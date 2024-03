Una mascletà a bombo y platillo en Paterna

Paterna podrá disfrutar este sábado de su primera mascletá, que sin embargo no aparece en el calendario pirotécnico fallero del municipio. El motivo es porque no se usarán petardos, sino instrumentos. El Centro Musical Paternense protagonizará este sábado 2 de marzo la primera mascletá sinfónica. Lo hará en dos pases, a las 12.30 horas y a las 13 horas, en el exterior del Auditori Antonio Cabeza.

Un total de 24 percusionistas procedentes tanto de la Escuela como de la Banda, junto a tres flautistas, interpretarán esta particular mascletá donde simularán el ruido tradicional de la pirotecnia con sus instrumentos. La cabeza pensante de esta idea que nunca antes se ha realizado en Paterna ha sido el profesor del Aula de percusión, Alberto Cabeza Bartual, que además es vicepresidente 1º de la sociedad musical.

"Yo fui uno de los que participó hace muchos años en las mascletà sonora que hizo Vicente Caballer en la Estació del Nord de València, y tengo un grupo que cada vez está creciendo más de percusión en el Centro Musical y pensé que sería una buena idea interpretar nosotros también una mascletà sinfónica, como un nuevo aliciente para el grupo", explica Alberto Cabeza.

"He mamado la pólvora desde pequeño"

Pero no fue fácil. Alberto tuvo que verse muchas mascletaes para lograr identificar los sonidos e intentar imitarlos lo más fielmente posible con los instrumentos. "Hay que tener mucha imaginación, escuchar muchas mascletàs, algo que a mí no me importa porque mi familia ha pertenecido a una peña cohetera aquí en Paterna y yo he mamado la pólvora desde pequeño", confiesa. Alberto, de hecho, ha confeccionado hasta una partitura, que ya quedará para siempre en los archivos del Centro Musical Paternense bajo el nombre de "Masclet-á".

Cartel. / L-EMV

Así, para esta mascletà sinfónica ha hecho uso de diferentes tipos de tambores, bombos, cajas...y luego, para el terremoto final, pues no queda otra que tocar todos lo más fuerte posible para intentar que tiemble el suelo", reconoce.

"Una nueva forma de darnos a conocer"

Esta iniciativa ha sido acogido con gran entusiasmo por parte de todos los integrantes del Centro Musical Paternense. Su presidente, Enrique Gómez, afirma que están encantados de celebrar la primera mascletá sinfónica del municipio, "alguna vez hemos hecho una globotá, pero poco más, nada tan grande como esto".

Miembros de la Escuela de Percusión junto a su profesor. / L-EMV

Para el directivo, esta es una nueva forma de darse a conocer a la ciudadanía "y de incentivar que la gente se apunte a la escuela del Centre Musical Paternense, también de poner el foco en la percusión, aunque destacamos cualquier instrumento".