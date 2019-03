Las Fallas 2019 ya están en las alturas

Después de apenas 48 horas de «escampà» (proceso de ir llevando piezas de falla embaladas a las calles y plazas), la ciudad empieza a ver lo más parecido a fallas de categoría izadas. Porque, aunque no está todo subido, dos de las especiales ya tienen gran parte de su volumen arriba. Lo que sirvió a miles de personas para amortizar aún más una larga noche, la del «prefallas», en la que la ciudadanía salió a la calle a pasera, a comer buñuelos, a ver la «mascletà» nocturna y a cometer los primeros excesos a golpe de orquesta, orquestina o discomóvil.



No se trata de dos apuestas que luchen por el primer o segundo premio, es verdad. ¿A qué se debe, entonces, tanta prisa? Pues fundamentalmente porque el domingo no va a ser un día de mucho desplazamiento de piezas, puesto que el precio del transporte es muchísimo mayor y hay que ir avanzando trabajo mientras el lunes llega más cantidad de falla. Y, en el caso de los dos artistas –Sergio Musoles en Reino y David Sánchez en Exposición– con el añadido de que son talleres largos, con muchos trabajos por delante y otras demarcaciones a rendir visita. Si, además, las previsiones meteorológicas no son malas, el resultado es que «Plantant Batalla» en Russafa y «Nací en el Mediterráneo» en Mestalla ya son piezas más que relevantes. De entre las principales, Cuba-Literato Azorín realizó una verdadera exhibición de colores, dejando ya al descubierto muchas de las figuras y, además, mirando cara al público, lo que las hizo carne de fotografía. Y es que la «plantà» es, si se quiere, otra apuesta estratégica. El trasiego de una a otra demarcación reúne a miles de personas durante toda la noche. Como volvió a ocurrir ayer.



Hoy se espera que el proceso acumulativo se multiplique. Es día 10, quedan cinco días hábiles y no conviene que pille el toro. También han empezado a llegar piezas en categorías inferiores. Espacios que van a ser muy visitados, como Grabador Esteve, Maestro Gozalbo o San Marcelino ya tienen también ocupada su demarcación.





