SECCIÓ GENERAL
Extraordinari. Bernat i Baldoví. MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT. Autora: Ampar Cabrera
Extraordinari. Maximilià Thous. GAYANO LLUCH. Autora: Ampar Cabrera
Extraordinari. Almela i Vives (Premi Levante-EMV). SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI. Autora: Ampar Cabrera
Extraordinari. Andrés Cabrelles. LINTERNA - NA ROVELLA. Autor: Joan Antoni Alapont.
Extraordinari. Peris Celda. PLAÇA DEL PILAR. Autor: Rafael Meliá
Extraordinari. Esteve Victòria. ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS. Autor: Manuel Andrés Zarapico
Extraordinari. Emili Panach (Milo). DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO. Autor: Donís Salvador
Extraordinari. Emili Camps i Gallego. BOSSERIA - TROS ALT. Autor: Joan Antoni Alapont
Extraordinari. Josep Melià Castelló. EXPOSICIÓ. Autor: Donís Martín
1º. Bernat i Baldoví. SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ - ALFAHUIR
1º. Maximilià Thous. ANTONI MOLLÉ - GREGORI GEA
1º. Almela i Vives. AUSIAS MARCH - NA ROVELLA
1º. Andrés Cabrelles. MALVARROSA
1º. Peris Celda. FRAY J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA
1º. Esteve Victoria. PLAÇA DEL DOCTOR COLLADO
1º. Emili Panach (Milo). CERVANTES - PARE JOFRÉ
1º. Emili Camps i Gallego. COSTA I BORRÀS - AGUSTINA D'ARAGÓ
1º. Josep Melià Castelló. CÍSCAR - BORRIANA
2º. Bernat i Baldoví. PLAÇA DEL NEGRET
2º. Maximilià Thous. JOAN D'AGUILÓ - AV. GASPAR AGUILAR
2º. Almela i Vives. SANT BULT
2º. Andrés Cabrelles. BARRACA - ESPADAN
2º. Peris Celda. SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES
2º. Esteve Victoria. DR. OLÓRIZ - ARQUEBISBE FABIAN I FUERO
2º. Emili Panach (Milo). PLAÇA PINTOR SEGRELLES
2º. Emili Camps i Gallego. PINTOR DOMINGO - GUILLEM DE CASTRO
2º. Josep Melià Castelló. SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ
3º. Bernat i Baldoví. PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH
3º. Maximilià Thous. TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS
3º. Almela i Vives. GUILLEM SOROLLA - RECAREDO
3º. Andrés Cabrelles. ILLES CANÀRIES - TRAFALGAR
3º. Peris Celda. PARE ALEGRE
3º. Esteve Victoria. MERCAT DE RUSSAFA
3º. Emili Panach (Milo). AV. VALLADOLIT - INGENIER VICENT PICHÓ
3º. Emili Camps i Gallego. PLAÇA BISBE AMIGÓ - CONCA I ADJ.
3º. Josep Melià Castelló. SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL
4º. Bernat i Baldoví. SAPADORS - VICENT LLEÓ
4º. Maximilià Thous. JACINT LABAILA - MANUEL SIMÓ
4º. Almela i Vives. BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR
4º. Andrés Cabrelles. CARRER ALACANT
4º. Peris Celda. ARCHIDUC CARLES - CHIVA
4º. Esteve Victoria. PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL
4º. Emili Panach (Milo). BARRI DE LA LLUM
4º. Emili Camps i Gallego. GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR
4º. Josep Melià Castelló. PÉREZ GALDÓS - CALIXTE III
5º. Bernat i Baldoví . SAGUNT - BARRI DE SANT ANTONI - PARE URBÀ
5º. Maximilià Thous. NORT - DR. ZAMENHOFF
5º. Almela i Vives. GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS
5º. Andrés Cabrelles. SANCHIS BERGON - TÚRIA
5º. Peris Celda. BARRI SANT ISIDRE
5º. Esteve Victoria. LUZ CASANOVA - PARE ESPASA
5º. Emili Panach (Milo). CONCHITA PIQUER - MONESTIR DE POBLET
5º. Emili Camps i Gallego. PASSEIG ALBEREDA - AV. FRANÇA
5º. Josep Melià Castelló. ESPARTERO - G.V. RAMON I CAJAL
1º acc. Bernat i Baldoví . TOMASOS - CARLES CERVERA
1º acc. Maximilià Thous. . QUART - EXTRAMURS - VELÀZQUEZ
1º acc. Almela i Vives. ALBERIC - HÉROE ROMEU
1º acc. Andrés Cabrelles . L'ELIANA - CIT
1º acc. Peris Celda . CRA. ESCRIVÀ - COOPERATIVA SANT FERRAN
1º acc. Esteve Victoria . VERGE DE LA FONTSANTA
1º acc. Emili Panach (Milo) . CARCAIXENT I ADJACENTS
1º acc. Emili Camps i Gallego . CORREGERIA - BANY DELS PAVESOS
1º acc. Josep Melià Castelló. RUBÉN VELA - AV. DR. WAKSMAN
2º acc. Bernat i Baldoví . MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP M. MORTES LERMA
2º acc. Maximilià Thous. PLAÇA LOPE DE VEGA
2º acc. Almela i Vives. FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ
2º acc. Andrés Cabrelles . ELS JOVENILS
2º acc. Peris Celda . EMILI BARÓ - ENRIC GINESTA
2º acc. Esteve Victoria . C. RIBERA - CONVENT SANTA CLARA
2º acc. Emili Panach (Milo) . CRA. MALILLA - INGENIER JOAQUIM BENLLOCH
2º acc. Emili Camps i Gallego . PLAÇA MOSSÉN MILÀ
2º acc. Josep Melià Castelló. EN SENDRA - PLAÇA COLL
3º acc. Bernat i Baldoví . PLAÇA DE LA MERCÉ
3º acc. Maximilià Thous. CREU I MISLATA
3º acc. Almela i Vives. BAILÉN - XÀTIVA
3º acc. Andrés Cabrelles . PERIS I VALER - CUBA
3º acc. Peris Celda . SUECA - LLITERAT AZORIN
3º acc. Esteve Victoria . POETA LLORENTE
3º acc. Emili Panach (Milo) . ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ
3º acc. Emili Camps i Gallego . AZCÀRRAGA - FERRAN EL CATÒLIC
3º acc. Josep Melià Castelló. VICENT SANCHO TELLO - CHILE - AV. ARAGÓ
4º acc. Bernat i Baldoví . FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET
4º acc. Maximilià Thous . PIZARRO - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS
4º acc. Almela i Vives . MOLINELL - ALBORAYA
4º acc. Andrés Cabrelles . AV. PRIMAT REIG - VINARÓS
4º acc. Peris Celda . CUBA - BUENOS AIRES
4º acc. Esteve Victoria . MESTRE RODRIGO - GENERAL AVILÉS
4º acc. Emili Panach (Milo) . BARRACA - COLUMBRETES
4º acc. Emili Camps i Gallego . BISBE JAUME PÉREZ - LLUÍS OLIAG
4º acc. Josep Melià Castelló. CRA. SANT LLUÍS - AV. DR. WAKSMAN
5º acc. Bernat i Baldoví . PLAÇA DEL POUET
5º acc. Maximilià Thous. GUARDACOSTES
5º acc. Almela i Vives. PLAÇA DE L'ARBRE
5º acc. Andrés Cabrelles . SANT PERE - VERGE DE LA VALLIVANA
5º acc. Peris Celda . BARRI BETERÓ
5º acc. Esteve Victoria . SANT IGNACI DE LOYOLA - JESÚS I MARIA
5º acc. Emili Panach (Milo) . P. PASCUAL CAPUZ - FONTANARS - A. CARLES - V. CLAVEL
5º acc. Emili Camps i Gallego . MENDIZABAL
5º acc. Josep Melià Castelló. AV. DE LA PLATA - LA SENYERA
. .
SECCIÓ REGNE.
. .
Extraordinari. Diputació de València. LA SALETTA. ALDAYA - Autora: Inmaculada Ballester
1º. EL RABAL. CATARROJA
2º. JAUME I. CATARROJA
3º. CENTENAR DE LA PLOMA. CATARROJA
4º. EL CHARCO. CATARROJA
5º. L'ALBUFERA. CATARROJA
6º. FARO MAR. CULLERA
7º. SANTA RITA. ALDAYA
8º. PL. D'EUROPA I VOLTANTS. ALDAYA
9º. COLÒNIA I VOLTANTS. ALDAYA
. .
SECCIÓ NOVELL.
. .
Extraordinari Josep Bea. FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS. Autor: Oscar Rueda
1º. REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR.
2º. RUBÉN DARIO - FRA LLUÍS COLOMER.
3º. LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ.
4º. REGNE DE VALÉNCIA - DUC DE CALÀBRIA.
5º. REGNE DE VALÉNCIA - MESTRE J. SERRANO.
6º. TRINITAT - ALBORAYA.
7º. LO RAT PENAT.
8º. DR. PESET ALEIXANDRE - EN GUILLEM FERRER.
9º. POBLA DEL DUC - BENIPEIXCAR.
10º. FERROS - JOAN BATISTE PERALES.
. .
SECCIÓ INFANTIL GENERAL. .
. .
Extraordinari. Josefina Làzaro. SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI. Autora: Ampar Cabrera
Extraordinari. Pere Delmonte. PLAÇA DEL NEGRET. Autor: Joan Antoni Alapong
Extraordinari. Anfós Ramon. JOAN D'AGUILÓ - AV. GASPAR AGUILAR. Autora: Ampar Cabrera
Extraordinari. Tirant Lo Blanch. CÍSCAR - BORRIANA. Autor: Donís Martín
1º. Josefina Làzaro. SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ
1º. Pere Delmonte. SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL
1º. Anfós Ramon. GUARDACOSTES
1º. Tirant Lo Blanch. GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS
2º. Josefina Làzaro. CUBA - BUENOS AIRES
2º. Pere Delmonte. FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS
2º. Anfós Ramon. TOMASOS - CARLES CERVERA
2º. Tirant Lo Blanch. GAYANO LLUCH
3º. Josefina Làzaro. PÉREZ GALDÓS - CALIXTE III
3º. Pere Delmonte. CERVANTES - PARE JOFRÉ
3º. Anfós Ramon. ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS
3º. Tirant Lo Blanch. BARRI BETERÓ
4º. Josefina Làzaro. PLAÇA DEL DOCTOR COLLADO
4º. Pere Delmonte. SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES
4º. Anfós Ramon. LINTERNA - NA ROVELLA
4º. Tirant Lo Blanch. SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ - ALFAHUIR
5º. Josefina Làzaro. C. RIBERA - CONVENT DE SANTA CLARA
5º. Pere Delmonte. JACINT LABAILA - MANUEL SIMÓ
5º. Anfós Ramon. VERGE DE LA FONTSANTA
5º. Tirant Lo Blanch. SAPADORS - VICENT LLEÓ
6º. Josefina Làzaro. BARRI SANT ISIDRE
6º. Pere Delmonte. MALVARROSA
6º. Anfós Ramon. ALBERIC - HÉROE ROMEU
6º. Tirant Lo Blanch. REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR
7º. Josefina Làzaro. ANTONI MOLLÉ - GREGORI GEA
7º. Pere Delmonte. EXPOSICIÓ
7º. Anfós Ramon. BARRI DE LA LLUM
7º. Tirant Lo Blanch. POETA LLORENTE - 4º DE POBLET
8º. Josefina Làzaro. VICENT SANCHO TELLO - CHILE - AV. ARAGÓ
8º. Pere Delmonte. ESPARTERO - G.V. RAMON I CAJAL
8º. Anfós Ramon. PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL
8º. Tirant Lo Blanch. AV. VALLADOLIT - INGENIER VICENT PICHÓ
9º. Josefina Làzaro. PARE ALEGRE
9º. Pere Delmonte. PASSEIG DE L'ALBEREDA - AV. FRANÇA
9º. Anfós Ramon. TRINITAT - ALBORAYA
9º. Tirant Lo Blanch. AV. PRIMAT REIG - VINARÓS
10º. Josefina Làzaro. MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP M. MORTES LERMA
10º. Pere Delmonte. PIZARRO – CIRIL AMORÓS – HERNAN CORTÉS
10º. Anfós Ramon. PLAÇA PINTOR SEGRELLES
10º. Tirant Lo Blanch. CORREGERIA - BANY DELS PAVESOS
1º acc. Josefina Làzaro. SANT BULT
1º acc. Pere Delmonte. SUECA - LLITERAT AZORIN
1º acc. Anfós Ramon. SANT PERE - VERGE DE LA VALLIVANA
1º acc. Tirant Lo Blanch. EN SENDRA - PLAÇA COLL
2º acc. Josefina Làzaro. GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR
2º acc. Pere Delmonte. PLAÇA LOPE DE VEGA
2º acc. Anfós Ramon. PERIS I VALER - CUBA
2º acc. Tirant Lo Blanch. SAGUNT - BARRI SANT ANTONI - PARE URBÀ
3º acc. Josefina Làzaro. MOLINELL - ALBORAYA
3º acc. Pere Delmonte. MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT
3º acc. Anfós Ramon. PLAÇA MOSSÉN MILÀ
3º acc. Tirant Lo Blanch. PLAÇA DEL POUET
4º acc. Josefina Làzaro. FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET
4º acc. Pere Delmonte. CREU I MISLATA
4º acc. Anfós Ramon. CRA. ESCRIVÀ - COOPERATIVA SANT FERRAN
4º acc. Tirant Lo Blanch. PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH
5º acc. Josefina Làzaro. DALT - SANT TOMÀS
5º acc. Pere Delmonte. CERAMISTE ROS - JOSEP Mª MORTES LERMA
5º acc. Anfós Ramon. REGNE DE VALÉNCIA - MESTRE SERRANO
5º acc. Tirant Lo Blanch. MERCAT DE RUSSAFA
6º acc. Josefina Làzaro. COSTA I BORRÀS - AGUSTINA D'ARAGÓ
6º acc. Pere Delmonte. GUILLEM SOROLLA - RECAREDO
6º acc. Anfós Ramon. CRA. SANT LLUÍS - AV. DR. WAKSMAN
6º acc. Tirant Lo Blanch. ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ
7º acc. Josefina Làzaro. FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ
7º acc. Pere Delmonte. REGNE DE VALÉNCIA - SANT VALER
7º acc. Anfós Ramon. POBLA DEL DUC - BENIPEIXCAR
7º acc. Tirant Lo Blanch. CONCA - TRAMOYERES - GUÀRDIA CIVIL
8º acc. Josefina Làzaro. P. PASCUAL CAPUZ - FONTANARS - A. CARLES - V. CLAVEL
8º acc. Pere Delmonte. L'ELIANA - CIT
8º acc. Anfós Ramon. BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR
8º acc. Tirant Lo Blanch. NORT - DOCTOR ZAMENHOFF
9º acc. Josefina Làzaro. SANT IGNACI DE LOYOLA - JESÚS I MARIA
9º acc. Pere Delmonte. BARRACA - ESPADAN
9º acc. Anfós Ramon. PLAÇA DE L'ARBRE
9º acc. Tirant Lo Blanch. DR. PESET ALEIXANDRE - EN GUILLEM FERRER
10º acc. Josefina Làzaro. ALEMÀNIA - EL BACHILLER
10º acc. Pere Delmonte. DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO
10º acc. Anfós Ramon. ELS JOVENILS
10º acc. Tirant Lo Blanch. PELAYO - MATEMÀTIC MARZAL
. .
SECCIÓ INFANTIL REGNE.
. .
Extraordinari Diputació de València. JAUME I. CATARROJA. Autora: Ampar Cabrera
1º. SANTA RITA. ALDAYA
2º. EL CHARCO. CATARROJA
3º. CENTENAR DE LA PLOMA. CATARROJA
4º. EL RABAL. CATARROJA
5º. COLÒNIA I VOLTANTS. ALDAYA
6º. L'ALBUFERA. CATARROJA
7º. PLAÇA EUROPA I VOLTANTS. ALDAYA
8º. LA SALETTA. ALDAYA
. .
SECCIÓ INFANTIL NOVELL. .
. .
Extraordinari Raül Alapont. LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ. Autor: Rafael Hércules Ferraro
1º. PERE CABANES - COMTE LUMIARES.
2º. REGNE DE VALÉNCIA - DUC DE CALÀBRIA.
3º. FERROS - JOAN BATISTE PERALES.
4º. LO RAT PENAT.
5º. SERRANS - PL. DELS FURS.
6º. DR. MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT.
7º. CRA. SANT LLUÍS - RAFAEL ALBINYANA.
8º. SANT VICENT - MARVÀ.
9º. BAILÉN - XÀTIVA.
10º. PL. VERGE DE LEPANTO (CASTELLAR).
EXTRAORDINARI DE LO RAT PENAT, « REGNE DE VALÉNCIA » AL MILLOR LLIBRET EN EL SEU CONJUNT
FALLA EL CHARCO DE CATARROJA
PRIMER PREMI: FALLA REGNE DE VALÉNCIA-CÍSCAR
SEGON PREMI: FALLA L’ALBUFERA DE CATARROJA
TERCER PREMI: FALLA REI EN JAUME I DE CATARROJA
QUART PREMI: FALLA JOAN D’AGUILÓ
QUINT PREMI: FALLA FRANCESC CLIMENT-URUGUAY-MARQUÉS DE BELLET
SEXT PREMI: FALLA EL RABAL DE CATARROJA
PREMI "ARMANDO SERRA ASENSIO" A LA MILLOR PORTADA
DR. SERRANO – CARLES CERVERA – CLERO del qual és autor: JOSÉ LUIS AGUILAR
PORTADA INFANTIL
ARQUEBISBE OLAECHEA – SANT MARCELÍ del qual és autor: MARTÍN FORÉS