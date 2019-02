Una presentación a ritmo de U2 y Queen

La comisión de Rubén Vela-Doctor Waksman celebra el sábado 16 la presentación de sus falleras mayores, Lola Barber García y Tamara Navarro Ochando. En el caso de esta última, el acto va a tener un carácter muy especial puesto que toda la música de la presentación será producto de mezclas de Jonathan Renovell con temas de U2, Coldplay, Peter Murphy, Queen, Depeche Mode, etcétera, haciendo un homenaje a la música de los años 80 y 90.

Y es que la comisión "Sur", que este año celebra el 50 aniversario, se ha especializado en los últimos años en la música Remember. De hecho, tienen a lo largo de los días grandes de Fallas un programa de conciertos que prácticamente no tienen parangón. El 23 de febrero actuará Renovell con su "Nave del Remember" y el 9 de marzo en el sábado prefallas se celebrará el concierto más importante del día, el Remember The Fallas by José Coll. Ahora, esas tendencias se trasladan a la ambientación de la exaltación.