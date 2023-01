La falla Plaza del Pilar cumple 70 años en el presente ejercicio, lo que está considerado "Bodas de Titanio". Y antes de llegar al 75 aniversario ya han querido ponerlo en valor. Entre otras cosas, con un vídeo recopilatorio en el que, en poco más de seis minutos, resumen esas siete décadas de vida.

Como 70 se consideran de la actual comisión, puesto que existen antecedentes que se introducen en el Siglo XIX. Contabiliza la comisión una referencia hemerográfica que cuenta la existencia de una falla "que mostraba los apuros de un casero que necesitaba dinero para saldar algunas cuenta pendientes" en el año 1865.

LAS CUATRO GRANDES Por lista de premios, la fiesta tiene un particular poker de comisiones históricas. Todas ellas tienen antecedentes antes de la Guerra Civil, pero tras la reorganización de la fiesta tienen diferentes trayectorias. MERCADO CENTRAL. Es una de las tres que planta ininterrumpidamente desde 1940. Fue una de las fundadoras de la Sección Especial en 1942, categoría en la que se mantuvo hasta 1972, regresando esporádicamente. NA JORDANA. Tras plantarse falla en diferentes cruces de la calle, la actual comisión lo hace ininterrumpidamente desde 1951. Acogió tres fallas en secciones inferiores antes de dar el salto a Especial en 1954. CONVENTO JERUSALÉN. Planta ininterrumpidamente desde 1942, pero, tras ser la más importante en la categoría de plata durante varios años, esperó a 1957 para debutar en Especial. PLAZA DEL PILAR. Se estrenó en 1954 y convivió con Pilar-Vinatea. Debutó en la Especial en 1959.

A lo largo del Siglo XX no hubo una continuidad de comisión (como en prácticamente ninguna demarcación) y tras dos presencias nada más acabar la guerra, en 1943 y 1944, es en 1953 cuando sí que se constituye la actual comisión. Una pequeña falla de Abelardo Guillot ("Talla per ahon vullgues") marcaba en 1954 un inicio que, seguramente, no contaba ni en los cálculos más optimistas la historia que se escribiría a partir de entonces.

Estreno en la Especial en 1959

Lo cierto es que la comisión creció muy rápido y tras dos victorias en las categorías inmediatamente inferiores, se subió a la máxima categoría en 1959 y ya de forma continuada desde 1961 hasta nuestros días.

Ahora, la comisión ha reunido fondos de su galería fotográfica en formato vídeo que resume tanto la faceta artística como la social de comisión. Con la presencia añadida, durante años, de celebridades que le dieron un especial lustre. Las presentaciones, toda una marca de la casa, se combinan con sus históricas fallas, por la que ha pasado la flor y nata de los artistas falleros.

En la actualidad, el Pilar ha superado la particular crisis que, salvo Convento Jerusalén, sufrieron las comisiones "tradicionales" -coincidiendo en el tiempo con la irrupción de Nou Campanar- y que, a principios de la pasada década, alteraron el mapa de la máxima categoría. De hecho, desde hace tiempo son firmes candidatos a un primer premio que se les ha resistido en los últimos años, en los que suman hasta tres segundos premios consecutivos.