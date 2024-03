Los bolsos que necesitas para darle vida a tus looks

El bolso es el accesorio que siempre ayuda a elevar un conjunto. Es aquello que marcará la diferencia. Hay una infinidad de variaciones entre las que escoger: color, tamaño, forma, tejido, confección... Para acertar con un nuevo bolso para esta temporada estas son las combinaciones que se han visto en los desfiles de Primavera / Verano 2024 y que ya llevan las insiders. Apunta.

1. El capazo a la calle

Los capazos ya no limitarán su uso a la playa, es hora de sacarlos a pasear por la ciudad. La idea es trasladar este modo de confeccionar los capazos, empleando fibras naturales o entrelazando su piel como se hace con el mimbre, a los bolsos del día a día. Bien sea en formato shopper bag, como lo hacen en The Row o Bottega Veneta, o en versión 'petite'.

Oregon Tote / The Row

Bolso Intrecciato / Bottega Veneta

Este mini redondo de Letfies es ideal por 15,95 €. Para algo más oversize, en Mango tienen esta alternativa.

Bolso redondo natural / lefties

Bolso piel trenzada / Mango

2. Cuantos más bolsillos, mejor

Los bolsos de hombro con bolsillos o cargo hicieron su aparición de la mano de Miu Miu en la colección Primavera / Verano 2023. Desde entonces, no hemos parado de ver 'utility bags' en todas partes, con más o menos bolsillos. El efecto desgastado casi siempre acompaña a este diseño para dar la sensación de "bolso todoterreno". Las it girls lo combinan con looks más dulces, haciendo de la propuesta de Acne Studio una de las más populares gracias a sus lazos 'coquette' .

Multipocket bag / Instagram (@acnestudios)

Bolso Pocket en napa / Instagram (@miumiu)

Parfois tiene el bolso cargo con efecto lavado perfecto por 27,99 €, tanto en negro como en marrón.

Bolso de hombro efecto envejecido / Parfois

Stradivarius ha traído un modelo con un color muy similar al nuevo de Miu Miu, un dupe por una fracción de su precio, sólo 29,99 €.

Bolso hombro bolsillos / Stradivarius

3. Un color: el granate

Un tono entre el rojo intenso y el morado se ha establecido como uno de los colores de la temporada. Así lo es por lo menos para Sabato de Sarno que impregnó la pasarela de Gucci de granate, estableciéndolo como uno de los nuevos colores de la casa. Es el modo de darle un toque atrevido a tus conjuntos.

Bolso Jackie / instagram (@gucci)

Bolso Kalimero / Bottega Veneta

Estos dos bolsos de Nícoli, como opción 'maxi' a 149,99 €, y de Pull & Bear, en pequeño a 12,99 €, encajan a la perfección con con el tono Gucci.

Shopping Bag Granate / Nícoli

Mini bolso bandolera solapa / Pull&Bear

4. Animal print, pero de serpiente

Un clásico en los bolsos es el animal print y, a pesar de que el estampado de leopardo es el que esta reinando esta temporada, el de serpiente también está empezando a dejarse ver; en especial en accesorios. Incorporando este estampado podemos darle un toque sofisticado a los conjuntos. Así nos lo dicen Jill Sander o Loewe.

Cannolo Small / Jill Sander

Loewe Flamenco / Bergdorf Goodman

Hazte con un bolso con estampado de serpiente como el de French Connection por 18,50 € o el de Mango por 17,99 €.

Bolso baguette marrón efecto piel / Asos

Bolso bandolera solapa / Mango

5. Saquito para el día a día

Miu Miu introdujo un nuevo modelo de bolso en su desfile Primavera / Verano 2024: el saco. De modo que si la firma italiana dice que el bolso saco está de vuelta, empieza a buscar tu saquito favorito porque pronto será el accesorio del verano. El saco es una versión desenfadada, pero muy chic de un bolso. Llévalo colgado al hombro, de una mano o en la espalda como las modelos de Miu Miu y Loewe.

Bolso saco / Miu Miu

The Peble Bucket / Instagram (@loewe)

Zara ha sacado este saquito en un estilo muy parecido al anterior y, además, es personalizable. Cuesta 25,95 €.

Bolso saca canvas pespunte / Zara

Uniendo el bolso tejido y el saco, este de Massimo Dutti es precioso para diario.