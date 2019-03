La guía imprescindible: los actos y verbenas del fin de semana

SÁBADO 9

ACTOS OFICIALES

14:00 horas

Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Aitana)

00.00 horas

Espectáculo nocturno con pirotecnia (Pirotecnia Aitana)



ACTOS DE LAS COMISIONES

8.00 h. Fallas de la Agrupación Centro. Macrodespertà con salida en Pelayo hasta la Plaza de España

Toda la mañana. Rubén Vela-Dr. Waksman. Super-Sábado, con quinto y tapa, ruta motera, mercadillo solidario y paellas.

10.30 h. Alicante (Quart de Poblet). Taller popular de Yoga a cargo de Betty Yein

11.00 h. Pedro Cabanes-Conde Lumiares. Recorrido de automóviles del Club Alpine y exhibición de los mismos en San Miguel de los Reyes

11.30 h. Barrio de la Luz. Mercadillo Solidario a beneficio de Asindown, talleres, espectáculo de baile Bollywood.

12.00 h. Blanquerías. Traca corrida por el barrio del carmen con salida desde la calle Corona, pasando por barias fallas de la demaración (Alta, Baja, Ripalda-Sogueros y Árbol)

12.00 h. Ciscar-Burriana. Dansà en la calle

12.00 h. Giorgeta-Roig de Corella. Matinal Motera

12.00 h. Virgen de la Cabeza-José Mª Mortes Lerma. Globotà

13.30 h. Santa Genoveva Torres-Arquitecto Tolsa. Macro globotà infantil

14.30 h. Alemania-El Bachiller. Paella gigante abierta al barrio

16.30 h. S. José de Pignatelli-Dr. Peset Aleixandre. Exhibición y clase de salsa a cargo de José Enrique

17.00 h. Alcácer-Yátova. Guerra de Colores

17.00 h. Ingeniero José Sirera-Pío IX. Mostra de Folclore, con la participación de los grupos de Fray J. Rodríguez, Repicó de Manises infantil, La Raïosa, Borrull-Turia y La Veta-Ingeniero José Sirera-Pío IX.

17.00 h. Marqués de Montortal-José Esteve. Tardeo Remember con José Coll y Vicente Buitrón

17.00 h. Rubén Darío-Fray Luis Colomer. Concierto de The Nuclears

17.30 h. Isaac Peral-Méndez Núñez. Master de ciclo indoor Out Cycling con Natxo Albert, Vero Almero y Kike Juárez

17.30 h. Maestro Rodrigo-General Avilés. Tardeo con DJ Alonso

18.00 h. Av. Plata-La Senyera. Globotà

18.00 h. Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch. Dansà de los grupos de baile Jesús Monter. Almirant, Na Robella y Sant Vicent Ferrer

18.30 h. Pío XI-Fontanares. Subida de Cabos y, posteriormente, Entrada Mora y Cristiana dels Alforins.

19.00 h. Mosen Sorell-Corona. «70.000 truenos de mecha. Ni uno más, ni uno menos». Disparo especial de pirotecnia a cargo de Vulcano.

19.00 h. Jacinto Benavente-Reina Doña Germana. Parada Mora. Comenzará en el cruce de Mestre Racional con Císcar, subiendo por Mestre Racional Salamanca y terminará a la altura de la calle Burriana.

19.00 h. Conde Salvatierra-Cirilo Amorós. Parada Mora por la demarcación, con salida en Martínez Ferrando y recorrido por Conde Salvatierra, Sorní, Jorge Juan y Martínez Ferrando.

19.00 h. Ministro Luis Mayans-Platero Suárez. Vespertina «La Fiesta»

19.30 h. Ramiro de Maeztu-Humanista Furió. Birra&Soulful House Live Show con el trompetista Miguel Villanueva

20.30 h. Doctor Collado. Tortilla de patatas gigante

21.30 h. Maestro Gozalbo-Conde Altea. Mascletà de colores «El auténtico espectáculo de color» con Caballer FX.

21.30 h. Blas Gámez-Ángel Villena. Jornada de Puertas Abiertas con discomóvil.

21.30 h. Luz Casanova-Padre Espasa (Bº Cristo). Nit d'Albaes

22.00 h. General Llorens. Directo al Sofá, con la participación de Malas Compañías (22 h.) y Los Gandules (23.30 h).

22.30 h. Doctor Collado. Tributo a Queen. A continuación, discomóvil

22.30 h. Sant Bult (Escenario Parterre). Noche de Pop Rock con Menuda G-Ta Tributo Hombres G

23.00 h. Alcácer-Yátova. DJ Pablo Hervas

23.00 h. Alemania-El Bachiller. Verbena del 40 aniversario con reencuentro de Vicente Gallart, Pablo Chuliá y Santi Veco

23.00 h. Av. Valladolid-Ingeniero Vicente Picho. Orquesta Paradís

23.00 h. Carteros-Litógrafo Pascual y Abad. Orquesta la Fiesta

23.00 h. Castellón-Segorbe. Bajoqueta Rock

23.00 h. Conserva-Berenguer Mallol. Fiesta Remember con los DJs de Spektra FM Edu Gómez y Dani Cortijo

23.00 h. Guardacostas-Músico Jarque Cuallado. Orquesta la Viva

23.00 h. Linterna-Na Robella. Dansà nocturna contra la violencia de género

23.00 h. Montesa-Doctor Marañón. Concierto con la Charanga Trambolika

23.00 h. Norte-Dr. Zamenhoff. DJ Pablo Guerola, de Europa FM

23.00 h. Pintor Pascual Capuz-Fontanares. Orquesta Avalancha

23.00 h. Plaza del Árbol. En la plaza del Carmen, C50Ruzafa Lounge On Tour con Larry DJ y Víctor Pérez

23.00 h. Rubén Vela-Dr. Waksman. Remember The Fallas by José Coll

23.00 h. Russafa. En la calle Carlos Cervera, Santa Vebena, organizada por las fallas Clero, Cura Femenía y San Valero, con la Orquesta Sideral

23.00 h. Virgen de Lepanto de Castellar. Orquesta Mito

23.30 h. Arquitecto Alfaro-Francisco Cubells. Orquesta Maxim's

23.30 h. Azcárraga-Fernando el Católico. Concierto de rock con Juan Carlos Sotos y la colaboración especial de Jaime Urrutia. A continuación, Remember con Gloria Arnau y David Albert

23.30 h. Dr. Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer. Orquesta

23.30 h. Fallas de Zaidía. W3lcomefallas. Macro Discomóvil de Camino Barcelona, Actor Mora y Villanueva de Castellón

23.30 h. Leones-Mas y Ros. Grupo Luana

23.30 h. Lepanto-Don Juan de Austria (Mislata). DJ José de Rico, Jay Leggan y DB

23.30 h. Nador-Miraculosa. Orquesta Platino

23.30 h. Náquera-Lauri Volpi (Burjassot). DJ Ricardo

23.30 h. Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag. Camión Discomóvil

23.30 h. Periodista Gil Sumbiela-Azucena. Orquesta Pensilvania

23.30 h. Poeta Altet. Raúl Platero

23.30 h. Primado Reig-Vinaros. Orquesta La Tribu

23.30 h. Ramiro de Maeztu-Humanista Furió. Party Unicorn con DJ Headflix, Festuc Batucada y Eleysha

23.30 h. S. José de Pignatelli-Dr. Peset Aleixandre. Orquesta Bird Band

23.30 h. Santa Genoveva Torres-Arquitecto Tolsa. Orquesta Clan Zero

23.30 h. Santiago Rusiñol-Conde Lumiares. Verbena

23.30 h. Séneca-Yecla. The Funky Cats

23.30 h. Tomasos-Carlos Cervera. Orquesta Twins

23.45 h. Poeta Emilio Baró-Enrique Ginesta. En la calle Masquefa, actuación de Esquina Finlandia y Macrodiscomovil SOS Oficial con DJ Ángel Belmonte

24.00 h. Andrés Piles-Salvador Tuset. Orquesta Montesol

24.00 h. Aras de Alpuente-Castell de Pop. DJ Audioprobe

24.00 h. Av. Plata-La Senyera. Alex Discomóvil

24.00 h. Bilbao-Maximiliano Thous. Orquesta Twister

24.00 h. Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch. Orquesta València

24.00 h. Doctor Gómez Ferrer (Xirivella). DJ Kike Jaén

24.00 h. Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero. Orquesta La Brigada

24.00 h. Dr. Sanchis Bergón-Turia. «Remembà» de música de los años 90

24.00 h. Gayano Lluch. En la calle Domingo Gómez Orquesta Titanic

24.00 h. Ingeniero José Sirera-Pío IX. Orquesta Modena

24.00 h. Joaquín Costa-Burriana. Discomóvil

24.00 h. L'Algüer-Ingeniero Rafael Janini. Orquesta Empopados

24.00 h. Lo Rat Penat. Orquesta Evasión

24.00 h. Luis Lamarca-Velázquez. Orquesta Vértigo

24.00 h. Maestro Bellver. Vicente Buitron

24.00 h. Manuel Meliá Fuster-Carlos Cortina. Orquesta Seven Crashers

24.00 h. María Ros-Manuel Iranzo. Remember con DJ Falo

24.00 h. Mercat de Russafa. Orquesta

24.00 h. Pedro Cabanes-Conde Lumiares. Luis López World Dance Music - Los 40

24.00 h. Pintor Segrelles. Disco Escenario Motion

24.00 h. Pobla del Duc. Fiesta Puzzle

24.00 h. Polo y Peyrolón-Ciudad de Mula. Rubén Diéguez Truck Show

24.00 h. Ramiro de Maeztu-Leones. Discomóvil

24.00 h. Santa María Micaela-Martín el Humano. Orquesta No Comment

24.30 h. Sagunto-Padre Urbano. Orquesta Eclipse



DOMINGO, 10



ACTOS OFICIALES

14:00 horas

Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Caballer)

(Previamente, remate del homenaje a Joan Blasco con interpretación conjunta)

18 horas

Cabalgata del Patrimonio. Recorrido: Lonja - María Cristina - Plaza del Ayuntamiento

ACTOS DE LAS COMISIONES

7.30 h. Plaza del Pouet de Burjassot. Macrodespertà de la Penya el Coet

9.30 h. Espartero-Maestro Plasencia (Burjassot). Concurso de charangas y comida popular

11.00 h. Barón de Patraix-Cuenca. Acto del 50 aniversario, con estreno del pasodoble de la falla a cargo de La Lira de Quatretonda

11.00 h. Carcagente-Compromiso de Caspe. Exhibición de coches antiguos y quinto y tapa

11.00 h. Joaquín Costa-Conde Altea. Encuentro con el folclore. Actuación de grupos de bailes regionales, «sarao» y «mascletà»

11.00 h. Pintor Stolz-Burgos. Parada Motera Fallera con paella gigante, exposición de motos, tapeo, etcétera.

11.00 h. Vicente Sancho Tello-Av. Aragón. Festival de Balls al Carrer

12.00 h. Alcácer-Yátova. Concurso de lanzamiento de huesos de oliva

12.00 h. Bolsería Fiesta de la Tapa

12.00 h. Linterna-Na Robella. Concierto homenaje a la mujer en la calle Linterna a cargo de la Unión Musical Centre Històric

12.00 h. Padre Santonja-Cardenal Benlloch (Mislata). Fira Gastronómica, con degustación de platos típicos a precios populares amenizado por la banda de música

12.00 h. Universtitat Vella-Plaza del Patriarca. Semana por la tolerancia y la inclusión. Charla de Bona gent y Tola

12.30 h. Doctor Collado. Homenaje a Joan Blasco «El dolçainer del Regne», con recorrido desde la Plaza del Doctor Collado hasta la plaza del Ayuntamiento, con interpretación conjunta de todos los participantes.

14.00 h. Grabador Jordán-Escultor Pastor (La Fonteta). Comida popular para el barrio: arrós en fesols i naps por 3 euros

14.00 h. Luz Casanova-Padre Espasa (Bº Cristo). Globotà

16.30 h. Costa y Borrás-Agustina de Aragón. Tamborrada por la demarcación

17.00 h. Antonio Molle-Gregorio Gea (Mislata). Nombramiento del «Espartà d'Honor 2019» por los Espartans del Foc

17.30 h. Universtitat Vella-Plaza del Patriarca. Semana por la tolerancia y la inclusión. Charla sobre la homofobia, tolerancia y diversidad a cargo de Lambda

18.00 h. Poeta Asins-Alegret-Puzol. Concierto del Centro Instructivo Musical de Benimaclet

18.00 h. Santa Genoveva Torres-Arquitecto Tolsa. Discojove

18.30 h. Virgen de la Cabeza-José Mª Mortes Lerma. Concierto de la Banda de Música del Colegio Santa María

19.00 h. Dr. Sanchis Bergón-Turia. Plantà al Tombe

20.00 h. Ciscar-Burriana. Correfoc

20.30 h. Universtitat Vella-Plaza del Patriarca. Semana por la tolerancia y la inclusión. Vino de honor por la voluntad con ACCEM que hablarán sobre la xenofobia, racismo y exclusión social