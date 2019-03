El Patrimonio y Joan Blasco vertebran el programa de actos de hoy

El fin de semana «Prefallas» se despide, tal como viene siendo habitual, con un domingo mucho más tranquilo en lo tocante a programa de festejos. Entre otras cosas, porque no es día hábil de verbenas. Los actos serán, como muy tarde, vespertinos y de esta manera la actividad fallera entrará en una particular hibernación hasta el jueves, sólo interrumpida por el proceso de plantà.

Este fin de semana ha consolidado la celebración de un festejo, la Cabalgata del Patrimoni, que ocupará el centro de la ciuda desde las seis de la tarde. Previamente, a mediodía, Doctor Collado volverá a homenajear a Joan Blasco con una concentración de dolçainers que saldrán en una particular procesión musical hasta la plaza del ayuntamiento.

Durante la mañana no faltarán los actos a pie de casal o carpa, incluyendo actuaciones folclóricas. Y por la tarde, a subida al tombe de Doctor Sanchis Bergón empieza a tener legión de seguidores.