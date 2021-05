La ciudad de Castelló tendrá, por tercer año, a las mismas reinas de las Fiestas de la Magdalena. Y no sólo eso: también el resto de cargos representativos, incluyendo damas, pregonero y Na Violant. Es el acuerdo al que se ha llegado después de valorar que la fiesta de la capital de La Plana continúa atascada y que no ha permitido albergar una versión mínimamente decente de la misma y que no lo hará hasta 2022.

La suspensión de la actividad festiva descabezó la Magdalena 2020. Tan sólo se habían celebrado los actos previos, incluyendo los actos dedicados a las reinas (nombramiento, imposición de banda y "galanía"). La fiesta en la calle no iba a salir hasta el 23 de marzo y se había prolongado hasta el 31. También pilló el parón con las "gaiatas" totalmente preparadas. Y, al igual que las fallas, así permanecen, almacenadas y a la espera de poder encenderlas dentro de un año.

Con el 2021 finiquitado, la decisión en la ciudad fue dar por concluido el ejercicio. No se ha planteado versionearla, tal como van a hacer las Fallas de Septiembre. En ese sentido, curiosamente, las fiestas que están marcadas por el calendario cuaresmal han sido mucho más partidarias de la clausura definitiva que las que son en un día determinado del año.

Antes de la Fonteta de Consuelo y Carla

En cualquiera de los casos, Carmen Molina y Gal·la Calvo, cuyos nombres se dieron a conocer el 2 de agosto de 2019 (dos semanas antes de la Fonteta y dos meses y medio antes de la elección de Consuelo Llobell y Carla García), continuarán llevando la representación de la fiesta por tercer año.