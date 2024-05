Homenatge a Sagunt a 27 afusellats pel franquisme

La Plataforma 14 d’Abril de Puçol i l’Ajuntament de Sagunt van homenatjar este diumenge els 27 veïns de Sagunt, Puçol i el Puig que van ser afusellats pel franquisme durant el matí del 5 de maig de 1939. L’homenatge va consistir en un senzill acte memorial enfront de la seua làpida en el cementeri municipal de Sagunt, que va comptar també amb la presència dels familiars de les víctimes.

Durant el mateix acte, es va recordar els 12 veïns de Puçol, 8 de Sagunt i 7 del Puig que van ser assassinats pel règim franquista després d’un juí sumaríssim que va tindre lloc l’abril de 1939 i en el qual van ser condemnats a mort pel que el règim va considerar “adhesió a la rebel·lió”.

En l’acte va participar l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno; el regidor de Memòria Històrica i Democràtica, Roberto Rovira; el regidor de Cementeris, Javier Timón, i la regidora de l’Ajuntament de Sagunt, María José Carrera. Cal esmentar també la participació d’un duet de corda que va interpretar diverses peces durant l’homenatge.

Justícia i memòria

L’alcalde de Sagunt va manifestar: “Hui, homenatgem els 27 veïns de Sagunt, Puçol i el Puig que van ser assassinats el maig de 1939 per defendre la democràcia. Més que mai, hem d’exigir justícia i memòria amb les víctimes. És una qüestió de dignitat i drets humans. No donarem ni un pas arrere en la defensa dels valors democràtics que sustenten la nostra societat”. L’alcalde també ha afegit: “Hem d’assegurar-nos que la memòria col·lectiva sobre tot el que va ocórrer en eixa fosca etapa d’Espanya no queda oblidat. Ho devem a les persones assassinades i represaliades, però ho devem també a les futures generacions per a assegurar-nos que res així torne a ocórrer mai”.

Per part seua, el regidor de Memòria Històrica i Democràtica, Roberto Rovira, va recordar que es complixen 85 anys d’este “crim” pel mer fet de “defendre la llibertat, la democràcia i la legitimitat” de la Segona República: “L’Ajuntament de Sagunt està i estarà sempre amb la memòria democràtica, així com contra els intents d’esborrar la història i manipular-la. Per això, continuarem estant del costat de les famílies i continuarem lluitant per la memòria, per la justícia i la reparació de les víctimes”.

Els noms dels 27 veïns que van ser afusellats en aquell matí de fa 83 anys en el mateix cementeri saguntí per defendre la democràcia i la llibertat, tal com es recorda en la seua làpida, eren: Francisco Blasco Vitoria, Vicente Cardo Pomer, Pascual Casanova Bono, Juan López Moreno, Enrique Molina Górriz, Vicente Rochina Monreal, Enrique Selvi Mola i Joaquín Villalba Pascual, de Sagunt; Enrique Casañ Gallego, Vicente Claramunt Bosch, Enrique Esteve Almenara, Vicente Ferrer Oroval, Dionisio Gayán Sanchis, José Ibáñez Navarro, José María Martínez Soler, Antonio Pineda Chofre, Antonio Prats Cases, Antonio Rafael Ribelles, Vicente Sabater Soriano i José Tomás Alonso, de Puçol; i José Alapont Durá, Mateo Almenara Chulvi, Pablo Anglesola Folch, Eliseo Bernabé Ubach, José Cortina Jiménez, Fernando Duato Gimeno i Emilio Fuentes Cabañas, del Puig.

Suscríbete para seguir leyendo