencia de la empresa», observó.

Sonrisas y lágrimas con Duró

Después de una primera parte dominada por la ciencia, las emociones se abrieron paso en el último tramo del foro de Ontinyent. La ponencia del profesor y conferenciante Emilio Duró, dedicado a la consultoría y a la formación en el mundo de las empresas, hizo brotar sonrisas y lágrimas entre los asistentes con su peculiar mirada, que reivindica el optimismo como motor de vida en un mundo en el que las depresiones «se han multiplicado por siete» pese a que la riqueza «es mayor que nunca».

Duró, leridano de 62 años, comenzó su intervención pidiendo al público que no lo tomara en serio. «Me quedan 7.000 días de vida. Eso te da una fuerza tremenda para pasar de todo». El consultor instó a los presentes a darse un abrazo de 8 segundos con la persona que tenían al lado. «Esto te cambia la vida y el estado de ánimo», dijo. Duró atribuyó los grandes males de la época actual a que «hemos reducido todo a lo material». «Hemos hecho un mundo matemático y hemos matado todo lo que es religión y sentido de vida. Nos han quitado la capacidad de pensar, todo es estrés y ansiedad, cuando la vida de puede cambiar en un instante y lo único claro es que vamos a morir», incidió. La receta del empresario para combatir este estado de cosas es buscar un objetivo, encontrar algo por lo que vivir, y volcarse en ello con pasión.

«Tenemos la mente preparada par sobrevivir, no para vivir o ser feliz. La única forma de ser feliz es hacer algo que te apasione. No matéis nunca la esperanza en vuestra vida», ahondó Duró, que defendió la importancia de las humanidades y la filosofía, de silbar y sonreír frente a la constante insatisfacción en la que suele sumirse el ser humano. «Lo que nos mantiene vivos es tener sentido de vida. La ansiedad y el estrés mata más que el esfuerzo», continuó, animando al público a «no abandonarse», a no quejarse ni culpar a los demás de todo, a no creerse especiales ni trascendentes porque en esencia todos somos iguales, a cuidarse y cuidar a los suyos y a seguir activos y en forma, fórmulas que valen para afrontar el día a día, pero también la gestión de una empresa.

En un contexto en el que la tecnología cada cada vez más relevancia, el consultor defendió el peso de las emociones y la necesidad de un giro en la educación de los niños y niñas. «Hemos educado en conocimientos, pero no en actitudes y valores importantes como el positivismo o la alegría», lamentó. Duró hizo llorar a los presentes cuando les pidió que cerraran los ojos y recordaran a un ser querido mientras sonaba una conmovedora pieza de Chopin con las luces apagadas. Pero también les hizo silbar y bailar al ritmo de la canción «Always Look on the Bright Side of Life (Mira siempre el lado bueno de la vida)», interpretada por Monty Python: «Si la vida parece podrida, hay algo que has olvidado, y eso es reír y sonreír y bailar y cantar (...)».

Colaboración público-privada

El Fòrum Empresa Activa es un espacio de fomento de la competitividad empresarial y las buenas prácticas nacido de la alianza que en 2020 forjaron tres municipios con un legado industrial en común. El evento es un ejemplo de éxito fruto de la colaboración público-privada, puesto que cuenta con la implicación de la Confederación Empresarial de la Vall (Coeval), cuyo presidente Javier Cabedo partició en la cita junto a otros representantes empresariales como el presidente de la patronal textil valenciana, Pepe Serna.

El foro, conducido por el Grupo Innova, comenzó con la intervención de los alcaldes de Ontinyent, Bocairent, y l’Olleria, que pese a pertenecer a formaciones políticas de distinto signo pusieron en valor la importancia del trabajo en común para ayudar a las empresas a ser más competitivas e impulsar la economía. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, puso el foco el papel del foro como «un espacio para crear nuevas oportunidades y aprender cosas, un punto de encuentro donde se puede saber más de aquello que funciona, poner en común experiencias de éxito y alentar a los empresarios a seguir adelante». El alcalde de l’Olleria, Ramón Vidal, incidió en la importancia que para los pueblos tiene el poder contar con empresas que crean riqueza y puestos de trabajo, a tiempo que reivindicó la trascendencia de la comarcalización. Xavier Molina, alcalde de Bocairent, remarcó la fuerza de la unión de los tres municipios de la Vall «para poner en valor la industria» y llamó a ampliar y reforzar esta línea de acción conjunta. «Nos une el objetivo común de poner en primer plano la importancia de la empresa», zanjó.