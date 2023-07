La ciudad de València acogerá el sábado por la noche (realmente, a la 1.15 horas del domingo, aproximadamente), un espectáculo de drones, uno de los efectos visuales de última generación, capaz de dibujar en el cielo toda suerte de imágenes y mensajes.

Se trata del colofón al Homenaje a la Ruta que tendrá lugar en la Marina Norte. Después del festival -que cuenta con toda suerte de artistas y Djs de emblemáticas discotecas valencianas-, llegará este fin de fiesta. Los drones despegarán desde la Marina Sur y evolucionarán por el cielo durante algo más de diez minutos. La organización lo tiene claro: "es un espectáculo como jamás se ha visto en la ciudad de València y dejará sin palabras a los asistentes al festival". Y, en principio, también a los curiosos que se acerquen por los alrededores de La Marina, puesto que, según han asegurado desde la organización, la altura desde la que llevarán a cabo su particular coreografía permitirá verlo desde diferentes puntos, incluyendo la playa.

Después de esta actuación llegará un castillo piromusical a cargo de la Pirotecnia Vulcano.

Alternativo y complementario

El ballet de drones es un nuevo concepto de entretenimiento, que se debate ahora mismo entre ser alternativo o complementario a la pirotecnia. De hecho, en numerosas ocasiones sirve para combinar con las carcasas tradicionales -como en este caso-. A través de diferentes softwares, una cuadrilla de vehículos aéreos es capaz de volar coordinadamente e ir trazando toda suerte de imágenes y mensajes. Los drones van iluminados, convirtiéndose en puntos de luz que, al reunirse, generan las imágenes. Los programas permiten que las pequeñas aeronaves vuelen y se desplacen sin colisionar entre sí.

Noche de fiesta

El Homenaje a La ruta tendrá lugar el sábado por la noche y reunirá a artistas internacionales como Kate Ryan, Nalaya Brown, D:ream, Double You, Jerry Daley y Scanners; los djs residentes Vicente Ferrer (Bananas /Homenaje A La Ruta) y Víctor Pérez (The Face/Homenaje A La Ruta) y a los djs Alcapone Dj (Heaven); Arturo Roger (ACTV); Coqui Selection (The Face); Dario Nuñez; Edu Veneno (Espiral); T.Tommy -Head Horny’s (Contraseña Records); Jesús Brisa (Espiral); José Coll (Remember The Music); José Conca (Chocolate); Mónica X (Women Djs); Nacho Fernández (Puzzle/Queen/Spook); Nacho Ortiz (The Face); Rodi (The Face); Spinete (Kum Manises) y Ximo 3d (Heaven).