Fallas 2020. ¿Qué comisiones han participado alguna vez en la Sección Especial?

La Sección Especial de 2021 está ya configurada en su listado de artistas. Desde 2018, la categoría es una particular NBA, con unos participantes inamovibles. El año antes participó por última vez Malvarrosa. En las tres ediciones siguientes, incluyendo la aún no celebrada de 2020, han contado con los mismos nueve participantes. Ahora sólo falta conocer si, en la edicion de dentro de once meses, se produce alguna incorporación más o si alguna de las habituales se "descuelga", cosa que sólo ocurriría en caso de problemas económicos.

¿Cuántas comisiones han participado en la máxima categoría a lo largo de la historia? Pues un total de 57. Muchas de ellas las podríamos decir de memoria, de carrerrilla. Pero repasando el listado nos sorprendería ver nombres que, posiblemente, no imaginamos que han participado en la máxima categoría. Y hay otra particularidad: la cuarta parte de las mismas son comisiones que ya no existen.



Estos son los bocetos de las Fallas de 2020



Hasta 2020, Na Jordana es la que más veces ha participado en la máxima categoría. De hecho, hay lista de "partants" puede dividirse en bloques. Por una parte están "las tres grandes" (Na Jordana, Convento y Pilar). Después, los que tienen una presencia muy habitual, con más de veinte participaciones. A partir de ahí tendríamos comisiones que tuvieron una corta pervivencia de varios años, hasta alcanzar las presencias simbólicas.

Llama la atención que, de las nueve participantes actuales, varias de ellas (Cuba, Reino de València, Almirante y Sueca) partieron de cero o casi de cero y, con el paso de los años, y ya de las décadas, van adelantando o acercándose a otras comisiones históricas que marcaron época en su tiempo.



Participación histórica de la Sección Especial (1942-2020)

Comisión/Nº Fallas

Na Jordana 68

Convento Jerusalén-Matemático Marzal 64

Pilar 61

Merced 48

Exposición-Micer Mascó 38

Mercado Central 38

Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana 32

Dr. Collado 25

Sueca-Literato Azorín 24

Reino de Valencia-Duque de Calabria 23

Bailén-Xàtiva 22

Cuba-Literato Azorín 18

Malvarrosa-A. Ponz-Cavite 17

Almirante Cadarso-Conde Altea 16

Fernando el Católico-Angel Guimerá 13

Matías Perelló-Luis Santángel 12

Nou Campanar 12

Oeste 12

Archiduque Carlos-Xiva 10

Burjassot-Padre Carbonell 10

Barcas-Pascual y Genís 9

Reino de Valencia-Maestro Serrano 9

Reina-Paz-S. Vicente 7

Ruzafa-Gran Vía 6

Caudillo-S. Vicente 5

Pizarro-Cirilo Amorós 5

Cuba-Buenos Aires 4

Espartero-Ramón y Cajal 4

Cádiz-Denia 3

Obispo Amigó-Cuenca 3

Ribera-Convento Sta. Clara 3

S. Jaime 3

Blanquerías 2

Burjassot-Carretera de Paterna 2

Creu i Mislata 2

Federico Mistral-Murta 2

Grabador Esteve-Cirilo Amorós 2

Lope de Vega 2

Matías Perelló-Dr. Sumsi 2

Alfonso el Magnánimo-Paz 1

Castellon-Segorbe 1

Cervantes-Padre Jofré 1

Estación Valencia-Alameda 1

Grabador Esteve (Gas Lebón) 1

Marqués de Sotelo-Játiva 1

Molino Na Robella 1

Palleter-Erudito Orellana 1

Pie de la Cruz-Juan de Vilarrasa 1

Pintor Sorolla-Comedias 1

Rinconada García Sanchiz 1

S. Vicente-Olimpia 1

S. Vicente-Periodista Azzati 1

Santa Cruz 1

Vall de Laguar-Padre Ferris 1

Visitación-Orihuela 1

Yecla-Cardenal Benlloch 1

Zapadores-Vicente Lleó 1

Fallas plantadas en Especial de Mercado Central, Reino de València-Maestro Serrano, Na Jordana, Convento Jerusalén, Nou Campanar y Cervantes-Padre Jofré (Fotos: Archivos de Levante-EMV, Iván Esbrí y El Turista Fallero)