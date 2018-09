Quién es quién en los jurados de las falleras mayores de València 2019

Tras la votación de la asamblea de presidentes que seleccionó a cuatro, más la comunicación por parte del presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, de sus tres componentes, los jurados que tienen que convertir 73 falleras adultas y 73 infantiles en dos falleras mayores de València y 24 componentes de la corte de honor ya están decididos. La presentación oficial a todas ellas será eljueves 11 y a partir de ahí empezarán las pruebas

Todos ellos han entregado una especie de currículum de méritos falleros y personales, que la Junta Central Fallera ha distribuido para conocer a todos ellos. Estos son los falleros sobre los que pesa la responsabilidad de la elección:



JURAT DE LA FALLERA MAJOR INFANTIL DE VALÈNCIA PER A 2019



Laura Real de Gracia.

Mestra d'educació primària i infantil.

Membre de la falla Cádiz-Cura Femenía-Puerto Rico amb el Bunyol d'or amb fulles de llorer. En esta comissió ha ostentat els càrrecs de Fallera Major infantil en 1992 i Fallera Major en 2009 i ha sigut membre de la seua directiva i secretaria des de 2009.

Participant activa des de 2010 al concurs d'apropòsits i teatre faller de Junta Central Fallera. Membre adjunta de la delegació de protocol i RRPP de la Junta Central Fallera durant l'exercici 2016-2017.

Directiva de l'Agrupació de falles de Russafa.



Marta Ballester Garcia.

Periodista.

En la seua experiencia laboral destaquen els seus treballs com a redactora de les seccions de municipal i cultura en mitjans de comunicació com Las Provincias i com a responsable de comunicació del Festival de Cinema Infantil de València.

Fallera des del seu naixement de la falla Convent de Jerusalem.

En esta comissió va ser Fallera Major Infantil en 2004 abans de formar part de la Cort d' Honor de la Fallera Major Infantil de València en 2005. Ha format part de la delegació d'infantils i ha coordinat els playbacks i les representacions teatrals de la seua comissió. Ha col·laborat en l'edició de llibrets i d'altres altres publicacions falleres. També ha col·laborat en tertúlies radiofòniques falleres.



Amparo Morosoli.

Fallera Major Infantil de València en l'any 1999.

Fallera de la Comissió de Sueca - Literato Azorín des de fa 30 anys. Llicenciada en odontología, treballa com odontopediatra en diverses clíniques i com odontòloga de pacients discapacitats a la clínica Odontológica de Pacients especials de la Creu Roja.



Javier Bea Carrillo

Falla Marqués de Montortal–Berni i Català

President de la Falla

Dissenyador gràfic i de pàgines web, soci de Panal Fallero, empresa de disseny especialitzada en llibrets de falla i 3Desingn.es.

Faller des de fa 20 anys. –

5 anys com a jurat de falles grans i infantils a València i un any a Torrent.

Una vegada jurat de Presentació a Xàtiva.

Guionista de falles.

Delegat de llibret durant 10 anys.

Delegat de falla gran durant 7 anys.



Rafael Ferrando Vallés

Falla Isabel la Catòlica–Ciril Amorós

President de Falla –Presidente en 5 ejercicios.

Fallero desde los 10 años (ejercicio 93–94), siempre de la misma falla.

Siempre con cargo desde que pasó a mayores: 6 años delegado de Infantiles, 4 años delegado de Relaciones Externas (Agrupación, JCF, Ayuntamiento?) y 5 años como vicepresidente.

Delegado de Sector de Pla del Remei–Gran Via desde 2005–2006 a 2010-2011, periodo en el cual formó parte de la delegación de Medios de Comunicación de la JCF. 3 años delegado de Infantiles y 3 años vicepresidente de la Agrupación.

Jurado de FMV el 2010.

Jurado de la Exposición del Ninot en Benicarló el 2013 y en Valencia el 2015.



Josep Pastor Gimeno

Falla Progrés–Teatre de la Marina

President de l'Agrupació de Falles de Marítim

42 anys faller. Bunyol d'Or i Brillants amb Fulles de Llorer.

9 anys president de la Falla Progrés–Teatre de la Marina.

Jurat de Fallera Major de València en 2013.

Jurat de preselecció de JCF diversos anys.

2015–2016: Vicepresident de l'Agrupació de Falles de Marítim.

2016–2017 i fins ara: President de l'Agrupació.

Des de 2015–2016 fins a 2017–2018: directiu de la Interagrupació de Falles de València. (Xarxes socials).

Mantenidor FM 2014 Sector Canyamelar–Grau–Natzaret.

Mantenidor FM 2015 Falla Major–Moraira–Natzaret.

Mantenidor FM 2017 Falla Progrés–Teatre de la Marina.

Mantenidor 50 aniversari Infantil Falla Ramon de Rocafull–Comte d'Alaquàs.

Sandra Giner Máñez

Falla Hellín–Pere de Lluna Delegada de Sector de Poblats al Sud

Fallera desde que nació, pertenece a la comisión Hellín-Pere de Lluna, formando parte de la directiva de su comisión como secretaria los últimos 5 años.

Bunyol d'Or amb Fulles de Llorer y fue FMI de la comisión en 1990 y FM en 2013.

Miembro de Junta Central Fallera desde 2014 en Recompensas y Delegada del Sector Poblats al Sud los últimos tres años, cuando pasó a formar parte de la delegación de Protocolo y RRPP, con la cual colaboró como acompañante todo el año anterior. Esto le permite conocer el perfil adecuado que se debe escoger para representar al mundo fallero infantil.

Directiva de la Agrupación Poblats al Sud desde 2015, actualmente como vicesecretaria.

Jurado de la Corte de Honor y la Reina de Paterna en 2017.

Profesionalmente, es asesora financiera de Banca Personal desde hace 8 años.

JURAT DE LA FALLERA MAJOR DE VALÈNCIA PER A 2019

Isabel Maria Bernabé Miñana.

Fallera en possessió del bunyol d'or de JCF, pertany a la comissió Fernando el Catòlic- Ángel Guimerá.

En l'àmbit professional és mestra des de fa 34 anys, dedicant més de 15 anys a la docència del valencià en Secundària i la resta com a mestra en Educació Primària en el Col·legi Públic Lluís Vives de València.

Amant i coneixedora de les tradicions valencianes.

És mare de la Fallera Major de València del 2017, Raquel Alario Bernabé i per tant coneixedora de primera mà de les exigències que comporta el càrrec .



Laura Brisa Alfonso .

Te estudis en psicología que està culminant en l'actualitat amb un Màster en Recursos Humans.

Component de la Cort d' Honor de la Fallera Major de València de 2014, i durant anys component de la comissió fallera de la Vall d'Albaida - Canal de Navarrés,

En l'actualitat és membre de la comissió fallera de Museros, de la que ha exercit diferents càrrecs com ara Vicepresidenta, i responsable de diverses delegacions des fins a l'actualitat.

Treballa en en la secció de moda masculina d'uns grans magatzems i des de febrer passat és regidora de l'Ajuntament de Museros .



Alícia Moreno Morales

Enginyera tècnica de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de València

Fallera des dels 3 anys i component de la seua comissió de Dr. Alvaro López-Sant Joan de Déu des dels 8. En esta comisió fou Fallera Major Infantil en 1997 i ha sigut component de la seua directiva en diverses delegacions com infantils, playback, arxiu i altres des dels 14 anys. En l'actualitat és delegada d'actes i de protocol També ha sigut redactora del llibret durant 7 anys. Dirigix el departament de marquèting d'un grup d'empreses dedicat a la distribució alimentària.



Francisco Aleixandre Antequera

Falla Major–Moraira–Natzaret

President de Falla

Faller de la comissió des de fa 45 anys, de la qual és president des de fa 17 anys.

La seua filla va pertànyer a la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de València l'any 1984.

Quadre d'Honor del Sector Canyamelar–Grau–Natzaret.

Ensenya d'Or de l'Agrupació de Falles de Marítim.

Ensenya d'Or i Brillants de la Comissió.

Bunyol d'Or i Brillants amb Fulles de Llorer de la JCF l'any 2003.

29 anys de directiu en la comissió.



Jaime Villarrubia Escriche

Falla Tomasos–Carles Cervera

President de Falla –És Tècnic Superior de Laboratori de Diagnòstic Clínic.

Actualment, estudia A.D.E (Administració i Direcció d'Empreses).

Treballa com a Supervisor en una important empresa de telecomunicación

Va començar com a President de Falla l'any 2005 a l'edat de 20 anys, sent durant diversos exercicis el President més jove del cens de la J.C.F.

Membre, des de fa dos anys, de la directiva de la Interagrupacio de Falles de València.

Pare de F.M.I.

Membre actiu de diverses associacions culturals i veïnals del barri de Russafa.



Ángela Pérez Peláez

Falla Benimodo–Enginyer Dicenta, 'El Secanet'

Presidenta de l'Agrupació Benimàmet–Beniferri

Fallera de la Falla en els exercicis 1979–1985 i 2004 fins ara.

Ha sigut directiva com a delegada d'Agrupació, Delegació Femenina i vicecomptadora.

Mare de Carla Huete Pérez, Cort d'Honor de la FMIV de 2011.

Consultora Judicial i Fiscal.



Fernando Molina Bellido

Falla Glòria–Felicitat–Tremolar

Delegat de Sector de Poblats al Sud

Faller de la comissió 35 anys, dels quals 13 anys com a directiu (8 anys delegat d'Esports i 5 anys vicepresident).

Delegat de Sector de Poblats al Sud des de fa 8 anys.

Directiu de l'Agrupació Poblats al Sud des de fa 8 anys.

Membre de la Junta Central fallera des de fa 11 anys, pertanyent a la delegació d'Esports, 8 anys, i a la delegació d'Incidències, àrea de Privacitat i Protecció de dades, 3 anys.

Acompanyant de Corts d'Honor des de l'exercici 2009.