L'associació d'hostaleria organitza un dia de tapes tradicionals

L'Associació d'Hostalers i Restauradors d'Alaquàs (Ahora), recentment constituïda amb una vintena de locals, també vol fer la seua aportació a les festes. Per aquest motiu, l'entitat ha programat una jornada de «Tradició i tapes», que tindrà lloc el dia 5 de setembre en la placeta del Santíssim

El president d'Ahora, Sebastià Romero, considera que l'ocasió serà perfecta «per a presentar l'associació al poble». Respecte al tipus d'activitat, han optat per una vesprada de tapes tradicional per a vincular «gastronomia i festes», amb la intenció que l'activitat quede ja fixa en el programa d'actes. Així, si la proposta té èxit entre el veïnat, tornarà a repetir-se els anys vinents en Alaquàs. Per a eixa activitat, una desena de locals treballaran de forma conjunta el dia 5 de setembre per a oferir tapes a base de pimentó amb tonyina i altres semblants de tipus tradicional, així com vins valencians i cerveses artesanals. De fet, participen bars i restaurants, així com locals de copes i una vinoteca. L'activitat començarà a les 19 hores en la placeta, a prop del Castell. I a les 22 hores, actuarà el grup Yambú, per a amenitzar la vetlada.