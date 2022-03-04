SECCIÓ GENERAL

Extraordinari. Bernat i Baldoví. MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT. Autora: Ampar Cabrera

Extraordinari. Maximilià Thous. GAYANO LLUCH. Autora: Ampar Cabrera

Extraordinari. Almela i Vives (Premi Levante-EMV). SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI. Autora: Ampar Cabrera

Extraordinari. Andrés Cabrelles. LINTERNA - NA ROVELLA. Autor: Joan Antoni Alapont.

Extraordinari. Peris Celda. PLAÇA DEL PILAR. Autor: Rafael Meliá

Extraordinari. Esteve Victòria. ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS. Autor: Manuel Andrés Zarapico

Extraordinari. Emili Panach (Milo). DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO. Autor: Donís Salvador

Extraordinari. Emili Camps i Gallego. BOSSERIA - TROS ALT. Autor: Joan Antoni Alapont

Extraordinari. Josep Melià Castelló. EXPOSICIÓ. Autor: Donís Martín

1º. Bernat i Baldoví. SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ - ALFAHUIR

1º. Maximilià Thous. ANTONI MOLLÉ - GREGORI GEA

1º. Almela i Vives. AUSIAS MARCH - NA ROVELLA

1º. Andrés Cabrelles. MALVARROSA

1º. Peris Celda. FRAY J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA

1º. Esteve Victoria. PLAÇA DEL DOCTOR COLLADO

1º. Emili Panach (Milo). CERVANTES - PARE JOFRÉ

1º. Emili Camps i Gallego. COSTA I BORRÀS - AGUSTINA D'ARAGÓ

1º. Josep Melià Castelló. CÍSCAR - BORRIANA

2º. Bernat i Baldoví. PLAÇA DEL NEGRET

2º. Maximilià Thous. JOAN D'AGUILÓ - AV. GASPAR AGUILAR

2º. Almela i Vives. SANT BULT

2º. Andrés Cabrelles. BARRACA - ESPADAN

2º. Peris Celda. SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES

2º. Esteve Victoria. DR. OLÓRIZ - ARQUEBISBE FABIAN I FUERO

2º. Emili Panach (Milo). PLAÇA PINTOR SEGRELLES

2º. Emili Camps i Gallego. PINTOR DOMINGO - GUILLEM DE CASTRO

2º. Josep Melià Castelló. SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ

3º. Bernat i Baldoví. PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH

3º. Maximilià Thous. TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS

3º. Almela i Vives. GUILLEM SOROLLA - RECAREDO

3º. Andrés Cabrelles. ILLES CANÀRIES - TRAFALGAR

3º. Peris Celda. PARE ALEGRE

3º. Esteve Victoria. MERCAT DE RUSSAFA

3º. Emili Panach (Milo). AV. VALLADOLIT - INGENIER VICENT PICHÓ

3º. Emili Camps i Gallego. PLAÇA BISBE AMIGÓ - CONCA I ADJ.

3º. Josep Melià Castelló. SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL

4º. Bernat i Baldoví. SAPADORS - VICENT LLEÓ

4º. Maximilià Thous. JACINT LABAILA - MANUEL SIMÓ

4º. Almela i Vives. BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR

4º. Andrés Cabrelles. CARRER ALACANT

4º. Peris Celda. ARCHIDUC CARLES - CHIVA

4º. Esteve Victoria. PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL

4º. Emili Panach (Milo). BARRI DE LA LLUM

4º. Emili Camps i Gallego. GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR

4º. Josep Melià Castelló. PÉREZ GALDÓS - CALIXTE III

5º. Bernat i Baldoví . SAGUNT - BARRI DE SANT ANTONI - PARE URBÀ

5º. Maximilià Thous. NORT - DR. ZAMENHOFF

5º. Almela i Vives. GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS

5º. Andrés Cabrelles. SANCHIS BERGON - TÚRIA

5º. Peris Celda. BARRI SANT ISIDRE

5º. Esteve Victoria. LUZ CASANOVA - PARE ESPASA

5º. Emili Panach (Milo). CONCHITA PIQUER - MONESTIR DE POBLET

5º. Emili Camps i Gallego. PASSEIG ALBEREDA - AV. FRANÇA

5º. Josep Melià Castelló. ESPARTERO - G.V. RAMON I CAJAL

1º acc. Bernat i Baldoví . TOMASOS - CARLES CERVERA

1º acc. Maximilià Thous. . QUART - EXTRAMURS - VELÀZQUEZ

1º acc. Almela i Vives. ALBERIC - HÉROE ROMEU

1º acc. Andrés Cabrelles . L'ELIANA - CIT

1º acc. Peris Celda . CRA. ESCRIVÀ - COOPERATIVA SANT FERRAN

1º acc. Esteve Victoria . VERGE DE LA FONTSANTA

1º acc. Emili Panach (Milo) . CARCAIXENT I ADJACENTS

1º acc. Emili Camps i Gallego . CORREGERIA - BANY DELS PAVESOS

1º acc. Josep Melià Castelló. RUBÉN VELA - AV. DR. WAKSMAN

2º acc. Bernat i Baldoví . MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP M. MORTES LERMA

2º acc. Maximilià Thous. PLAÇA LOPE DE VEGA

2º acc. Almela i Vives. FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ

2º acc. Andrés Cabrelles . ELS JOVENILS

2º acc. Peris Celda . EMILI BARÓ - ENRIC GINESTA

2º acc. Esteve Victoria . C. RIBERA - CONVENT SANTA CLARA

2º acc. Emili Panach (Milo) . CRA. MALILLA - INGENIER JOAQUIM BENLLOCH

2º acc. Emili Camps i Gallego . PLAÇA MOSSÉN MILÀ

2º acc. Josep Melià Castelló. EN SENDRA - PLAÇA COLL

3º acc. Bernat i Baldoví . PLAÇA DE LA MERCÉ

3º acc. Maximilià Thous. CREU I MISLATA

3º acc. Almela i Vives. BAILÉN - XÀTIVA

3º acc. Andrés Cabrelles . PERIS I VALER - CUBA

3º acc. Peris Celda . SUECA - LLITERAT AZORIN

3º acc. Esteve Victoria . POETA LLORENTE

3º acc. Emili Panach (Milo) . ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ

3º acc. Emili Camps i Gallego . AZCÀRRAGA - FERRAN EL CATÒLIC

3º acc. Josep Melià Castelló. VICENT SANCHO TELLO - CHILE - AV. ARAGÓ

4º acc. Bernat i Baldoví . FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET

4º acc. Maximilià Thous . PIZARRO - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS

4º acc. Almela i Vives . MOLINELL - ALBORAYA

4º acc. Andrés Cabrelles . AV. PRIMAT REIG - VINARÓS

4º acc. Peris Celda . CUBA - BUENOS AIRES

4º acc. Esteve Victoria . MESTRE RODRIGO - GENERAL AVILÉS

4º acc. Emili Panach (Milo) . BARRACA - COLUMBRETES

4º acc. Emili Camps i Gallego . BISBE JAUME PÉREZ - LLUÍS OLIAG

4º acc. Josep Melià Castelló. CRA. SANT LLUÍS - AV. DR. WAKSMAN

5º acc. Bernat i Baldoví . PLAÇA DEL POUET

5º acc. Maximilià Thous. GUARDACOSTES

5º acc. Almela i Vives. PLAÇA DE L'ARBRE

5º acc. Andrés Cabrelles . SANT PERE - VERGE DE LA VALLIVANA

5º acc. Peris Celda . BARRI BETERÓ

5º acc. Esteve Victoria . SANT IGNACI DE LOYOLA - JESÚS I MARIA

5º acc. Emili Panach (Milo) . P. PASCUAL CAPUZ - FONTANARS - A. CARLES - V. CLAVEL

5º acc. Emili Camps i Gallego . MENDIZABAL

5º acc. Josep Melià Castelló. AV. DE LA PLATA - LA SENYERA

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Millor portada: Dr. Serrano-Carles Cervera, de José Luis Aguilar

SECCIÓ REGNE.

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Extraordinari. Diputació de València. LA SALETTA. ALDAYA - Autora: Inmaculada Ballester

1º. EL RABAL. CATARROJA

2º. JAUME I. CATARROJA

3º. CENTENAR DE LA PLOMA. CATARROJA

4º. EL CHARCO. CATARROJA

5º. L'ALBUFERA. CATARROJA

6º. FARO MAR. CULLERA

7º. SANTA RITA. ALDAYA

8º. PL. D'EUROPA I VOLTANTS. ALDAYA

9º. COLÒNIA I VOLTANTS. ALDAYA

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SECCIÓ NOVELL.

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Extraordinari Josep Bea. FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS. Autor: Oscar Rueda

1º. REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR.

2º. RUBÉN DARIO - FRA LLUÍS COLOMER.

3º. LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ.

4º. REGNE DE VALÉNCIA - DUC DE CALÀBRIA.

5º. REGNE DE VALÉNCIA - MESTRE J. SERRANO.

6º. TRINITAT - ALBORAYA.

7º. LO RAT PENAT.

8º. DR. PESET ALEIXANDRE - EN GUILLEM FERRER.

9º. POBLA DEL DUC - BENIPEIXCAR.

10º. FERROS - JOAN BATISTE PERALES.

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SECCIÓ INFANTIL GENERAL. .

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Extraordinari. Josefina Làzaro. SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI. Autora: Ampar Cabrera

Extraordinari. Pere Delmonte. PLAÇA DEL NEGRET. Autor: Joan Antoni Alapong

Extraordinari. Anfós Ramon. JOAN D'AGUILÓ - AV. GASPAR AGUILAR. Autora: Ampar Cabrera

Extraordinari. Tirant Lo Blanch. CÍSCAR - BORRIANA. Autor: Donís Martín

1º. Josefina Làzaro. SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ

1º. Pere Delmonte. SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL

1º. Anfós Ramon. GUARDACOSTES

1º. Tirant Lo Blanch. GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS

2º. Josefina Làzaro. CUBA - BUENOS AIRES

2º. Pere Delmonte. FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS

2º. Anfós Ramon. TOMASOS - CARLES CERVERA

2º. Tirant Lo Blanch. GAYANO LLUCH

3º. Josefina Làzaro. PÉREZ GALDÓS - CALIXTE III

3º. Pere Delmonte. CERVANTES - PARE JOFRÉ

3º. Anfós Ramon. ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS

3º. Tirant Lo Blanch. BARRI BETERÓ

4º. Josefina Làzaro. PLAÇA DEL DOCTOR COLLADO

4º. Pere Delmonte. SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES

4º. Anfós Ramon. LINTERNA - NA ROVELLA

4º. Tirant Lo Blanch. SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ - ALFAHUIR

5º. Josefina Làzaro. C. RIBERA - CONVENT DE SANTA CLARA

5º. Pere Delmonte. JACINT LABAILA - MANUEL SIMÓ

5º. Anfós Ramon. VERGE DE LA FONTSANTA

5º. Tirant Lo Blanch. SAPADORS - VICENT LLEÓ

6º. Josefina Làzaro. BARRI SANT ISIDRE

6º. Pere Delmonte. MALVARROSA

6º. Anfós Ramon. ALBERIC - HÉROE ROMEU

6º. Tirant Lo Blanch. REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR

7º. Josefina Làzaro. ANTONI MOLLÉ - GREGORI GEA

7º. Pere Delmonte. EXPOSICIÓ

7º. Anfós Ramon. BARRI DE LA LLUM

7º. Tirant Lo Blanch. POETA LLORENTE - 4º DE POBLET

8º. Josefina Làzaro. VICENT SANCHO TELLO - CHILE - AV. ARAGÓ

8º. Pere Delmonte. ESPARTERO - G.V. RAMON I CAJAL

8º. Anfós Ramon. PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL

8º. Tirant Lo Blanch. AV. VALLADOLIT - INGENIER VICENT PICHÓ

9º. Josefina Làzaro. PARE ALEGRE

9º. Pere Delmonte. PASSEIG DE L'ALBEREDA - AV. FRANÇA

9º. Anfós Ramon. TRINITAT - ALBORAYA

9º. Tirant Lo Blanch. AV. PRIMAT REIG - VINARÓS

10º. Josefina Làzaro. MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP M. MORTES LERMA

10º. Pere Delmonte. PIZARRO – CIRIL AMORÓS – HERNAN CORTÉS

10º. Anfós Ramon. PLAÇA PINTOR SEGRELLES

10º. Tirant Lo Blanch. CORREGERIA - BANY DELS PAVESOS

1º acc. Josefina Làzaro. SANT BULT

1º acc. Pere Delmonte. SUECA - LLITERAT AZORIN

1º acc. Anfós Ramon. SANT PERE - VERGE DE LA VALLIVANA

1º acc. Tirant Lo Blanch. EN SENDRA - PLAÇA COLL

2º acc. Josefina Làzaro. GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR

2º acc. Pere Delmonte. PLAÇA LOPE DE VEGA

2º acc. Anfós Ramon. PERIS I VALER - CUBA

2º acc. Tirant Lo Blanch. SAGUNT - BARRI SANT ANTONI - PARE URBÀ

3º acc. Josefina Làzaro. MOLINELL - ALBORAYA

3º acc. Pere Delmonte. MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT

3º acc. Anfós Ramon. PLAÇA MOSSÉN MILÀ

3º acc. Tirant Lo Blanch. PLAÇA DEL POUET

4º acc. Josefina Làzaro. FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET

4º acc. Pere Delmonte. CREU I MISLATA

4º acc. Anfós Ramon. CRA. ESCRIVÀ - COOPERATIVA SANT FERRAN

4º acc. Tirant Lo Blanch. PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH

5º acc. Josefina Làzaro. DALT - SANT TOMÀS

5º acc. Pere Delmonte. CERAMISTE ROS - JOSEP Mª MORTES LERMA

5º acc. Anfós Ramon. REGNE DE VALÉNCIA - MESTRE SERRANO

5º acc. Tirant Lo Blanch. MERCAT DE RUSSAFA

6º acc. Josefina Làzaro. COSTA I BORRÀS - AGUSTINA D'ARAGÓ

6º acc. Pere Delmonte. GUILLEM SOROLLA - RECAREDO

6º acc. Anfós Ramon. CRA. SANT LLUÍS - AV. DR. WAKSMAN

6º acc. Tirant Lo Blanch. ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ

7º acc. Josefina Làzaro. FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ

7º acc. Pere Delmonte. REGNE DE VALÉNCIA - SANT VALER

7º acc. Anfós Ramon. POBLA DEL DUC - BENIPEIXCAR

7º acc. Tirant Lo Blanch. CONCA - TRAMOYERES - GUÀRDIA CIVIL

8º acc. Josefina Làzaro. P. PASCUAL CAPUZ - FONTANARS - A. CARLES - V. CLAVEL

8º acc. Pere Delmonte. L'ELIANA - CIT

8º acc. Anfós Ramon. BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR

8º acc. Tirant Lo Blanch. NORT - DOCTOR ZAMENHOFF

9º acc. Josefina Làzaro. SANT IGNACI DE LOYOLA - JESÚS I MARIA

9º acc. Pere Delmonte. BARRACA - ESPADAN

9º acc. Anfós Ramon. PLAÇA DE L'ARBRE

9º acc. Tirant Lo Blanch. DR. PESET ALEIXANDRE - EN GUILLEM FERRER

10º acc. Josefina Làzaro. ALEMÀNIA - EL BACHILLER

10º acc. Pere Delmonte. DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO

10º acc. Anfós Ramon. ELS JOVENILS

10º acc. Tirant Lo Blanch. PELAYO - MATEMÀTIC MARZAL

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Premi Portada Infantil, Sant Marcel·li, de Martín Forés

SECCIÓ INFANTIL REGNE.

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Extraordinari Diputació de València. JAUME I. CATARROJA. Autora: Ampar Cabrera

1º. SANTA RITA. ALDAYA

2º. EL CHARCO. CATARROJA

3º. CENTENAR DE LA PLOMA. CATARROJA

4º. EL RABAL. CATARROJA

5º. COLÒNIA I VOLTANTS. ALDAYA

6º. L'ALBUFERA. CATARROJA

7º. PLAÇA EUROPA I VOLTANTS. ALDAYA

8º. LA SALETTA. ALDAYA

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SECCIÓ INFANTIL NOVELL. .

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Extraordinari Raül Alapont. LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ. Autor: Rafael Hércules Ferraro

1º. PERE CABANES - COMTE LUMIARES.

2º. REGNE DE VALÉNCIA - DUC DE CALÀBRIA.

3º. FERROS - JOAN BATISTE PERALES.

4º. LO RAT PENAT.

5º. SERRANS - PL. DELS FURS.

6º. DR. MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT.

7º. CRA. SANT LLUÍS - RAFAEL ALBINYANA.

8º. SANT VICENT - MARVÀ.

9º. BAILÉN - XÀTIVA.

10º. PL. VERGE DE LEPANTO (CASTELLAR).

EXTRAORDINARI DE LO RAT PENAT,  « REGNE DE VALÉNCIA » AL MILLOR LLIBRET EN EL SEU CONJUNT

FALLA EL CHARCO DE CATARROJA

PRIMER PREMI:   FALLA REGNE DE VALÉNCIA-CÍSCAR

SEGON PREMI:   FALLA L’ALBUFERA DE CATARROJA

TERCER PREMI:   FALLA REI EN JAUME I DE CATARROJA   

QUART PREMI:      FALLA JOAN D’AGUILÓ

QUINT PREMI:   FALLA FRANCESC CLIMENT-URUGUAY-MARQUÉS DE BELLET

SEXT PREMI:      FALLA EL RABAL DE CATARROJA   

PREMI "ARMANDO SERRA ASENSIO" A LA MILLOR PORTADA

DR. SERRANO – CARLES CERVERA – CLERO del qual és autor: JOSÉ LUIS AGUILAR

PORTADA INFANTIL

ARQUEBISBE OLAECHEA – SANT MARCELÍ del qual és autor: MARTÍN FORÉS