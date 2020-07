Las fallas empiezan a firmar contratos de artistas para 2023

Las comisiones de falla de Gayano Lluch, Cádiz-Literato Azorín y Fernando el Católico-Ángel Guimerá son las primeras que han anunciado la continuidad de sus respectivos artistas no ya para el año 2022, sino también para 2023. Con esta acción, estas comisiones pretenden apostar y garantizar a sus artistas una cierta estabilidad laboral y saber que, en un medio plazo, van a tener trabajo.

No es nada habitual la contratación a largo plazo. Las consecuencias de la pandemia han llevado a una situación, cuanto menos, inusitada: las fallas de 2021 serán las que, ahora mismo, están terminadas y guardadas o pendientes de guardar. A estas alturas de año, en condiciones normales, las comisiones ya habrían formalizado los compromisos para el año siguiente. Al decretarse el estado de alarma, hubo muchas comisiones que acordaron con sus artistas, en aras precisamente a esa salvaguarda, confirmar las continuidades pensando ya en 2022. Lo que supone no tener en cuenta el resultado de lo plantado en la calle, porque todavía no se ha visto, ni los premios obtenidos, porque no ha habido concurso.

Lo que ya es aún más insólito es la extensión en un año más de los compromisos. Gayano Lluch fue la primera en anunciar esta extensión de los compromisos con sus nuevos artistas: David Sánchez Llongo y Sergio Alcañiz. Estos dos fueron confirmados inicialmente para 2021 y 2022, pensando en que las fallas de 2020, de Salva Banyuls y Néstor Ruiz, se plantarían y quemarían este mes de julio. Sin embargo, la cancelación de las fiestas no ha supuesto una marcha atrás: estos dos plantarán en 2021 y los ya contratados lo harán en los siguientes ejercicios. En el caso de Cádiz-Literato Azorín, se ha hecho por etapas: Toni Ramos y SacabutxArt fueron prorrogados un año en abril y anteayer se confirmó la continuidad a un segundo ejercicio (más el que aún se tiene que plantar) «aunque lo teníamos desde el mes de abril». Fernando el Católico, de momento, ha anunciado la continuidad dos años y el pendiente de plantar con Josué Beitia para la falla grande.