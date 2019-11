El horario de la Ofrenda de dos sectores genera debate en la Junta Central Fallera

El pleno de la Junta Central Fallera fue escenario, por primera vez en mucho tiempo, de debate entre sus componentes por un asunto de organización de la fiesta. Vino a cuenta de poner sobre el tapete un detalle que sucede durante la Ofrenda y por el que uno de los miembros del organismo fallero solicitó aclaración: el hecho de que los sectores falleros de Benicalap y Campanar realicen su movimiento de horario en la Ofrenda de forma conjunta.

El festejo está organizado por sectores y bandas horarias, de tal manera que los sectores, año tras año, van haciendo su desfile cada vez más temprano hasta que, llegado el momento, son los más tempraneros un año (a las tres y media de la tarde) y, al año siguiente, vuelven a ser los últimos (sobre las diez y media de la noche).

En las Fallas de 2020, Benicalap y Campanar, sectores que mantienen una estrecha vinculación entre sí y tienen constituida una Federación, deberían "partirse". Benicalap se iría al turno de noche y Campanar al de primera hora de la mañana. Sin embargo, tienen concedida por costumbre la prerrogativa dar el salto conjuntamente. Es decir, las dos pasarían al turno de noche.

El debate se planteó, con un turno de comentarios, sobre esta situación, que es única en la organización del festejo floral. Dicho de otra forma, donde empieza o no el trato de favor que no tienen los demás pero también hasta qué punto realmente eso perjudica o no al resto de sectores o hasta qué punto es verdaderamente relevante que los sectores vayan juntos o no al festejo. Finalmente, será la directiva –que se inhibió del debate a la hora de mostrarse a favor o en contra de una u otra postura– la que, con los argumentos esgrimidos y los antecedentes, quien decidirá si se mantiene la costumbre (aplicando el "costumbre hace ley") o si los dos sectores se amoldan al mismo reglamento que el resto.

Si finalmente se permite continuar con la costumbre y los dos sectores "saltan" a la vez a la noche, sería La Roqueta-Arrancapins la que abriría el cortejo por la calle San Vicente el 17 de marzo a las 15.30 horas. Un horario que, en otra situación, les habría correspondido el 18 de marzo de 2021. Desfilar los primeros tiene el inconveniente de la premura con la que hay que organizar la matinal en la comisión (hay que almorzar a toda prisa para estar a la hora convenida en la plaza de San Agustín o Glorieta), pero también se considera que se tiene la ventaja de que cuanto más pronto se cumple con la Ofrenda, menos se "parte el día".

En cualquiera de los casos, la Ofrenda está organizada desde hace décadas con esta fórmula escalonada que reparte tanto las fechas (17 y 18) como los horarios "buenos" y "malos".