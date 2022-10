Las Fallas afrontan una semana que escenifica como ninguna otra el giro definitivo hacia la fiesta de 2023. Así, en apenas cuatro días se completa tanto el proceso de elección y proclamación de las nuevas falleras mayores de València y se presentan los proyectos de la Federación de Sección Especial. Dos acontecimientos que recuerdan que apenas faltan cinco meses para que las calles vuelvan a acoger la fiesta.

Las falleras mayores de 2023 lo serán nuevamente en plenitud. No hay que olvidar que Carmen Martín y Nerea López aun se tuvieron que presentar con mascarillas, que en la exaltación se hizo una mínima venia y que aún los días de la fiesta grande se tuvieron que vivir con limitaciones. Las nuevas no: volverán, al menos teóricamente, a los tiempos de 2019, cuando nada malo pasaba en el horizonte.

CÓMO FUNCIONA EL PROCESO 19.15 h. El alcalde entra en el Salón de Cristal para presidir el pleno extraordinario, en el que se le dan los sobres con las actas. A continuacion pregunta a los miembros del pleno si se abre en ese momento o si se traslada la primicia a la asamblea extraordinaria. Los miembros de la JCF acceden por asentimiento. 19.20 h. La comitiva se traslada al hemiciclo, donde están los presidentes de falla y se procede a la apertura de los sobres. Primero, el infantil; después, el mayor. El sistema de megafonía permite escuchar la primera reacción de las elegidas en directo. 19.30 h. Una vez finalizado el ritual, el alcalde levanta la sesión y se traslada a los domicilios o casales de las elegidas.

Acabará, además, un proceso de elección extremadamente largo (mes y medio), extremadamente incómodo y extremadamente necesitado de una revisión a todos los niveles. Un proceso que ha dejado muchas heridas por el camino y que, a base de endogamia, sigue sin dejar las necesarias sensaciones de asepsia que precisa un concurso en el que poca objetividad se le puede aplicar, pero en el que la subjetividad convence poco, camino de nada. Con la inestimable colaboración de las grandes corrientes de opinión en la fiesta, que no mueven, ni pretenden mover, un dedo en mejorar las fórmulas y tratar de que el proceso gane en credibilidad, por muy difícil que sea, que lo es.

Tan sólo el buen resultado de la convivencia en los años anteriores es lo que permite mitigar las dudas que suscita una fórmula que está llamada a dejar siempre más desilusiones y quejas que alegrías.

La pandemia ha dejado, además, una costumbre cada vez más extendida: que la fiesta del nombramiento se haga en el propio casal, sea la fallera residente o no en las demarcaciones. Algo que ayuda a que el caos sea menor, además de evitarse conflictos sobre quien puede o no subir a un domicilio particular.

Por lo demás, la premisa que hay es que tengan los teléfonos a mano y que se eviten las llamadas a las candidatas en ese momento por parte de ninguna persona allegada.